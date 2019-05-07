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Продавший экскурсию по Киеву Кличко переговорил с Волкером - видео
07 мая 2019, 23:39 • 36 • В мире
Мэр Киева, бывший боксёр Виталий Кличко встретился в США с представителем Госдепа Куртом Волкером. Видео, посвящённое этому событию, он выложил на своей странице в соцсети. Ранее в той же поездке Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов в ходе благотворительных торгов.
Мэр Киева Виталий Кличко неформально переговорил со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером. Встреча прошла в Вашингтоне.
Видео этой встречи киевский глава выложил в Facebook. От себя он написал, что говорил с Волкером о ситуации на Украине, сложившейся после президентских выборов, о "вызовах", которые теперь стоят перед страной, и о "поддержке нашими партнёрами евроатлантического курса Украинского государства".
Ранее Кличко на благотворительном вечере в США продал необычный лот - экскурсию по Киеву. Товар ушёл с молотка за 50 тысяч долларов. Мэр же заявил, что организовал "хорошее промо" городу.
При этом у простых украинцев бурная деятельность Кличко в США энтузиазма не вызвала. "Разве это дело мэра?" - недоумевают комментаторы, обсуждая встречу бывшего боксёра с Волкером. Многие иронизируют: "Перестаньте красть, начните работать и прекратите издеваться над простыми людьми! Тогда вам помощь и не нужна будет", "Господин Виталий, спросите у Волкера, а продать Протасов Яр под застройку - это коррупция или нет?".
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