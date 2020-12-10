"Продавшиеся США холопы": болгар возмутили угрозы Украины ударить по Крыму

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Киеву предрекли участь Припяти

Незалежная продолжает выпады в сторону нашей страны. На этот счет весьма эмоционально высказались болгарские пользователи Сети. По мнению некоторых, агрессия Украины может привести к тому, что это государство будет стерто с лица земли.



Материал, который начали активно обсуждать жители Болгарии, был посвящен стремительному наращиванию военных мощностей Незалежной. Так, новые крылатые ракеты "Нептун" планируют разместить вблизи Азовского и Черного морей.

При этом летом прошлого года экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что такие ракеты якобы могут "испепелить" Крымский мост в считанные минуты.

Проявление неприкрытой агрессии со стороны киевского режима возмутило многих читателей болгарской газеты "Факты".

В комментариях под статьей некоторые указали, что Незалежная, конечно, может нанести удар по Крымскому мосту, да только это обернется тем, что ее территория "будет не пригодна для жизни еще минимум пять тысяч лет", а "Киев станет похож на Припять".

Многие также указали на то, что за действиями высокопоставленных украинцев стоят кураторы из США. При этом в Болгарии напомнили, что Россия никогда не будет бомбить мирное население братской страны, так как вины простых украинцев в действиях киевского режима нет.

"Русские не будут наносить удары по Киеву или по другим населенным пунктам, потому что знают, что народ Украины не имеет ничего общего с этими холопами, продавшимися США", – пишет один из читателей.

Кстати, недавно болгары оценили перестрелку на границе России и Украины. На Балканах считают, что украинцы "допрыгались".