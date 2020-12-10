Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизне...
Запад начал зачистку украинских олигархов
Главная / Политика

"Продавшиеся США холопы": болгар возмутили угрозы Украины ударить по Крыму

10 декабря 2020, 18:25  •  148 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Киеву предрекли участь Припяти
Незалежная продолжает выпады в сторону нашей страны. На этот счет весьма эмоционально высказались болгарские пользователи Сети. По мнению некоторых, агрессия Украины может привести к тому, что это государство будет стерто с лица земли.
Материал, который начали активно обсуждать жители Болгарии, был посвящен стремительному наращиванию военных мощностей Незалежной. Так, новые крылатые ракеты "Нептун" планируют разместить вблизи Азовского и Черного морей.
При этом летом прошлого года экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что такие ракеты якобы могут "испепелить" Крымский мост в считанные минуты.
Проявление неприкрытой агрессии со стороны киевского режима возмутило многих читателей болгарской газеты "Факты".
В комментариях под статьей некоторые указали, что Незалежная, конечно, может нанести удар по Крымскому мосту, да только это обернется тем, что ее территория "будет не пригодна для жизни еще минимум пять тысяч лет", а "Киев станет похож на Припять".
Многие также указали на то, что за действиями высокопоставленных украинцев стоят кураторы из США. При этом в Болгарии напомнили, что Россия никогда не будет бомбить мирное население братской страны, так как вины простых украинцев в действиях киевского режима нет.
"Русские не будут наносить удары по Киеву или по другим населенным пунктам, потому что знают, что народ Украины не имеет ничего общего с этими холопами, продавшимися США", – пишет один из читателей.
Кстати, недавно болгары оценили перестрелку на границе России и Украины. На Балканах считают, что украинцы "допрыгались".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



148
Источник
Похожие новости
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Путину
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 02:50
В Турции объяснились по поводу "претензий" к российской вакцине от COVID-19
10 декабря 2020, 12:55
США угрожают России применением "закона Цезаря"
10 декабря 2020, 09:15
Профессор пошёл против Роспотребнадзора, указав на ошибки с COVID: "Паника намеренно организована"
10 декабря 2020, 11:05
Зеленский выдвинул новые обвинения против России из-за Донбасса
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Пути...
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила рус...
10 декабря 2020, 01:55
Фарион на фоне ножа и грязного окна поклялась в «вечной мести» Москве
10 декабря 2020, 01:00
Инопланетяне давно среди нас: Экс-глава космической программы Израиля сделал сенсацио...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное убийство
03 декабря 2020, 23:15
"Чубайс - это лишь "первая ласточка": Политолог раскрыл красивый замысел Мишустина
05 декабря 2020, 23:50
«Армия России» под Киевом заставила паниковать патриотов Украины
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
08 декабря 2020, 11:25
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников - "АС Донбасса"
08 декабря 2020, 04:05
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.