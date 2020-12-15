Продавай, но проверяй: лекарства реализуют онлайн менее 1% аптек

Лицензию на дистанционную продажу лекарств получило 200 аптечных организаций — это менее 1% от их общего числа, заявили «Известиям» в Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) . Там уточнили: многим не дали разрешение, поскольку они не соответствовали требованиям Росздравнадзора. В ходе социального онлайн-форума «Единой России» 14 декабря Владимир Путин пообещал изучить возможность смягчения требований к аптечным сетям, которым можно продавать безрецептурные препараты онлайн . Глава Минцифры Максут Шадаев предложил упростить правила доставки лекарств, чтобы подключить к системе крупные агрегаторы и маркетплейсы. В «Яндексе» «Известиям» заявили, что надеются на либерализацию онлайн-продажи медикаментов. Кроме этой темы Владимир Путин коснулся вопроса госпитализации при коронавирусе, оплаты услуг ЖКХ и даже аудита «Единой России».

Таблетки с ограничением

В мае постановлением № 697 правительство РФ утвердило правила выдачи разрешений для розничной продажи лекарств дистанционным способом . Оно касается хранения и транспортировки медикаментов, при этом реализовывать онлайн разрешено только безрецептурные препараты. До этого было возможно лишь онлайн-бронирование лекарств с возможностью забрать заказ в аптеке.

27 мая Росздравнадзор по Москве и Московской области выдал первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами трем крупным аптечным сетям : ЗАО «Эркафарм», ООО «Аптечная сеть «Самсон-фарма» и ООО «Аптечная сеть 03». Список организаций, получивших лицензию, должен быть приведен на сайте Росздравнадзора.

Как пояснил «Известиям» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, среди требований к организации, получающей разрешение на дистанционную продажу лекарств, — наличие как минимум 10 точек присутствия , а также лицензии на реализацию препаратов, с момента выдачи которой прошло не менее года. Среди обязательных условий также наличие собственного сайта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Именно пункты про сайт и 10 точек продаж вызывают сложности в регионах, рассказал президенту секретарь Хабаровского отделения ЕР Максим Иванов. В рамках онлайн-форума «Единой России» политик пожаловался главе государства, что в маленьких городах возникают сложности с получением разрешения на онлайн-торговлю лекарствами из-за строгости правил . Он попросил президента упростить процедуру.

— Много было скептиков, в том числе в правительстве, по поводу того, будет ли работать этот способ доставки лекарств, нерецептурных лекарственных препаратов. Именно поэтому были введены определенные требования. Они были сформулированы не для того, чтобы создать сложности для добропорядочных поставщиков, тем более для граждан, они были введены для того, чтобы не было случаев фальсификации, чтобы не распространяли под видом лекарственных препаратов какие-то бросовые вещи, которые ничего не стоят, чтобы не обманывали людей , — пояснил позицию государства Владимир Путин.

При этом он отметил, что, «имея в виду огромность нашей территории, можно подумать над так называемой либерализацией требований».

Маркетплейсы лечат

Возможный вариант упрощения тут же предложил глава Минцифры Максут Шадаев.

— С точки зрения доставки лекарств очень важно требования к операторам по доставке лекарств уменьшить. У нас есть ведущие крупные агрегаторы — «Яндекс», Mail.ru Group, Ozon, Wildberries, у которых огромные курьерские сети , полностью отлаженные технологии быстрой доставки товаров, продуктов питания, еды. Но, к сожалению, по текущим требованиям они не могут быть включены в процессы доставки лекарств, — посетовал министр.

Сотрудник «Сбер Еаптеки» в Казани доставляет заказы клиенту Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В Минцифры не ответили на запрос «Известий» о том, какие реальные шаги в данном направлении планируется предпринять и когда.

Исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева считает, что либерализация онлайн-продажи лекарств и подключение к ней агрегаторов не повлияет на рост продаж , поскольку объем потребления медикаментов при увеличении количества и состава участников в товаропроводящей цепи или изменений механизмов доставки никак не изменится. Спрос на лекарства зависит от заболеваемости.

— Количество аптечных организаций РФ, которые получили разрешение на дистанционную продажу лекарств, более двух сотен от более 65 тыс. Лекарства требуют особых условий транспортировки, и это не просто доставка . И главное — это ответственность за качество реализованного препарата, — подчеркнула Нелли Игнатьева.

Она также признала: в России нет проблем с количеством аптечных организаций и достаточно востребованы бронирование и заказ препаратов по адресу удобной для пациента аптеки. Есть удаленные населенные пункты, но доставка вряд ли решит их задачи.

Николай Беспалов из RNC Pharma пояснил «Известиям», что даже в случае либерализации требований к онлайн-продаже лекарств маркетплейсам нужно будет время, чтобы освоиться на рынке . На первых порах их доля присутствия будет расти небольшими темпами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Но это станет серьезным стимулом для развития курьерских сетей аптечных организаций, подстегнет конкуренцию , — отметил эксперт.

В «Яндекс.Маркете» пока работает только модель самовывоза из выбранной покупателем аптеки, уточнили «Известиям» в маркетплейсе.

— Мы считаем чрезмерным сохранение принципов ограничения доступа к рынку дистанционной торговли лекарственными препаратами для современных интернет-сервисов и надеемся, что в ближайшее время этот пробел будет устранен, — подчеркнули в сервисе .

В «Яндекс Go» также отметили, что находятся в диалоге с кабмином по этому вопросу и приветствуют вектор снижения требований в сфере доставки лекарств.

— Доставку «Яндекс Go» уже используют несколько аптечных сетей, таких как «Ригла», «Вита» и другие. Они отправляют заказы клиентам с помощью нашего сервиса, — отметили в сервисе. — Также мы заявляли ранее, что «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» заинтересованы в развитии направления быстрой доставки пользователям безрецептурных препаратов. Несколько дарксторов «Яндекс.Лавки» получили аптечную лицензию в рамках эксперимента по этому направлению.

Другие перечисленные министром Шадаевым платформы, в частности Wildberries, Mail.ru, не ответили на запрос «Известий».

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили «Известиям», что крупные игроки фармрынка, получившие разрешение на онлайн-торговлю препаратами, не в силах обеспечить ими всё население : сети представлены в регионах неравномерно и, как правило, отсутствуют в маленьких городах и сельской местности.

— Недостаточно развитая для дистанционных продаж инфраструктура фармацевтических сетей зачастую сводит сервис доставки к простому резервированию, — считает президент АКИТ Артем Соколов.

Госпитализировать всех

Помимо либерализации онлайн-торговли лекарствами, президент коснулся и темы лечения больных COVID-19.

— Надо внимательно смотреть за тем, чтобы те, кто действительно нуждается в госпитализации, помещались в стационары, чтобы проходили там лечение. Чтобы не было случаев, когда под видом того, что можно получить лечение и бесплатные лекарства на дому, было отказано тем, кто действительно нуждается в госпитализации, — уточнил Владимир Путин.

В ноябре главный врач московского инфекционного госпиталя в Коммунарке Денис Проценко перечислил основные признаки, по которым врачи принимают решение, лечиться пациенту дома или в больнице: лихорадка, устойчивая к жаропонижающим, с температурой выше 38 градусов, одышка с частотой дыхания 28 раз в минуту при норме 16–20. И снижение сатурации меньше 92% при норме 98–99%.

Владимир Путин на совещании с участниками социального онлайн-форума Всероссийской политической партии «Единая Россия» Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Коснулся Владимир Путин и темы ЖКХ. В частности, он поддержал предложение депутата Госдумы Алены Аршиновой о продлении беззаявительного порядка получения льготы на оплату коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.

Сейчас дедлайн для этой меры — 31 декабря. Получатели субсидий освобождаются от необходимости раз в полгода подтверждать нуждаемость и подавать новое заявление и документы. Алена Аршинова отметила, что продление этого предложения поможет в условиях пандемии сохранить здоровье людей, в том числе пожилых.