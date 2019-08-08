Продать землю и легализовать казино: как Зеленский хочет вывести украинскую экономику из кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в Турции рассказал, какие шаги намерен предпринять для оживления экономики страны. Глава государства заявил, что собирается до конца 2019 года провести земельную реформу, в ходе которой будет отменён действовавший с 2001 года мораторий на продажу сельхозугодий. Также он предложил легализовать на Украине игорный бизнес и пригласил Турцию принять участие в восстановлении Донбасса. По мнению экспертов, продажа земель и разрешение казино может негативно сказаться на экономике страны в долгосрочной перспективе и привести к протестам населения. А о восстановлении Донбасса говорить слишком рано, так как конфликт до сих пор не разрешён, отмечают аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в Турции озвучил ряд мер, которые, по его мнению, способны помочь стране выйти из экономического кризиса.

Так, глава государства объявил, что до конца 2019 года его администрация намерена запустить земельную реформу, в ходе которой будет снят мораторий на продажу сельхозземель. Об этом он сказал, выступая на турецко-украинском бизнес-форуме в Стамбуле.

«В этом году мы обязательно проведём земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн га», — заявил глава государства.

Ранее подобную идею озвучил и глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Он призвал снять мораторий на продажу земли и заявил, что в партии уже занимаются созданием соответствующей нормативной базы​​​.

Зеленский также подчеркнул, обращаясь к представителям бизнеса, что в стране уже работают турецкие компании, «которые владеют украинской землёй». Он добавил, что хотел бы, чтобы их стало «намного больше, особенно в южной части Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский

© president.gov.ua

С предложением снять мораторий не согласны в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в которой полагают, что проводить подобные реформы можно только в условиях стабильной экономики и с разрешения населения страны, которое необходимо получить на референдуме.

«Открывать рынок земли в нынешних условиях, когда украинская экономика находится на дне, а люди доведены до нищеты, — это преступление… Команда нового президента так и не представила чёткого плана развития экономики и возрождения отечественной промышленности. Вместо этого мы видим лишь заявления о необходимости продать то, что удалось сохранить в собственности украинского народа», — говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Земельный вопрос

Запрет на продажу сельхозземли был введён на Украине ещё во время правления президента Леонида Кучмы — в 2001 году. Предполагалось, что он будет действовать до принятия земельного кодекса, однако в итоге парламент регулярно продлевал его. Последний раз это было сделано в феврале 2019 года тогдашним президентом Петром Порошенко.

Действие моратория распространяется на сельхозземли, которые находятся в государственной или коммунальной собственности, и земельные паи для сельхозпроизводства. Мораторий позволяет наследовать или сдавать в аренду паи, однако запрещает продавать их или использовать в качестве залога, что важно, к примеру, при получения кредита. Пайщиками на Украине являются порядка семи миллионов человек.

Согласно опубликованной в 2016 году статистике, сельхозземли занимают более 42 млн га, что составляет почти 71% всей территории Украины.

«В своё время украинские власти ввели мораторий, потому что считали главным богатством знаменитые на весь мир чернозёмы. Кроме того, они опасались, что в условиях ускоренной приватизации этот бесценный дар природы окажется в руках владельцев, которые будут растрачивать его: технически эксплуатировать, загрязнять химикатами, сажать генетически модифицированные культуры», — заявил в интервью RT заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.

Снятие моратория — крайне непопулярная мера в украинском обществе. В конце 2018 года КМИС, Центр им. Разумкова и социологическая группа «Рейтинг» провели опрос, в ходе которого у респондентов спрашивали, как бы они проголосовали на референдуме по вопросу продажи земель сельскохозяйственного назначения. 72% украинцев выступили тогда против такого шага. При этом в сельской местности против были 75% участников опроса.

По мнению источника RT в партии «Батькивщина», Зеленский идёт на этот шаг вынужденно, так как не может найти иного способа пополнить бюджет. Проведение этой реформы, считает он, может привести к акциям протеста, которые поддержат оппозиционные партии.

«Земля на Украине — это единственный интересный для инвесторов актив. Для селян земля играет важное значение, они опасаются, что крупные иностранные компании скупят всю украинскую землю. И они правы... Но денег на Украине нет, на президента Владимира Зеленского давят западные партнёры. Поэтому он вынужден уступить и приступить к продаже самого ценного украинского актива. Это может привести к акциям протеста, поскольку население против», — заявил он.

О том, что данная мера может привести к волнениям среди фермеров, заявил и источник RT в кабинете министров Украины.

«Продажа земли, легализация игорного бизнеса привлекут дополнительные деньги в экономику страны. Но какие будут последствия? Фермеры гарантированно выйдут на акции протеста, как делали это и раньше. Они опасаются, что участки купят западные компании и построят на них вредные производства вблизи сёл», — сказал собеседник RT.

Чернозём на экспорт

По мнению Жарихина, решение Зеленского отменить мораторий может быть обусловлено давлением западных стран.

«Одно из условий поддержки Зеленского со стороны США — разрешение на свободную торговлю землёй в интересах американских сельскохозяйственных монополий. В случае проведения земельной реформы усилится зависимость Украины от США, Голландии, Великобритании: в нынешней ситуации земли купят международные продуктовые монополии», — заявил эксперт, добавив, что «отмена моратория негативно скажется на экономике страны».

Об интересе иностранных компаний к земельному фонду Украины заявил и украинский экономист Александр Дудчак. По его словам, в случае проведения этой реформы над Украиной «будет установлен полный контроль».

«Те, кто пришёл к власти путём переворота, делают всё возможное, чтобы у страны не осталось суверенитета», — отметил он.

Окрестности украинского города Глухов

Reuters

© Gleb Garanich

По его словам, точной информации, кто станет главным бенефициаром проведения этой реформы, пока нет. Однако, подчеркнул эксперт, «на Украину давно посматривают крупные транснациональные монстры, которые занимаются производством генетически модифицированных продуктов».

В свою очередь, источник RT в партии «Самопомощь» полагает, что Украина не готова к подобной реформе.

«Украина к открытию рынка земли не готова — нет нормальных реестров участков, правила этой самой продажи не утверждены. Но команда президента очень спешит,и понятно, почему. Украине нечем отдавать долги, поэтому в ход пойдут земли, заводы и фабрики. Западные партнёры приветствуют такой шаг, поскольку смогут очень дёшево купить хорошие украинские активы», — сказал собеседник RT.

Провести земельную реформу призывает Украину МВФ. В фонде заявили, что разрешение на продажу сельскохозяйственной земли может дать Украине 1,6% прироста ВВП ежегодно.

Украинский Лас-Вегас

Во время пребывания в Стамбуле Зеленский озвучил ещё одну инициативу, которая может вызвать споры в украинском обществе, — легализация в стране игорного бизнеса.

«Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвёздочных отелях», — сказал глава государства, отметив, что такая мера поспособствует развитию туристического бизнеса на Украине.

Об этом Зеленский говорил и ранее: после первого тура выборов он сказал, что хочет создать на Украине подобие Лас-Вегаса и тем самым развить какой-нибудь ныне не очень успешный город.

Игорный бизнес был официально запрещён на Украине в 2009 году, а с 2011-го вне закона оказались также и онлайн-казино. Отношение к этой отрасли не изменилось и после государственного переворота в 2014 году. С подпольными казино развернули борьбу не только органы правопорядка, но и различные активисты, однако искоренить этот бизнес на Украине так и не удалось.

При этом под запрет не попали лотереи. В этой области на Украине работают три оператора, которые раздают подрядчикам лицензии и предоставляют оборудование для организации лотерейного бизнеса. Самым крупным из них является «Украинская национальная лотерея».

При этом компании, которые получают лицензию у операторов на создание лотерейного бизнеса, нередко на деле организуют всё те же казино.

Непроработанным решением назвал идею легализовать игорный бизнес источник RT в украинском кабмине.

«Большое количество игорных заведений негативно влияет на общество: люди начинают выносить из дома буквально всё, чтобы сделать ставку. Насколько я понимаю, команда президента намерена принять много непроработанных решений быстро», — заявил собеседник RT.

Восстановить за чужой счёт

Владимир Зеленский также пригласил Турцию принять участие в восстановлении инфраструктуры юго-востока Украины, которая пострадала от гражданской войны.

«Я пригласил турецкую сторону присоединиться к восстановлению инфраструктурных объектов на востоке Украины», — заявил Зеленский 7 августа в ходе совместного брифинга с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом​​​.

Докучаевск, Донецкая область

РИА Новости

© Сергей Аверин

Он добавил, что ждёт от Турции участия в международном форуме по восстановлению Донбасса. Данное мероприятие украинские власти планируют организовать осенью в Мариуполе.

Как заявили RT в «Радикальной партии», предложения Зеленского о восстановлении Донбасса по меньшей мере преждевременны, учитывая, что его администрация пока не сделала никаких реальных шагов по разрешению конфликта на юго-востоке Украины.

«Миром на востоке страны и не пахнет, а он уже зовёт инвесторов восстанавливать Донбасс. Это звучит смешно. Понятно же, что Зеленский не готов идти на уступки. О каком вообще восстановлении Донбасса в этой ситуации может идти речь», — заявил источник RT.

Не относиться серьёзно к таким предложениям призвал и Александр Дудчак.

«Зеленскому надо что-то говорить, он просто генератор нелепых идей. То, что он сейчас выдаёт, ценности не имеет. Президент Украины может предлагать Эрдогану всё, что угодно, но это ничего не значит. Надо сначала сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и с ними решать этот вопрос», — заключил эксперт.