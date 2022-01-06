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Продать революционное искусство. Дорого

06 января 2022, 10:05  •  167 • Аналитика
© AP Photo / Ng Han Guan
Флаг Коммунистической партии Китая на площади Тяньаньмэнь в Пекине, КНР
Статую убрали еще в декабре прошлого года, но настоящий скандал вокруг нее начался только сейчас, когда выяснилось, что смысл этого жутковатого произведения не совсем тот — или совсем не тот, — что полагалось думать.
Следовало думать, что восьмиметровый "Столп стыда" установлен был на территории Университета Гонконга в память о жертвах "побоища на площади Тяньаньмэнь" в Пекине 4 июня 1989 года. Чтобы будущая гонконгская элита каждый день, проходя мимо, вспоминала, в какой стране живет, и размышляла, где ей следовало бы жить: в британской колонии, понятно, как до 1997 года.
Похоже это произведение искусства на громадную оплывшую свечу тошнотворно медного цвета, в конце каждой восковой капли — искаженные страданиями человеческие лица. Или на кадр из "Чужого", где в паутинных мешках висят полуживые астронавты, в которых монстры уже отложили свои личинки. Еще эта штука много чего напоминает, в том числе установленного на российской территории по схожим поводам.
"Столп" был одним из всемирно знаменитых символов гонконгских бунтов, превративших в ад жизнь всех обитателей этой особой территории Китая. А университет был одним из эпицентров беспорядков, потому что станет вам нормальный обитатель Гонконга день за днем выходить на улицы для погромов, поджигать входы в метро и атаковать полицию — студенты для этого более пригодны.
Сейчас волнения подавлены, организаторы попали под судебное расследование, а статую демонтировали и унесли в неизвестном направлении еще 24 декабря. Ее, понятное дело, демократы оплакивают среди всех прочих символов своего бунта. Но тут разные люди начали говорить о том, о чем раньше говорить было неудобно (затравили бы). Например, что у "жертв Тяньаньмэня" на статуе странно неазиатские лица. Отчего бы это?
Тут Артур Ли, ныне член местного правительства, а раньше глава того самого университета, выступил в одной из радиопрограмм и заявил, что статуя вообще не имеет никакого отношения к Китаю, у нее своя странная история. Связались с ее автором, датчанином Йенсом Гальшиотом, и тот начал давать Артуру Ли путаные показания.
Версии тут такие: ему просто взяло и захотелось увековечить память каких угодно жертв, людей разных рас. В 1995 году он это чудо выставил в Италии, а потом начал интересоваться: может, эту штуку у него все-таки кто-то купит?
Нет, не так, гласят прочие версии (в том числе и высказывания автора). На самом деле, в процессе работы он решил таким путем увековечить память вполне конкретных людей — погибших при взрыве здания ФБР в Оклахоме (США) в 1995 году. Но американцы не пожелали приобретать его сокровище. Тогда Гальшиот задумался: да ведь где угодно происходят всякие массовые убийства, давайте я сделаю копии статуи специально для Мексики и Бразилии. Вроде бы сделал. Будем надеяться, что не бесплатно.
А откуда это сокровище взялось в Гонконге? По одной версии, автор разослал свое коммерческое предложение по всему миру, в том числе по ста гонконгским адресам, получив один-единственный ответ. По другой версии, с самого начала речь шла о его контактах с "альянсом в поддержку патриотического демократического движения в Китае", причем организация сама захотела приобрести его шедевр. Сейчас альянс, как и другие революционные структуры, распущен, так что дело нескоро доберется до точного выяснения, кто и как ввез в страну датское чудище.
А тут еще выступил очень известный в Гонконге персонаж — колумнист South China Morning Post Алекс Ло — и напомнил о том, чего знать не желают местные бунтовщики. Что на самой площади Тяньаньмэнь вообще никто не погиб, жертвы были в переулках, ведущих к площади. И таковыми были те, кто день за днем калечили солдат оцепления, тыкая им в лицо железными прутьями, и тыкали всерьез, а у солдат был приказ: не поддаваться на провокации. Но в итоге они не выдержали. Алекс всего-навсего мелочно напоминает, что термин "тяньаньмэньское побоище" географически не совсем точен, но это из мелочей существенных. Особенно если всерьез разбираться, кто кого бил и почему.
Возвращаясь к изначальному смыслу страшенной статуи, самая интересная версия все-таки оклахомская. Дело в том, что тут полезно вспомнить, кто в 1995 году взорвал ФБР, — вот такие же, как в Гонконге, радикальные леваки. А погибли и пострадали, как и в Гонконге, ни в чем не повинные люди.
То есть столп — фальшивка во множестве смыслов и, в частности, говорит ровно обратное тому, для чего его в университете поставили.
История эта интересна тем, что если разобраться в истории революций (то есть насильственной ломки целых обществ), то там всегда найдется туча фальсифицированных дат, героев, мучеников и много прочего. А если мучеников нет, то это не проблема: надо подставить кого-то постороннего под танки, пули злых патрульных.
А теперь неожиданная концовка. Если кто-то заметил, в конце прошлого года было много шуточек насчет того, что Институт философии Академии наук заказал за 742 тысячи рублей исследование на тему "Является ли злом существование ада". Так вот, дело не в том, не многовато ли за классическую для любой философии идею, а в том, что история эта наводит на хорошую мысль: революционеры — это люди, создающие себе ад, живущие в нем и горячо желающие того же всем окружающим, желательно в национальном масштабе.
У них обязательно должен быть идол, вот такой образ ада — в виде множества искаженных страданием лиц "жертв репрессивного режима". Если их страна не режим и не репрессивный, неважно: реальность не должна портить хорошую идею. А откуда взялся идол — вопрос вторичный, это дело художника, который так видит.

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