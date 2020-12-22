Продать Харьков Америке и взорвать крымский мост. Украинский эксперт предложил новую военную доктрину • 76 • Украина

Наконец-то Украина определилась со своей стратегией возвращения Крыма и Донбасса. Ее презентовал на украинском телевидении доктор социальной экономики Зиновий Свереда. Он также называет себя президентом украинского кооперативного Альянса, при этом эксперт по отвоеванию украинских земель является представителем Папского Григорианского университета (Рим, Италия).



Автор заметок и блогов в издании «Обозреватель» родом из Львова, там же закончил национальный университет им. Ивана Франко, экономический факультет. После чего продолжил образование в Католическом Университете на богословско-философском факультете. Вернувшись со стажировки в Италии, этот ученый возглавил в родном университете Научную комиссию от Министерства Образования. Получал гранты от Ватикана, в частности от Фонда «Centesimus annus» и Папского Грегорианского университета. Опыт работы у этого патриота еще интересней: после прихода к власти оранжевого президента Ющенко Зиновий Свереда трудился в Бюро образования и развития (Брюссель, Бельгия), потом занимал должность директора Фонда Андрея Шептицкого. После революции достоинства отбыл в институт исследований св. Климента в Риме. Одновременно занимает пост внештатного советника мэра Львова.



Стоит ли удивляться, что этот «святой латифундист» внезапно всплыл на телеканале «Прямой», который связывают с экс-президентом Петром Порошенко? Там Свереда заявил, что пришло время разработать стратегию по «освобождению» Крыма и Донбасса. Он считает, что Германия и Франция оказались слабыми партнерами, а «нормандский формат» неэффективным. Для того, чтобы вернуть территории Украине, необходимо заручиться поддержкой США и Великобритании. Кстати, именно это предлагает и Зеленский: подобные мотивы прозвучали в интервью гаранта изданию «Нью-Йорк таймс» 16 декабря.



«Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров», - уверяет доктор социальной экономики.



Однако, завоевать расположение хозяев можно только одним способом, развязав военные действия против РФ. Поэтому пан Зиновий предлагает переходить от дипломатических реверансов к силовым действиям. С этой целью он призвал взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор». А там и до звездных войн – рукой подать.



«Реальная оборона — это патриотическая сознательность народа, восстановление своей армии и создание своих космических войск», — сообщил католический проповедник.



«Невесть откуда взявшийся политолог, доктор там чего-то... Зиновий Середа на украинском ТВ во всеуслышание призвал «взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту новый Перл-Харбор». Скажите, а несумасшедшие политологи у Украины еще остались?», - интересуется кс-депутат КПУ Александр Голуб.



Ему вторит адвокат Татьяна Монтян:



«Но это пецюлькин телеканал «Прямой», так что удивляться нечему. Наслышана от тех, кто еще не блюет от этого телешлака дальше, чем видит, что там и не такой бред вещают. «Перл-Харбор» оно решило устроить в Крыму… Как же это смешно!».



Впрочем, Свереда блистает не только своими военными разработками, которым позавидует даже экс-секретарь СНБ Турчинов… Буквально несколько дней назад львовский латифундист заявил, что Украина должна продать землю вдоль границы с Россией американским компаниям, чтобы обезопасить данную территорию от посягательств Кремля. Такое мнение он высказал в эфире ObozTV, комментируя законопроект о создании свободного рынка земли в Украине.



«Там, где идет война, часто есть желание инвестировать в выкуп земли, потому что тогда земля дешевле. Я бы лично говорил – давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес», – предложил галичанский экономист.



По его словам, продажа земли американцам также позволила бы разрешить вопрос со сланцевым газом на востоке Украины. Свереда постоянно подчеркивает, что Украина должна строить свою «линию Маннергейма» или найти сильных партнеров.



«Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь партнеров, чтобы победить», – обозначил стратегию украинской перемоги богослов.

Наконец-то Украина определилась со своей стратегией возвращения Крыма и Донбасса. Ее презентовал на украинском телевидении доктор социальной экономики Зиновий Свереда. Он также называет себя президентом украинского кооперативного Альянса, при этом эксперт по отвоеванию украинских земель является представителем Папского Григорианского университета (Рим, Италия).Автор заметок и блогов в издании «Обозреватель» родом из Львова, там же закончил национальный университет им. Ивана Франко, экономический факультет. После чего продолжил образование в Католическом Университете на богословско-философском факультете. Вернувшись со стажировки в Италии, этот ученый возглавил в родном университете Научную комиссию от Министерства Образования. Получал гранты от Ватикана, в частности от Фонда «Centesimus annus» и Папского Грегорианского университета. Опыт работы у этого патриота еще интересней: после прихода к власти оранжевого президента Ющенко Зиновий Свереда трудился в Бюро образования и развития (Брюссель, Бельгия), потом занимал должность директора Фонда Андрея Шептицкого. После революции достоинства отбыл в институт исследований св. Климента в Риме. Одновременно занимает пост внештатного советника мэра Львова.Стоит ли удивляться, что этот «святой латифундист» внезапно всплыл на телеканале «Прямой», который связывают с экс-президентом Петром Порошенко? Там Свереда заявил, что пришло время разработать стратегию по «освобождению» Крыма и Донбасса. Он считает, что Германия и Франция оказались слабыми партнерами, а «нормандский формат» неэффективным. Для того, чтобы вернуть территории Украине, необходимо заручиться поддержкой США и Великобритании. Кстати, именно это предлагает и Зеленский: подобные мотивы прозвучали в интервью гаранта изданию «Нью-Йорк таймс» 16 декабря.«Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров», - уверяет доктор социальной экономики.Однако, завоевать расположение хозяев можно только одним способом, развязав военные действия против РФ. Поэтому пан Зиновий предлагает переходить от дипломатических реверансов к силовым действиям. С этой целью он призвал взорвать Керченский мост и устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор». А там и до звездных войн – рукой подать.», — сообщил католический проповедник., - интересуется кс-депутат КПУ Александр Голуб.Ему вторит адвокат Татьяна Монтян:Впрочем, Свереда блистает не только своими военными разработками, которым позавидует даже экс-секретарь СНБ Турчинов… Буквально несколько дней назад львовский латифундист заявил, что Украина должна продать землю вдоль границы с Россией американским компаниям, чтобы обезопасить данную территорию от посягательств Кремля. Такое мнение он высказал в эфире ObozTV, комментируя законопроект о создании свободного рынка земли в Украине., – предложил галичанский экономист.По его словам, продажа земли американцам также позволила бы разрешить вопрос со сланцевым газом на востоке Украины. Свереда постоянно подчеркивает, что Украина должна строить свою «линию Маннергейма» или найти сильных партнеров., – обозначил стратегию украинской перемоги богослов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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