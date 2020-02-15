Продать границу США. Украина нашла способ защититься от России

Если государство нормальное – то и кухарка может им управлять. Если государство приближается к нормальному, как Украина, то советы геополитического масштаба и геополитической же мудрости способен дать председатель кооператива. Спросили президента Украинского кооперативного альянса Зиновия Свереду, как сдержать русских. Помоги, говорят, Зиновий, вопрос решить – силушки заканчиваются, ум кипит. Жаждем нарратива от кооператива.

Свереда – человек простой, как граф Толстой. Он ответ держать в себе не стал. Да че там думать, говорит, надо взять нашу землю рядом с границей государства-агрессора, да и продать Штатам. Американцы там возиться начнут, нефть сланцами добывать, коров разведут, петрушка, грядки, качельки да детишки. И станут нас этой тонкой красной линией от русских оберегать. Те и так боятся на нас нападать, а тут вообще испугаются.

Там, где тучи ходят хмуро – там и земля по хмурым ценам. Партнеры только рады будут приобрести. А без партнеров Россию не одолеем. "Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь партнеров, чтобы победить", – говорит кооператор. К его историческим фактам можно добавить факты про то, как казаки в футбол играли, как казаки невест выручали, как казаки мушкетерам помогали и как казаки инопланетян встречали.

Американцы, особенно на чужой земле, народ предприимчивый, кооперативный. Скооперируются с местными и давай рыть недра, что есть мочи до самой нефти. Тут вам и ров глубокий, и отвалы. Граница мигом превратится в неприступный перепад высот. А еще если американцами вокруг нашпиговать – нет у русских шансов такую преграду одолеть. Да и руки у тех не зачешутся.

За такое рацпредложение Зиновия Свереду нужно представить к званию героя Украины и занести в украинскую википедию. Кооперативному альянсу выписать бюджетное финансирование. Выделить роту "волонтэрив", "актывистов" и прочих "побратимов" для решения своих и национальных дел. Пусть претворяют идеи. Если "забор Яценюка" уже не спасает, то нужно начинать операцию "сланцевый ров".

Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik