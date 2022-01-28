Пробуждение от иллюзий

«Партнёры» вменяемо реагируют на аргумент силы, тогда как разговоры о мире и добрососедстве не воспринимаются ими всерьёз

На сегодняшний день политическое напряжение в отношениях между США/НАТО и РФ наиболее ярко проявляется в информационных баталиях. Главная задача Запада в развернувшейся схватке – перехватить у России инициативу в области обеспечения гарантий военной безопасности.

Два десятилетия общения с западными партнерами убедили в том, что военная сила является единственным аргументом, на который «партнёры» вменяемо реагируют, тогда как разговоры о мире и добрососедстве не воспринимаются ими всерьез. Два десятилетия Россия прилагала усилия, чтобы выйти на лидирующие позиции в области военного дела. Это было очень непросто в условиях хищнического окружения, приходилось урезать другие важные расходы, не обошлось без экономии на социальных статьях. Однако дело продвигалось, а Запад упорно не замечал происходящих в России перемен. Эйфория от развала мировой системы социализма и исчезновения СССР застила глаза.

Развивая военные программы, президент В. Путин постоянно призывал «партнёров» вглядеться в происходящее и перейти к строительству справедливых международных отношений, но они отмахивались от этих призывов. И вот недавно они оказались перед неожиданным фактом: Россия вырвалась на место лидера в военном деле и может уверенно опираться на свою армию в продвижении внешнеполитических интересов. Более того, по эффективности вооружений США не смогут нагнать Россию в ближайшие годы.

Остервенение, с каким Запад оказывает давление на Москву в вопросах международной безопасности, говорит в первую очередь о том, что это рыдания по утерянному могуществу, ведь терять завоевания в «холодной войне» не хочется.

Запад пытался заставить Москву смириться с тем, что ее бывший буфер внешней безопасности превратился в плацдарм наступления глобального противника, а Украина – в предателя Русского мира. Однако для Запада это была информационная война с неизвестным противником, разделяющим к тому же отличные от западных воззрения на мир. И когда западные политики и пропагандисты пугают предстоящим нападением Российской Федерации на Украину, они не учитывает нескольких важных особенностей:

1. Русские России и русские Украины хотят не разделённости, а единства. Если русские люди Великороссии испытывают боль от того, что их историческая родина разорвана на части, то русские люди Малой России устали от издевательств нацистских выползней западного проекта, чуждых своему народу и голосу крови.

2. Войны между Россией и Украиной не будет. Будет бегство национал-предателей с территории Украины. Любая провокация ВСУ против ДНР и ЛНР обернется не вторжением российской армии, а поражением от ополченцев и последующими потрясениями по всей Украине. Россия в состоянии помочь ополченцам Донбасса без ввода войск на украинскую территорию.

3. Когда «украинский вопрос» будет решён, остальные республики бывшего СССР не смогут не сделать выводы в своей политике по отношению к РФ.

4. Русских не испугать экономическими трудностями в случае санкций. Наши проблемы всегда приходили с Запада¸ и историческая память их преодоления, в том числе в условиях мобилизационного режима, не исчезла.

А бумеранг санкций неизбежно вернется на Запад. Мало того, что Европа не сможет долго обходиться без российского газа, американские АЭС на 40% используют твэлы, изготовленные из российского урана по особой технологии. Технология изготовления такого ядерного горючего в США утеряна, и нетрудно понять, что произойдёт с американской атомной энергетикой без российского урана.

Москва заняла безупречную позицию: если вы нас не услышите, мы пойдем дальше. Можно предположить, что в недалеком будущем где-нибудь в Западном полушарии российские вооружённые силы проведут учебную атаку ракетами «Циркон» и затопят несколько своих отслуживших срок посудин, условно изображающих авианосную группу США. И такие стрельбы не пройдут незамеченными для американцев.

Происходит избавление от иллюзий. И когда иллюзии исчезнут окончательно, геополитическому противнику России придётся прислушаться к тому, что говорят в Москве.