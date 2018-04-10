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Пробный удар по Т4 «Эт-Тияс» и коронный вылет RC-135V. Небо Сирии перед большим хаосом

10 апреля 2018, 07:39  •  51 • Аналитика


ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ «ФОКУС» ВРЕМЕННО ПОКИДАЕТ АЛЕППО

Ещё с момента начала проведения последней президентской избирательной кампании в России было ясно, что весенне-летний период 2018 года станет одним из финальных этапов в развязке непростой оперативно-тактической ситуации на донбасском театре военных действий (с вероятным распространением на остальные южные регионы Украины, уставшие от деструктивных действий нацистского киевского режима), а также на сирийском театре военных действий, где вся сложность картины приобретает уже стратегический характер в связи с вмешательством значительно большего количеств стран-участниц западной коалиции и главных игроков ближневосточного региона. Основные операционные направления, на которых штурмовые формирования ВСУ планируют перейти в наступление для навязывания своих условий с учётом внедрения натовских военнослужащих под видом миротворческого контингента ООН (мы уже примерно знаем).



Попытка сделать здесь какие-либо уточнённые прогнозы до начала очередного эскалационного витка является абсолютно неблагодарной работой, поскольку, несмотря на видимые направления удара, такая 4-летняя практика «предсказаний» каждый раз приводила к очередным «школьному», «новогоднему», «пасхальному», «хлебному» и другим бессмысленным «перемириям», в итоге унесшим гораздо больше жизней, чем в случае с заблаговременным выбиванием украинских войсковых подразделений с ближних подступов к Донецку, чего не было сделано в сентябре 2014 год.

Куда более отчётливо просматривается дальнейший ход событий в охваченной масштабными военными конфликтами Сирийской Арабской Республике. Ситуация с турецкой интервенцией в провинциях Идлиб и Алеппо на текущий момент временно «заморожена», о чём свидетельствует установившаяся на линии фронта близ Хадера, Абу-Духура и Тайбат эль-Имама и Джиср эш-Шугура оперативная тишина. Но её «разморозка» может иметь для Сирийской арабской армии крайне далеко идущие последствия, поскольку на момент затишья регулярные подразделения турецкой армии дополнительно прикрыли своих «прокси» из FSA и дружественные формирования «Тахрир аш-Шам» в «Идлибском гадюшнике» двумя дополнительными опорными / наблюдательными пунктами около деревени Зейтонах и города Мурак; также близ северо-восточного наблюдательного пункта Анадан турки разместили мостоукладчики и бронетехнику для возможности форсирования узкой речушки Куэйке и продолжения наступления на южные территории провинции Халеб. Все 9 опорных пунктов, оказывающих протекцию протурецким боевикам, в любой момент превратятся в мощные рубежи огневой поддержки. И это стоит хорошо помнить. В остальном же антиамериканские риторика и действия Анкары позволяют рассматривать Турецкую Республику в качестве какого-никакого, но всё же союзника России и Дамаска.

Только вот существенной пользы от данного партнёрства не просматривается даже в дальней перспективе, ведь сразу после возведения новых укрепрайонов американской и французской армий в районе Манбиджа, а также усиления северных окрестностей Синджара подразделениями иракской армии, Генеральный штаб ВС Турции вполне вполне ожидаемо пошёл на попятную, не желая открыто конфликтовать с партнёрами по НАТО. В итоге, вся сложность грядущего конфликта с силами западной коалиции была взвалена на плечи Сирийской Арабской Армии и новых проправительственных повстанческих отрядов «Народного сопротивления Восточного Региона». Последние, проникнув на оперативную глубину территории SDF, умудрились в течении одной недели нанести удары из миномётов и партизанских модификаций РСЗО по 93-й базе «Сирийских демократических сил» и ОВС коалиции, а также по американскому и французскому контингентам в укрепрайоне цементного завода «Лафарж».

Но не стоит обольщаться одиночными действиями антиамериканских сирийских ополченцев, ведь это детские шалости на фоне тех инструментов, которые западная коалиция сегодня подключает с целью лишения боеспособности ВС Сирии, а затем попытки навязывания свох правил «игры» в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор. Наступательная операция сирийской армии на FSA, «Ахрар аш-Шам» и «ан-Нусру» и «Фейлак Ар-Рахман» в Восточной Гуте хоть и проходила в несколько длительных этапов, с окончательным вывозом на автобусах в Идлиб 13190 боевиков и членов их семей, всё равно не стала главным этапом в провокации прозападных группировок с использованием химического оружия. Очевидно, что изначально весь «химический потенциал», а также соответствующие специалисты и съёмочные группы «Белых касок» находились именно в Думе. Более того, операция САА в Думе стала наиболее подходящим для коалиции моментом совершения «химического casus belli» ещё по одной причине — в связи с необходимостью максимального затягивания времени для максимального наращивания наземных сил в районе Ат-Танфа, а также согласования планируемой операции с командованием израильских ВВС (Хель Хаавир).
ФСБ против братвы: загон в стойло


ЧТО СТОИТ ЗА СТОЛЬ СКУДНЫМ РАКЕТНЫМ УДАРОМ ПО «ТИФОРУ» И ЧТО ИСКАЛ «РИВЕТ ДЖОЙНТ» У ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦ ЛИВАНА?

В этом мы смогли убедиться ранним утром 9 апреля 2018 года, когда вскоре после очередных беспочвенных и сфабрикованных обвинений сирийских ВС в применении бомбы с зарином и угроз возможного нанесения ракетного удара со стороны Вашингтона, ключевая сирийская авиабаза Эт-Тияс («Тифор» или Т4) была подвергнута ракетно-авиационному удару со стороны ВВС Израиля. Изначально различные западные и ближневосточные источники подкинули нашим комментаторам массу фейков о количестве применяемых тактических ракет большой дальности: фигурировали цифры в 8, 20 и 28 ед., а также 5 и 8 сбитых ракетах. Позднее Министерство обороны России предоставило уточнённые данные о 8 тактических ракетах большой, запущенных с подвесок двух тактических истребителей F-15I «Ra`am», оперирующих в воздушном пространстве соседнего Ливана. При этом, 5 ракет были перехвачены сирийскими средствами противовоздушной / противоракетной обороны на подлётном участке траектории и только 3 упали в окрестностях взлётно-посадочной полосы, что привело к гибели 14 военнослужащих, включая 3-х иранских советников. По всей видимости, в ударе действительно участвовали тактические крылатые ракеты типа «Delilah-AL» или «Popeye Turbo ALCM». В этих фактах прослеживается сразу несколько небезынтересных деталей.
Записки Колорадского Таракана. Конно-подводные войска. Круче ваших броневерблюдных!


Во-первых, удар по АвБ Т-4 Эт-Тияс в реальности не имеет ровно никакой тактической связи со сфабрикованным Западом и «Белыми касками» инцидентом с применением зарина и хлора сирийской армейской авиацией против боевиков в Думе, поскольку данный военный аэродром расположен в 150 км северо-восточнее и не используется вертолётной авиацией сирийской армии в данных целях. Очевидно, что главной целью удара было выяснение эффективности средств ПВО Сирии, а также Воздушно-космических сил России, прикрывающих данный аэродром подскока. Ведь после начала наступления проамериканских «прокси» и подразделений КМП США из Ат-Танфа, только Т4 сможет относительно безопасно использоваться для развёртывания ударных вертолётов Ка-52 и тактической авиации (более южные плацдармы, включая аэропорт Дамаска, будут в радиусе действия HIMARSов, развёрнутых у северных границ Израиля и Иордании).

Во-вторых, запущенные израильскими «Раамами» тактические ракеты использовались в качестве «наживок» для перехода на активный режим работы РЛС обнаружения (9С15М2 и 91Н6Е) и радаров наведения (9С32М, 92Н6Е), приданных зенитно-ракетным комплексам С-300В4 и С-400 «Триумф», которые могут быть развёрнуты в целевом районе. Также перед планируемым массированным ударом по САР Хель Хаавир и ВВС США интересуются всеми радиоизлучающими источниками в южных и центральных частях страны, а также в Тартусе и Латакии, на что указывает появление самолёта стратегической радиоэлектронной / радиотехнической разведки RC-135V «Rivet Joint», курсировавшего вчера в израильском воздушном пространстве близ Голанских высот и в нейтральном воздушном пространстве над Средиземным морем (в 50 км западнее воздушных границ Ливана).

«Мы долго молча отступали…»

Траектория «Ривет Джойнта» в момент радиоэлектронной / радиотехнической разведки средств тактической увязки и радиолокационных комплексов сирийских и российских средств ПВО в Дамаске, Хомсе, Тартусе и Латакии (9 апреля)


В-третьих, ВВС Израиля и Пентагон в очередной раз проверили время реакции сирийских подразделений РТР и оперативность передачи целеуказания средствам ПВО в ситуации со скрытной атакой из горной цепи Антиливан. Ранее подобные атаки заканчивалась полным уничтожением всех намеченных стратегически важных объектов САА; в этот раз аэродром получил минимальные повреждения, а уцелевшие крылатые ракеты упали в окрестностях полотна ВПП, что может говорить об эффективном использовании средств РЭБ и оптико-электронного противодействия. «Панцири», однозначно, отработали неплохо. Судя по информации, поступившей из Вашингтона и Тель-Авива вечером 9 апреля, где Трамп анонсировал 48-часовое принятие решения о нанесении удара по Сирии, а Израиль неожиданно «обзавёлся неопровержимыми доказательствами» разработки Дамаском химического оружия, до серьёзной развязки осталось очень мало времени.

Источники информации:
https://www.m24.ru/news/za-rubezhom/09042018/29861
http://rusjev.net/2014/11/22/kak-rabotaet-sistema-proryiva-pvo-protivnika-v-izrailskoy-armii/
http://rusvesna.su/news/1523308285
https://syria.liveuamap.com/
Автор: Евгений Даманцев

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