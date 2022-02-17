Пробный шар ВСУ: войну начали с детского сада - разоблачение провокации

В Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) по пунктам разобрали провокацию Киева с обстрелом детского сада.

Как оказалось, это был один из пробных шаров для разжигания полномасштабных военных действий. Срочное заявление сделал официальный представитель Народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко.

Сегодня штабом операции объединенных сил было выдвинуто сфабрикованное обвинение в адрес Народной милиции ЛНР в якобы совершенном обстреле детского сада в населенном пункте Станица Луганская, - отметил спикер.

Так называемая новость очень быстро была подхвачена украинскими журналистами для пропаганды. В результате читателей и зрителей старались отвлекать от привычных уже для Киева нарушений Минских соглашений, а также разрушения градданских объектов Луганской республики.

Представитель милиции показал общественности фотографии обстрелов детского сада, которые и стали доказательством вины именно ВСУ. Эксперты внимательно изучили фотоматериалы и заявили:

Расположение здания детского сада, угол под которым произошло поражение стены позволили вычислить точную траекторию полёта снаряда, - объяснил Филипоненко. - Как видно на представленной схеме стрельба могла вестись только с восточного направления.

И позиция, с которой вели огонь, находится именно на территории, контролируемой ВСУ. Известна даже конкретная бригада - 79-я. Полная версия заявления представителя Народной милиции ЛНР представлена чуть ниже.