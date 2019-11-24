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Пробная партия: Путин призвал ЕР отказаться от пустых обещаний

24 ноября 2019, 02:54  •  34 • Политика
«Единая Россия» (ЕР) должна стать настоящей партией-лидером, которая способна решать проблемы, не дожидаясь очередной «прямой линии» президента. С таким заявлением Владимир Путин выступил на заседании съезда ЕР. Глава РФ призвал присутствующих максимально приблизиться к людям. Президент объяснил, что «словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии», в итоге сдадут не только ее, но и саму страну. Он подчеркнул: главная задача ЕР — не править, а служить народу. В самой партии уже заявили о готовности выполнить все указания главы государства. Эксперты считают, что без поддержки Владимира Путина достичь хорошего результата на выборах в 2021 году партии власти будет сложно.

Эмоционально и конструктивно

Непривычно большое число сотрудников правоохранительных органов, которые в субботу заполнили ВДНХ, вызывало множество вопросов у посетителей комплекса. И только большой синий стенд «Единой России», которая решила провести XIX партийный съезд в одном из павильонов, ставил всё на свои места.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Несмотря на то что само мероприятие сложно назвать привлекательным для широкой публики, недооценивать его не стоит. ЕР по-прежнему остается главной политической силой, от которой во многом зависит положение дел в стране. Кроме того, повышало значимость события и запланированное выступление Владимира Путина на пленарном заседании.
Перед началом съезда присутствующим продемонстрировали презентацию, которая вкратце рассказывала об успехах и дальнейших планах партии. После ее просмотра собравшиеся встали — в зал вошли Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Не прошло и минуты, как стулья пришлось отодвигать вновь: глава РФ отправился в сторону трибуны.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Вступительное слово Владимира Путина оказалось довольно эмоциональным. Буквально в каждой фразе президент призывал представителей партии отказаться от корыстных интересов, приблизиться к народу и решать проблемы, которые волнуют граждан страны.
— Главное в работе партии — быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство, — заявил глава государства.
По его словам, необходимо «сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни». Глава РФ подчеркнул: именно результаты, достигнутые ради людей, а не пустые обещания должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний.
— У вас, у наших сторонников нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность, — заявил Владимир Путин. — Репутацию, облик партии определяют люди, у которых — чрезвычайно важно, что я сейчас скажу, — есть своя, внутренняя позиция. Это основа деятельности любой политической силы. Есть свои, внутренние нравственные ориентиры.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
При этом политики и чиновники должны отстаивать свою позицию в любой ситуации, уверен Владимир Путин.
— Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории, — подчеркнул он.
Сейчас особенно востребован экспертный и интеллектуальный потенциал партии, ее умение вести конструктивную дискуссию для достижения общенациональных целей, пояснил Владимир Путин.
— Все они реализуются не где-то «в воздухе», в безвоздушном пространстве, а носят предельно живой, предметный характер, складываются из конкретных проектов, инициатив, повседневной работы, — продолжил он.

«Прямая линия»

Президент также обратил внимание на проблему отсутствия «собственного мнения» при решении важных задач. По его словам, ЕР — правящая партия, но это вовсе не обозначает, что она «должна соглашаться с любым действием или с любым мнением чиновника, какой бы высокий пост он ни занимал».
— Для партии хуже всего — искать для себя комфорта, хуже всего быть удобной, покладистой для «начальников» любого уровня, — заверил присутствующих президент.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Глава государства призвал членов партии активно искать решения возникающих проблем, не дожидаясь «указа сверху».
— Прошу вас, будьте партией-лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной «прямой линии», которые проводятся у меня ежегодно, старайтесь своими силами решить эти вопросы, добиваться справедливости. Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах-то вы должны это видеть всё, если чиновники не видят — терзать их, трясти, добиваться решения, — подытожил он.
Завершил выступление Владимир Путин, снова призвав всех присутствующих придерживаться высоких моральных принципов, которые не заключаются в приобретении дачных участков.
— Статус правящей партии, партии власти заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить, служить народу России. Смысл такого служения — будущее наших граждан, наших детей, которые уже родились и еще будут рождены в российских семьях, — сказал президент.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
После этого слово взял лидер партии, глава кабмина Дмитрий Медведев. Он призвал сделать ЕР неуязвимой и открытой для каждого человека, которому нужна поддержка. По его словам, «Единая Россия» должна сохранить политическое лидерство и продолжать курс на улучшение качества жизни граждан.
Дмитрий Медведев заявил, что кандидаты от ЕР должны гордиться своей партийной принадлежностью и не идти на выборы в качестве самовыдвиженцев.
— Самовыдвиженцы скорее запутали избирателей и точно не помогли своему избранию. Там, где кандидаты не скрывали своей партийной принадлежности, уверенно выиграли выборы, — сказал он.

Будет сделано

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил «Известиям», что партия готова отвечать на все возможные вызовы, о которых было сказано на съезде.
— Сформировано шесть рабочих групп (по кадровой политике, реализации нацпроектов, поддержке гражданского общества, молодежных инициатив, коммуникации. — «Известия»). Они будут вырабатывать механизмы и предложения, которые будут способствовать и реализации нацпроектов, и решению поставленных на съезде задач, — пояснил единоросс.
Заместитель председателя Государственной думы РФ Сергей Неверов на XIX съезде партии «Единая Россия»
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
По его словам, все они будут реализованы в рамках народной партийной программы, составленной на основе предложений населения.
— Думаю, что «Единая Россия», у которой 100 тыс. «первичек» и порядка 2,8 тыс. местных отделений, сегодня способна не только рассказать, но и показать, что делается. Если люди почувствуют, что их жизнь меняется в лучшую сторону, то это будет способствовать росту доверия к политической системе, — отметил партиец.
Глава АПЭК Дмитрий Орлов назвал прагматичными задачи, поставленные перед партией.
Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
— Главное в их структуре — улучшение коммуникации «Единой России» с сообществами и гражданами, в том числе специальными, а также организация более оперативной, системной и динамичной работы. Взаимодействие с партией должно стать для граждан и сообществ ценным «сервисом», — заявил «Известиям» эксперт.
По его словам, для этого создаются рабочие группы генсовета, новые общественные приемные партии по образцу МФЦ, меняется организация работы исполкома («проектный офис»). Конечная цель — закрепление имеющейся социальной базы и постепенное расширение электоральной поддержки партии к 2021 году, отмечает Дмитрий Орлов.
Выполнение этих задач будет зависеть от того, как их будут реализовывать непосредственное руководство партии и ее региональные отделения, отметил в беседе с«Известиями» политтехнолог Дмитрий Фетисов.
— Масштабная ротация в ЕР направлена именно на то, чтобы реализовывать эти задачи новым составом. Многие из них уже звучали, в частности обновление рядов и активный диалог с гражданами. Достаточно низкие рейтинги ЕР говорят о том, что с задачей партия не справилась, поэтому обновление руководящих органов и переформатирование работы выглядят вполне логичным шагом, — считает эксперт.
Члены партии «Единая Россия»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Проблема заключается в том, что ЕР — партия власти, а не правящая партия, уверен глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
— Поэтому задачи реализуемы, только если сам Владимир Владимирович возглавит этот процесс, — рассуждает политтехнолог.
По его мнению, съезд ЕР с участием президента — инструмент консолидации региональной и федеральной элиты. Связка с президентом по-прежнему дает партии определенное преимущество, хотя в последние годы она была не так очевидна, как ранее, подчеркнул эксперт.

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