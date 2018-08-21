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«Проблески сознания»: как в Крыму отреагировали на возможную легализацию Киевом перевозок к границе с полуостровом

21 августа 2018, 13:39  •  98 • В России
В Киеве уже не могут игнорировать очевидный факт: Крым — популярное место отдыха украинских граждан. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский. По его словам, на полуострове с радостью готовы принять туристов из соседнего государства. В парламенте республики ожидают, что по итогам года число туристов с Украины составит примерно 1 млн. Ранее в Киеве выступили с предложением легализовать пассажирские перевозки к границе с российским курортом.
 
Архивное фото РИА Новости © Александр Полегенько
 

Желание властей Киева легализовать перевозки к границе с Крымом вполне обоснованно, поскольку украинские граждане активно едут отдыхать на полуостров. Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский.

«Я думаю, на самом деле это вынужденная для украинских чиновников ситуация, потому что количество граждан Украины, которые желают посетить Крым, особенно в разгар курортного сезона, действительно превышает все возможные (и допустимые в головах украинских чиновников) показатели», — отметил Полонский в разговоре с RT.

По его словам, крайне редко можно наблюдать «проблески сознания» у украинских чиновников.

«На границе скоро будет, наверное, уже бунт украинцев, которые хотят приехать в Крым. Поэтому, я думаю, это не какое-то осознанно продуманное решение, а, скорее всего, вынужденное. Тем не менее мы будем рады, если граждане Украины смогут спокойно приезжать в Крым. Они любят наш регион, а мы всегда их рады видеть у себя в гостях», — сказал вице-премьер крымского правительства.

Ранее в постоянном представительстве президента Украины в Крыму предложили организовать легальные пассажирские перевозки к границе Херсонской области и Крымского полуострова.

«Наши граждане в Крыму обращают внимание на отсутствие легального пассажирского сообщения с контрольно-пропускными пунктами въезда-выезда, которые открыты», — заявил первый заместитель постпреда Изет Гданов.

Он уточнил, что речь идёт о КПП «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка». По словам Гданова, до сих пор у людей там нет документов и не решился вопрос о легальном сообщении. «Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решён», — сказал украинский чиновник.

При этом он заявил об отсутствии у Киева планов по возвращению Крыма военным путём, а также поддержал инициативу министра инфраструктуры страны Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения Украины с Россией.

«Курорты Украины и рядом не стояли с Крымом»

Украинские официальные лица постоянно заявляют, что российский Крым якобы страдает из-за отсутствия туристического потока. 

На эту дезинформацию указал украинский политтехнолог Михаил Подоляк в своём материале под названием «Ложь, завёрнутая в патриотизм: кто и зачем обманывает украинцев о ситуации в Крыму», который был опубликован украинским изданием «Главред».

По его словам, в Чонгаре можно увидеть «многокилометровые вереницы автомобилей с украинскими номерами». Кроме того, он посоветовал пообщаться с местными таксистами, «которые расскажут, что почти вся индустрия частного извоза заточена на «крымские переходы».

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  • РИА Новости
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Граждане Украины абсолютно спокойно приезжают отдыхать на Крымский полуостров. Об этом в беседе с RT заявил глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Мы всех встречаем радушно, независимо от того, из какой они страны приехали, главное, приехали мирно жить, мирно отдыхать. Жители Украины уже давно поняли, что в Крыму отдыхать безопасно и комфортно, никакие курорты Украины, которые находятся сейчас в Херсонской, Одесской, Николаевской областях, и рядом не стояли с Крымским полуостровом», — заметил Черняк.

По его словам, за прошедшие годы произошло полное восстановление «сарафанного радио» среди украинских туристов.

«Многие здесь имеют и свою недвижимость, куда приезжают отдыхать с семьями, друзьями, знакомыми, а другие — сами бронируют себе номера в отелях и гостиницах. Кроме того, очень много компаний, которые продают туры в Крым. Конечно же, их там преследуют. Информация об этом неоднократно появлялась в СМИ, но всё равно украинские туроператоры продают туры в Крым, пускай не так афишируют это. На самом деле это происходит, целыми автобусами пересекают границу. К бархатному сезону около 900 тысяч туристов с Украины в Крыму отметятся», — подчеркнул парламентарий.

Как он полагает, по итогам года число туристов с Украины, посетивших Крым, будет находиться возле отметки в 1 млн.

«Мы уже побили рекорд прошлого года — больше 830 тыс. украинцев уже на начало августа отдохнули. Поэтому даже если перекроют границы, заминируют их в очередной раз, то, я думаю, что в этом году мы приблизимся к 1 млн украинских туристов, которые посетили полуостров в течение года с целью туризма, лечения, оздоровления», — заключил Черняк.

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