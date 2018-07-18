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Проблемы, возникшие в результате наплыва в Германию мигрантов, никуда не уходят

18 июля 2018, 20:39  •  66 • В мире
А социологи констатируют рост популярности «Альтернативы для Германии»
Судя по официальной статистике, волна миграции в Германию затухает, но население всерьёз обеспокоено проблемами, которые возникли в результате наплыва мигрантов и никуда не уходят. Об этом свидетельствуют итоги недавнего опроса общественного мнения: у 47% его участников ситуация с беженцами вызывает «большую тревогу». Такие же настроения были зимой 2015-2016 гг., в пик миграционного кризиса. На этом фоне социологи констатируют снижение рейтинга партий власти при одновременном росте популярности «Альтернативы для Германии».
Вынужденное считаться с общественными настроениями правительство ФРГ проголосовало за присвоение статуса «надёжной страны происхождения миграции» Алжиру, Тунису, Марокко и Грузии. Перед выборами такую же попытку провалили при голосовании в бундесрате земли, в правительство которых входят партии зелёных и Левая. После прошедших выборов расстановка сил в федеральных землях несколько изменилась, и правительство рассчитывает, что бундесрат не отвергнет принятое решение.
В 2017 г. ходатайства с просьбой о предоставлении в Германии убежища подали 8,7 тысячи граждан указанных стран. Действительное число мигрантов выше, поскольку часть прибывших (в основном речь о молодых арабах) не подают ходатайства или подают его через несколько лет после приезда в Германию.
Присвоение статуса означает, что будет ускорена процедура рассмотрения заявок.
Ситуация с Грузией особая. Федеральное правительство считает, что здесь улучшилась ситуация с правами человека, проведена реформа правовой системы, нет преследований оппозиции. К тому же выяснилось, что после вступления в силу с марта 2017 облегчённых правил получения европейской визы многие граждане Грузии используют свою туристическую визу для того, чтобы запросить в Германии убежище.
До настоящего времени статус «надёжной страны происхождения мигрантов» имели в Германии 10 стран: к Гане и Сенегалу, которые имеют этот статус с 1990-х гг., в 2014 г. присоединились Сербия, Македония и Босния-Герцеговина, в 2015 г. – Албания и самопровозглашённая «Республика Косово» (не признана Россией) и Черногория.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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