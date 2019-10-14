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Проблемы США - малышам: В "Улице Сезам" появился персонаж из семьи наркоманов
14 октября 2019, 02:39 • 27 • В мире
В новом сезоне детской американизированной образовательной программы "Улица Сезам" появился персонаж по имени Карли. Он из семьи, которая страдает наркотической зависимостью. Таким образом, создатели решили рассказать про проблемы США детям.
Персонаж Карли живёт в приёмной семье. А её мама борется с наркотической зависимостью, пишет издание Mirror. Отмечается, что создатели детской передачи решили таким образом рассказать детям, которые оказались в похожей ситуации, что проблемы взрослых не могут быть их виной.
"Мне казалось, что только я прохожу через это, - заявляет в одном из выпусков персонаж Карли. - А теперь я встретила так много других детей с похожими проблемами".
А в более раннем выпуске объяснялось про алкогольную зависимость. Отмечается, что создатели и сценаристы решили затронуть такую проблему, поскольку, согласно последней статистике, почти 6 миллионов детей в США в возрасте до 11 лет живут в семьях, где у родителей есть наркотическая зависимость.
"Улица Сезам" — международная детская телевизионная программа, создаетли которой позиционируют ее, как образовательную. Она впервые вышла в эфир крупнейшей американской некоммерческой сети PBS 10 ноября 1969 года.
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