Проблемы США - малышам: В "Улице Сезам" появился персонаж из семьи наркоманов

Персонаж Карли живёт в приёмной семье. А её мама борется с наркотической зависимостью, пишет издание Mirror. Отмечается, что создатели детской передачи решили таким образом рассказать детям, которые оказались в похожей ситуации, что проблемы взрослых не могут быть их виной.

"Мне казалось, что только я прохожу через это, - заявляет в одном из выпусков персонаж Карли. - А теперь я встретила так много других детей с похожими проблемами".

А в более раннем выпуске объяснялось про алкогольную зависимость. Отмечается, что создатели и сценаристы решили затронуть такую проблему, поскольку, согласно последней статистике, почти 6 миллионов детей в США в возрасте до 11 лет живут в семьях, где у родителей есть наркотическая зависимость.

"Улица Сезам" — международная детская телевизионная программа, создаетли которой позиционируют ее, как образовательную. Она впервые вышла в эфир крупнейшей американской некоммерческой сети PBS 10 ноября 1969 года.