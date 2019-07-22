Проблемы с почками или отравили? Все версии о "смерти" президента Туркменистана разбились после ответа Ашхабада

Новости о том, что 61-летний Гурбангулы Бердымухамедов ушел из жизни, появились еще 20 июля. Первым "скорбное известие" обнародовал YouTube- канал "Свободный Таджикистан".

По версии этого источника, причиной скоропостижной кончины лидера страны стала острая почечная недостаточность. Другие источники утверждали, что президент скончался несколько дней тому назад по причине отравления.

Кто поторопился "похоронить" Бердымухамедова

В воскресенье сообщение об этом появилось и у издания "Говорит Москва", которое ссылалось на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.

В беседе с журналистами политолог сообщил, что трагическое известие он получил от осведомленных источников в спецслужбах Туркменистана, мол, произошло это во время отпуска первого лица страны.

Информацию о его смерти также передал Telegram-канал Анатолия Несмияна (Эль Мюрид). Также информацию о смерти президента Бердымухамедова озвучил автор другого Telegram-канала, Незыгарь. При этом последний ссылается на источники в оппозиции. Вскоре новость стала появляться во многих российских изданиях.

Все дело – в информационной закрытости страны

Очень скептически к этим сообщениям отнесся и доктор экономических наук Михаил Делягин, отметивший, что "косвенным подтверждением" кончины президента Туркменистана для многих стало то, что он на время "выпал" из информационного пространства. Несмотря на огромную любовь Бердымухамедова к публичности, вот уже несколько дней вместо него везде выступает его сын.

"Прежде всего, данное сообщение является неподтвержденным и может быть фейком. Распространение ложных слухов многократно облегчается информационной закрытостью соответствующих обществ и регионов. Достаточно посмотреть на сочинения либералов о КНДР: по сообщениям недавно еще респектабельных медиа, ее лидеры регулярно публично расстреливают из крупнокалиберных пулеметов своих ближайших родственников и любовниц, которые регулярно же воскресают - с частотой, не описанной до того даже в Библии", - отметил политик.

Делягин напомнил о том, что Бердымухамедова "хоронят" не в первый раз. К примеру, год назад появились сообщения о том, что туркменский лидер неожиданно "впал в кому", а в Туркмении наступил жесточайший кризис.

"Надеюсь, что президент Туркмении Бердымухамедов жив и здоров и вскоре нормализует, наконец, свою социально-экономическую политику", - заключил Михаил Делягин.

"Не дождутся" с 2013 года

И, действительно, сообщения о смерти туркменского политика регулярно появляются в медиапространстве, начиная с 2013 года. Последний раз о том, что Бердымухамедов "настолько плох здоровьем, что даже впал в кому", а его родственники якобы приготовились к побегу из страны, оппозиция республики говорила в 2018 году.

Даже тогда, когда в мае текущего года сообщалось, что в связи с болезнью матери президента из Турции были специально вызваны ведущие специалисты, в том числе и ведущий анестезиолог, оппозиция заговорила о том, что на самом-то деле медики понадобились самому Бердымухамедову, который "находится в очень плохом состоянии".

Однако всегда эта информация опровергалась официальными источниками. Вот и в этот раз, отвечая на официальный запрос ТАСС, в посольстве Туркменистана назвали эти слухи о смерти ярого сторонника здорового образа жизни "абсолютной ложью".

Пришлось самому себя опровергнуть

"Похоронивший" президент Туркменистана политолог Аслан Рубаев вскоре вынужден был извиниться. На своей странице в Facebook он признал, что полученная им информация оказалось ложной, а озвученные сведения опроверг тот же источник, который их распространил.

"Очень рад, что информация о смерти Гурбангулы Бердымухамедова не подтвердилась. Приношу свои извинения родным и близким президента, а также всем гражданам Туркменистана. Ранее полученная информация оказалась опровергнута тем же источником", - написал Рубаев на своей странице в Facebook.

Согласно последним данным, Бердымухамедов в настоящее время находится в Германии, у постели матери, состояние которой резко ухудшилось 10 дней назад.

Однако нельзя исключать и того, что президенту Туркменистана просто захотелось отдохнуть от внимания журналистов и побыть в кругу семьи без телекамер и вспышек фотоаппаратов.