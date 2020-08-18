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Проблемы с мимикой и головные боли: Лукашенко держится на обезболивающих

18 августа 2020, 13:15  •  216 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политолог объяснил странное поведение президента на публике
Состояние Александра Лукашенко в настоящее время не самое завидное: 13 августа поступили первые сообщения об инсульте президента Белоруссии. Однако на следующий день он выступил на митинге в свою поддержку. Такое мнение выразил политолог Валерий Соловей.
Эксперт заявил, что Лукашенко сейчас в весьма печальном состоянии – томография показала пережитый микроинсульт, и, вполне вероятно, "даже два". За лечение главы Республики взялись медики из КНР, так как Батька "не доверяет" московским врачам.
Китайцы, уверен Соловей, смогли привести Лукашенко в порядок – правда, теперь у него есть некоторые проблемы с мимикой. Медики предупредили, что излишняя физическая активность может представлять серьезную опасность для его здоровья. А после пятничного выступления у Батьки возникли сильнейшие боли в голове. Сейчас он спасается лекарствами "с наркоэффектом".
Специалист рассказал, что до президентской кампании глава Республики перенес несколько гипертонических кризов. На месте оказались те же китайские врачи – Пекину нужен Лукашенко на посту президента Белоруссии.
"Не совсем вылечили, но поставили на ноги", – уточнил Соловей в эфире ютуб-канала "МБХ Медиа".
Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что президент Белоруссии чувствует себя неважно. По ее словам, лидер постоянно кашляет и потеет, что на фоне слухов о его болезненном состоянии "выглядит жутковато".

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