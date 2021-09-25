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Проблемы с газом в Европе скоро ударят по США - эксперт

25 сентября 2021, 01:45  •  89 • Политика
Газовый кризис в Европе ударит и по США. Эксперт по топливному рынку указала, что процесс уже начался и цены на "голубое топливо" в Америке уже ползут вверх.
Рост цен на газ в Европе вскоре может ударить и по США. Собственно, процесс уже начался. Такое мнение высказала эксперт по топливному рынку Ирина Слав, комментируя газовый кризис в ЕС.
В Европе стоимость "голубого топлива" стремительно приближается к отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров газа. Однако это не только проблема Старого Света. Вскоре трудности начнутся и в Новом Свете.
Эксперт пояснила, что дефицит газа в Европе делает экспорт газа очень привлекательным для его поставщиков из США. На это уже обратили внимание американские компании, производящие продукты питания, химикаты и материалы. Они обратились в Минэнерго США с требованием ввести ограничения на экспорт сжиженного природного газа, чтобы избежать роста цен и дефицита энергоносителей внутри страны.
Так или иначе, цена на голубое топливо в США уже растёт, и борьба за газ между внутренним рынком США и импортёрами обостряется,
- приводит Nation News выводы эксперта по топливному рынку.

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