«Проблемы с документами»: Украина гарантирует переход экипажа траулера «Норд» через границу с Крымом

Власти Украины предоставили гарантии того, что экипаж задержанного судна «Норд» вернётся в Россию через пункт пропуска «Чонгар» на границе с Крымом. Для обеспечения этого перехода выделена группа пограничников, сообщила представитель судовладельца Анна Шевелева. При этом украинская сторона не позволила морякам пересечь границу через пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Это произошло несмотря на то, что команда траулера перемещалась в автомобилях с дипломатическими номерами, имея при себе официальные документы. В погранслужбе решение объяснили якобы отсутствием у россиян необходимых документов.

Украинские власти заявили, что гарантируют переход экипажа рыболовецкого траулера «Норд» через российско-украинскую границу в пункте пропуска «Чонгар» в Херсонской области. Такое заявление сделала представитель судовладельца (керченского рыбколхоза имени 1 Мая) Анна Шевелева.

«Украинская сторона гарантирует переход в Крым через «Чонгар» по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников», — заявила Шевелева.

По её словам, в настоящий момент экипаж находится в гостинице в Харькове, где «отдыхает и отсыпается».

При этом в ночь на воскресенье, 8 апреля, украинская сторона не позволила пересечь границу девяти из десяти членам экипажа (кроме находящегося в СИЗО капитана «Норда»). Моряки собирались вернуться в Россию через пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области, однако пограничники пресекли эту попытку.

Команда задержанного корабля перемещалась в автомобилях с дипломатическими номерами, имея при себе официальные документы.

«Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины», — рассказал РИА Новости адвокат Владимир Войтюк, защищающий интересы моряков.

Экипаж крымского рыболовецкого судна сначала заблокировали в пункте пропуска, однако позднее российским морякам разрешили покинуть его.

«Экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам», — отметил Войтюк.

«Документы не дают права пересечения границы»

Позднее в погранслужбе Украины объяснили отказ выпустить экипаж «Норда» с территории страны через «Гоптовку», связав его с якобы отсутствием у россиян необходимых документов.

«Вчера, около 21 часа, в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд из Украины прибыло два автомобиля «Фольксваген» с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ», — говорится в заявлении Государственной пограничной службы Украины.

Там уточнили, что во время проверки пассажиров диптранспорта идентифицировали как членов команды судна «Норд», задержанного в Азовском море. Им отказали в пересечении границы якобы из-за отсутствия документов, поскольку в Киеве считают моряков гражданами Украины, а полученные в Керчи российские паспорта у экипажа забрали правоохранительные органы.

«Лица являются гражданами Украины, то есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы», — подчеркнули в ГПСУ.

Также на членов экипажа «Норда» За попытку нарушения государственной границы на лиц составлены протоколы по статье «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

В российском посольстве в Киеве подтвердили, что экипаж корабля находится в Харькове. Там отметили, что дипмиссия прорабатывает варианты скорейшей отправки моряков в Россию.

«Граждане РФ находятся на территории Украины, по информации посольства — в Харькове. Прорабатывается вопрос о том, как быстрее их отправить на родину», — цитирует ТАСС представителя посольства.

Надежда на освобождение

Накануне, 7 апреля, капитану траулера Владимиру Горбенко удалось встретиться с адвокатами. Россиянину инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё с целью причинения вреда интересам государства» из-за захода в порты Крыма.

В пятницу, 6 апреля, Херсонский городской суд арестовал Горбенко на два месяца с правом внести залог в 35 тысяч рублей, что и сделали адвокаты. При этом пока не получено подтверждение того, что средства ушли на казначейский счёт. При этом защита капитана «Норда» рассчитывает на его освобождение 10 апреля.

Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд» ровно две недели назад — 25 марта. На борту корабля находились десять членов экипажа. При себе у них были выданные в Керчи российские паспорта. Несмотря на это, судно было принудительно отконвоировано в порт Бердянска.

На экипаж составили административные протоколы и запретили морякам сходить на берег, а капитана корабля Владимира Горбенко отправили в подразделение СБУ в Херсоне.

Морякам пришлось провести на сейнере с гниющей рыбой более десяти дней. Экипаж судна отпустили на свободу 7 апреля. А капитан «Норда» рассказал, что во время нахождения в СИЗО пережил два гипертонических криза.