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«Проблемы с документами»: Украина гарантирует переход экипажа траулера «Норд» через границу с Крымом

08 апреля 2018, 13:09  •  87 • Украина
Власти Украины предоставили гарантии того, что экипаж задержанного судна «Норд» вернётся в Россию через пункт пропуска «Чонгар» на границе с Крымом. Для обеспечения этого перехода выделена группа пограничников, сообщила представитель судовладельца Анна Шевелева. При этом украинская сторона не позволила морякам пересечь границу через пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Это произошло несмотря на то, что команда траулера перемещалась в автомобилях с дипломатическими номерами, имея при себе официальные документы. В погранслужбе решение объяснили якобы отсутствием у россиян необходимых документов.
 
© NurPhoto via Getty Images
 

Украинские власти заявили, что гарантируют переход экипажа рыболовецкого траулера «Норд» через российско-украинскую границу в пункте пропуска «Чонгар» в Херсонской области. Такое заявление сделала представитель судовладельца (керченского рыбколхоза имени 1 Мая) Анна Шевелева.

«Украинская сторона гарантирует переход в Крым через «Чонгар» по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников», — заявила Шевелева.

По её словам, в настоящий момент экипаж находится в гостинице в Харькове, где «отдыхает и отсыпается».

При этом в ночь на воскресенье, 8 апреля, украинская сторона не позволила пересечь границу девяти из десяти членам экипажа (кроме находящегося в СИЗО капитана «Норда»). Моряки собирались вернуться в Россию через пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области, однако пограничники пресекли эту попытку.

Команда задержанного корабля перемещалась в автомобилях с дипломатическими номерами, имея при себе официальные документы.

«Пограничная служба добилась того, чтобы экипаж вышел из автомобилей, после чего на них составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины», — рассказал РИА Новости адвокат Владимир Войтюк, защищающий интересы моряков.

Экипаж крымского рыболовецкого судна сначала заблокировали в пункте пропуска, однако позднее российским морякам разрешили покинуть его.

«Экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам», — отметил Войтюк.

«Документы не дают права пересечения границы»

Позднее в погранслужбе Украины объяснили отказ выпустить экипаж «Норда» с территории страны через «Гоптовку», связав его с якобы отсутствием у россиян необходимых документов.

«Вчера, около 21 часа, в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд из Украины прибыло два автомобиля «Фольксваген» с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ», — говорится в заявлении Государственной пограничной службы Украины.

Там уточнили, что во время проверки пассажиров диптранспорта идентифицировали как членов команды судна «Норд», задержанного в Азовском море. Им отказали в пересечении границы якобы из-за отсутствия документов, поскольку в Киеве считают моряков гражданами Украины, а полученные в Керчи российские паспорта у экипажа забрали правоохранительные органы.

Украинские пограничники задержали гражданина РФ за незаконное пересечение границы

«Лица являются гражданами Украины, то есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы», — подчеркнули в ГПСУ.

Также на членов экипажа «Норда» За попытку нарушения государственной границы на лиц составлены протоколы по статье «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

В российском посольстве в Киеве подтвердили, что экипаж корабля находится в Харькове. Там отметили, что дипмиссия прорабатывает варианты скорейшей отправки моряков в Россию.

«Граждане РФ находятся на территории Украины, по информации посольства — в Харькове. Прорабатывается вопрос о том, как быстрее их отправить на родину», — цитирует ТАСС представителя посольства.

Надежда на освобождение

Накануне, 7 апреля, капитану траулера Владимиру Горбенко удалось встретиться с адвокатами. Россиянину инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё с целью причинения вреда интересам государства» из-за захода в порты Крыма.

В пятницу, 6 апреля, Херсонский городской суд арестовал Горбенко на два месяца с правом внести залог в 35 тысяч рублей, что и сделали адвокаты. При этом пока не получено подтверждение того, что средства ушли на казначейский счёт. При этом защита капитана «Норда» рассчитывает на его освобождение 10 апреля.

Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд» ровно две недели назад — 25 марта. На борту корабля находились десять членов экипажа. При себе у них были выданные в Керчи российские паспорта. Несмотря на это, судно было принудительно отконвоировано в порт Бердянска.

На экипаж составили административные протоколы и запретили морякам сходить на берег, а капитана корабля Владимира Горбенко отправили в подразделение СБУ в Херсоне.

Морякам пришлось провести на сейнере с гниющей рыбой более десяти дней. Экипаж судна отпустили на свободу 7 апреля. А капитан «Норда» рассказал, что во время нахождения в СИЗО пережил два гипертонических криза.

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