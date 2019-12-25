Проблемы русского языка на Украине нет? Экс-премьер Азаров поставил ребром вопрос "шпрехенфюреру" из Киева

Бывший премьер Украины Николай Азаров продолжает рассказывать о проблемах, которые возникают в стране. По словам экс-премьера, многие пишут ему, что не нужно "эксплуатировать тему русского языка". Азаров напомнил, что даже президент Владимир Зеленский позвал журналистов приехать на Украину и убедиться в отсутствии проблемы.

В ответ Азаров привёл цитату уполномоченной по вопросам защиты государственного языка Татьяны Монаховой. Та заявила, что её идеал - "гомогенный монолит украинства".

"А как же быть с тем, что Украина - многонациональная страна? А что же делать с гарантиями, записанными в Конституции Украины? Радует то, что за использование русского языка пока не додумались ввести уголовную ответственность", - подытожил Азаров у себя на странице в Facebook.

Экс-премьер напомнил, что политики не должны быть такими "узколобыми".

"Ведь не люди живут для государства, а государство - для людей!" - возмутился Николай Азаров.