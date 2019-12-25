|
Проблемы русского языка на Украине нет? Экс-премьер Азаров поставил ребром вопрос "шпрехенфюреру" из Киева
25 декабря 2019, 09:39 • 180 • В мире
Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал о проблемах, которые всё ещё возникают в стране из-за использования русского языка. По словам политика, многие пишут, что не стоит "эксплуатировать эту тему" и никакой проблемы нет. В ответ Азаров привёл цитату уполномоченной по украинскому языку Татьяны Монаховой, которая стремится к "гомогенному монолиту украинства". Азаров у себя в Facebook спросил, а как же гарантии, закреплённые в Конституции страны.
Бывший премьер Украины Николай Азаров продолжает рассказывать о проблемах, которые возникают в стране. По словам экс-премьера, многие пишут ему, что не нужно "эксплуатировать тему русского языка". Азаров напомнил, что даже президент Владимир Зеленский позвал журналистов приехать на Украину и убедиться в отсутствии проблемы.
В ответ Азаров привёл цитату уполномоченной по вопросам защиты государственного языка Татьяны Монаховой. Та заявила, что её идеал - "гомогенный монолит украинства".
"А как же быть с тем, что Украина - многонациональная страна? А что же делать с гарантиями, записанными в Конституции Украины? Радует то, что за использование русского языка пока не додумались ввести уголовную ответственность", - подытожил Азаров у себя на странице в Facebook.
Экс-премьер напомнил, что политики не должны быть такими "узколобыми".
"Ведь не люди живут для государства, а государство - для людей!" - возмутился Николай Азаров.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
180
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 декабря 2019, 08:54
|
22 декабря 2019, 13:09
|
24 декабря 2019, 14:09
|
22 декабря 2019, 19:54
|
21 декабря 2019, 14:24
|
19 декабря 2019, 03:54
|
19 декабря 2019, 07:24