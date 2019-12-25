Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Меган Маркл и принц Гарри в опале? Фото Елизаветы II выдали семейные странности
Захарова: Польша продолжает увязывать историю с нынешними отношениями с Россией
«В антиеврейских, антисемитских настроениях»: Путин рассказал о контактах Герман...
Владимир Путин подвёл итоги годовой работы Вооружённых Сил на заседании коллегии...
Главная / В мире

Проблемы русского языка на Украине нет? Экс-премьер Азаров поставил ребром вопрос "шпрехенфюреру" из Киева

25 декабря 2019, 09:39  •  180 • В мире
Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал о проблемах, которые всё ещё возникают в стране из-за использования русского языка. По словам политика, многие пишут, что не стоит "эксплуатировать эту тему" и никакой проблемы нет. В ответ Азаров привёл цитату уполномоченной по украинскому языку Татьяны Монаховой, которая стремится к "гомогенному монолиту украинства". Азаров у себя в Facebook спросил, а как же гарантии, закреплённые в Конституции страны.
Бывший премьер Украины Николай Азаров продолжает рассказывать о проблемах, которые возникают в стране. По словам экс-премьера, многие пишут ему, что не нужно "эксплуатировать тему русского языка". Азаров напомнил, что даже президент Владимир Зеленский позвал журналистов приехать на Украину и убедиться в отсутствии проблемы.
В ответ Азаров привёл цитату уполномоченной по вопросам защиты государственного языка Татьяны Монаховой. Та заявила, что её идеал - "гомогенный монолит украинства".
"А как же быть с тем, что Украина - многонациональная страна? А что же делать с гарантиями, записанными в Конституции Украины? Радует то, что за использование русского языка пока не додумались ввести уголовную ответственность", - подытожил Азаров у себя на странице в Facebook.
Экс-премьер напомнил, что политики не должны быть такими "узколобыми".
"Ведь не люди живут для государства, а государство - для людей!" - возмутился Николай Азаров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



180
Источник
Похожие новости
24 декабря 2019, 20:39
Заступились за поляков? Президент Литвы обвинил Россию в "переписывании истории"
25 декабря 2019, 09:39
Проблемы русского языка на Украине нет? Экс-премьер Азаров поставил ребром вопрос "шпрехенфюреру" из Киева
24 декабря 2019, 14:09
Американские юристы заявили о вредном излучении смартфонов Apple и Samsung
24 декабря 2019, 10:54
"Сериалы можно снимать только про Чернобыль?" В Рунете отреагировали на планы слить воду с реакторов в Фукусиме
24 декабря 2019, 10:54
"С больной головы на здоровую?" В России ответили Борису Джонсону, который не может "начать заново" с нашей страной
25 декабря 2019, 09:39
Меган Маркл и принц Гарри в опале? Фото Елизаветы II выдали семейные странности
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 декабря 2019, 08:54
Угрозы и пафос: NBC рассказал, как ВМС США готовы "наказать" Россию за "плохое поведение"
22 декабря 2019, 13:09
«Весь день слышал слова благодарности»: в США сообщили о реакции ЕС на санкции против «Северного потока — 2»
24 декабря 2019, 14:09
"Всех перед смертью пытали": На Украине выяснили судьбу пропавшей в Закарпатье группы СБУ
22 декабря 2019, 19:54
"Встретил либшизоида и сразу вали его вопросом": Познеру придумали универсальную формулу покаяния
21 декабря 2019, 14:24
Миллер рассказал об условиях соглашений с Украиной по транзиту
19 декабря 2019, 03:54
«Мгновенное поражение цели»: какими возможностями обладает российский боевой лазер «Пересвет»
19 декабря 2019, 07:24
Трамп схлопотал импичмент и страшно доволен
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.