Проблемы «летающего штаба»: почему США меняют парк самолётов боевого управления

Командование ВВС США усомнилось в эффективности модернизации американских самолётов боевого управления и целеуказания E-8 Joint STARS. Военные полагают, что техника, которую за многофункциональность называют «летающим штабом», всё равно будет уязвима для средств ПВО России и Китая. Однако с таким мнением не согласны в комитете палаты представителей США по вооружённым силам, где E-8 Joint STARS считают перспективной разработкой. Между тем, по мнению экспертов, спор о судьбе «летающего штаба» вызван борьбой за финансовые потоки в преддверии обсуждения бюджета на 2019 год. Чья аргументация в этом споре ближе к истине, выяснял RT.

Министр ВВС США Хизер Уилсон заявила об уязвимости американских самолётов боевого управления и целеуказания Northrop Grumman E-8 Joint STARS. По её словам, в случае начала войны эти машины в первый же день будут уничтожены ракетами зенитных комплексов большой дальности, которые состоят на вооружении России и Китая.

Уилсон убеждена, что армии Соединённых Штатов требуется новая воздушная платформа боевого управления (Advanced Battle Management System, ABMS). Соответствующие разработки готовы предоставить три корпорации — Northrop Grumman, Lockheed Martin и Boeing.

По информации специализированных американских СМИ, план бюджета на 2019 год предполагает старт модернизации E-8 Joint STARS. До 2022 года ВВС должны получить 17 самолётов. На машины установят более эффективные двигатели и бортовое оборудование. Также изменениям подвергнется несущая конструкция. На эти цели уйдёт около $7 млрд.

Сторонником модернизации E-8 Joint STARS является комитет палаты представителей конгресса США по вооружённым силам. Именно от этого органа во многом зависит распределение бюджетных средств на оборонные нужды.

Министр ВВС США Хизер Уилсон

globallookpress.com

© USAF, TSgt, USAF/ZUMAPRESS.com

В апреле подкомитет нижней палаты по тактическим воздушным и наземным силам включил в проект бюджета положение, которое ограничивает на 50% финансирование разработки ABMS, если военные откажутся выполнить программу модернизации E-8 Joint STARS.

Однако намерения конгресса Уилсон считает бессмысленной тратой денег. По её мнению, США смогут обновить парк самолётов боевого управления и начать работать над ABMS лишь путём увеличения расходов на эти проекты с $7 млрд до $14 млрд.

«Летающий штаб»

Northrop Grumman E-8 Joint STARS — самолёт, который позволяет армии США собирать информацию о дислокации наземных сил противника и передавать координаты целей истребителям и бомбардировщикам. По сути, самолёт является «летающим штабом» — высшим звеном управления крупной боевой операции.

Многофункциональная антенна может обнаруживать цели на расстоянии до 200 км. Также оборудование E-8 Joint STARS позволяет распознавать и сопровождать до 600 наземных целей. С театра военных действий самолёт способен получать изображения фотографического качества.

«Потеря E-8 Joint STARS обернётся дезорганизацией системы управления боем. Этот самолёт является мозговым центром, он выполняет не только функцию хаба, но и пункта принятия решений и распределения задач. Я бы не сказал, что уничтожение Е-8 Joint STARS станет катастрофой, но поставленные задачи группировка ВВС точно не выполнит», — пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Разработка Е-8 Joint STARS началась в 1982 году на базе пассажирского лайнера Boeing-707-300. Прежде всего проект был призван удовлетворить запросы Пентагона в условиях холодной войны. Главная задача машины боевого управления заключалась в отслеживании передвижения танков, бронетехники, артиллерии и средств ПВО СССР.

Боевое крещение E-8 Joint STARS получил в операции «Буря в пустыне» (1991) против иракской армии. С 1996 по 2005 год ВВС США получили 17 самолётов. E-8 Joint STARS приняли участие в операциях в Афганистане (2001) и в Ираке (2003).

Последние годы машины используются для разведывательных полётов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе вблизи Северной Кореи. Как отмечают американские СМИ, появление E-8 Joint STARS воспринимается потенциальными противниками как демонстрация силы со стороны США.

Однако командование ВВС склонно считать, что нынешняя воздушная платформа боевого управления стремительно устаревает. В феврале 2018 года Уилсон заявила, что E-8 Joint STARS удовлетворяет только 5% современных требований. В частности, главной проблемой самолёта является низкий уровень малозаметности для радиолокационных станций противника.

Также Уилсон подчеркнула, что современный театр военных действий радикально изменился. В связи с этим функции E-8 Joint STARS могут выполнять стратегические беспилотные аппараты и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS.

Американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry

© U.S. Air Force

В американском экспертном сообществе распространена точка зрения, что E-8 Joint STARS действительно нуждается в плановой замене, но Уилсон преувеличивает недостатки самолёта, лоббируя выделение денег на новый проект.

По мнению заокеанских специалистов, E-8 Joint STARS может уменьшить показатель заметности, если будет летать совместно с беспилотниками, оснащёнными системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), или палубным самолётом РЭБ Boeing EA-18 Growler.

В поисках замены

Дмитрий Корнев полагает, что дискуссии в США вокруг будущего самолёта боевого управления, скорее всего, вызваны делёжкой финансовых потоков в преддверии старта обсуждения бюджета на 2019 год. Подобные споры в американском истеблишменте — не редкость, но их результат, как правило, не приводит к каким-либо радикальным переменам в вооружённых силах.

«С одной стороны, Россия и Китай действительно обладают средствами для уничтожения E-8 Joint STARS, который, по сути, является обычным самолётом, лишённым технологий «стелс» и активных средств защиты. Конечно, он уязвим, однако сложно представить ситуацию, при которой он мог бы оказаться в зоне поражения ПВО. Ведь этот самолёт не создавался для полётов на переднем крае боевых действий», — пояснил Корнев.

Как полагает эксперт, командование ВВС США прекрасно осведомлено, что Е-8 Joint STARS — это лёгкая мишень для российских зенитных ракетных комплексов С-300, С-400 и тем более С-500, разработка которого находится в стадии завершения. По мнению Корнева, наиболее грозным оружием в ближайшие годы станет зенитная управляемая ракета 40Н6, способная поражать цели на расстоянии до 400 км.

«Поэтому американцам нет смысла использовать против нас самолёты боевого управления. Такие машины применяются только там, где у США есть абсолютное превосходство воздушного пространства. К тому же Е-8 Joint STARS предназначен для управления крупной воздушно-наземной операцией. Вряд ли США всерьёз рассматривают вариант её проведения против России и Китая», — сказал Корнев.

Тем не менее американские корпорации ещё в 2017 году заявили о готовности разработать замену E-8 Joint STARS. Новую машину Пентагон может получить в 2024 году. Так, Northrop Grumman предлагает переоборудовать под нужды ВВС бизнес-джет Gulfstream G550, который отличается от Boeing-707 способностью подниматься на большую высоту и расходовать меньше топлива.

Корнев считает, что ВВС США имеет смысл проводить замену E-8 Joint STARS только на принципиально иную воздушную платформу, которая отвечает требованиям малозаметности. По его словам, в основу «летающего штаба» может лечь конструкция стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit.

Комплекс ПВО С-400

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Как отметил Корнев, США придётся отказаться от концепции переоборудования пассажирских лайнеров, чтобы обеспечить реальную защищённость самолёта боевого управления от средств ПВО.

«Но здесь всё упирается в вопрос цены. Невидимка B-2 оказался очень дорогим проектом. Ещё один путь, по которому теоретически могут пойти американцы, — это создание беспилотника, однако специфика самолёта боевого управления такова, что решения всё равно должен принимать человек», — резюмировал Корнев.