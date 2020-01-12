Проблемы динамики: почему в Пентагоне заявили об угрозе отставания от России и Китая в сфере вооружений

В Минобороны США заявили о необходимости развивать вооружения «более стремительно, чем потенциальные противники в лице Китая и России». В противном случае, по словам заместителя главы Объединённого комитета начальников штабов США генерала Джона Хайтена, Штаты могут отстать в гонке с этими державами. Как отмечают эксперты, по ряду направлений российские вооружённые силы обладают солидным технологическим преимуществом. В первую очередь американцам не даёт покоя отставание в сфере гиперзвуковых технологий, констатируют аналитики.

Вооружённые силы Соединённых Штатов должны развиваться более активно для того, чтобы не позволить России и Китаю обойти себя в военной сфере. Такое заявление сделал заместитель главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, ранее возглавлявший Стратегическое командование ВС США и Космическое командование ВВС страны.

«Мы должны добиться того, чтобы мы продвигались так же, а то и более стремительно, чем потенциальные противники в лице Китая и России», — отметил Хайтен в своём первом интервью на этом посту.

В Пентагоне выразили уверенность в том, что пока Штаты «лидируют в большинстве военных сфер». Однако, по словам высокопоставленного военного, есть реальная возможность того, что США отстанут в гонке с Россией и Китаем. Причина этого, по мнению генерала, в том, что российские и китайские вооружённые силы развиваются более быстрыми темпами, чем это происходит в США.

Отмечается также, что приоритетом номер один для Вооружённых сил США является модернизация ядерного арсенала: межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок и стратегических бомбардировщиков.

На два фронта

О необходимости подготовки к затяжному противостоянию с Россией и Китаем говорил на днях и другой высокопоставленный представитель Пентагона — Райан Маккарти, глава Министерства Сухопутных войск.

«Наш подход к соперничеству с такими потенциальными противниками, как Россия и Китай, скорее напоминает футбольный матч, чем один раунд на ринге», — цитирует его сайт Пентагона.

Маккарти подчеркнул, что Сухопутные войска США после Второй мировой войны традиционно были заточены под возможное противостояние с Россией в Европе. Однако сейчас особое внимание обращено на Индо-Тихоокеанский регион, в котором предполагается увеличить присутствие американских сил, поскольку Китай превращается в «стратегическую угрозу» для Вашингтона.

Министр также заявил о необходимости модернизации вооружённых сил для противостояния потенциальным противникам.

Обслуживание ракет ВВС США

Reuters

© USAF/Airman John Parie

Как отметил в разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, если по количественным показателям американские войска по многим направлениям превосходят китайские и российские, то по качественным они теряют очевидное преимущество.

«Гиперзвуковое оружие, крылатые ракеты, системы ПВО и ПРО всех типов (включая С-400 и грядущую С-500), системы радиоэлектронной борьбы. В этих областях мы обыгрываем американцев, — заявил Михайлов.

По словам политолога, США отстали и в создании ледокольного флота, позволяющего действовать в условиях Арктики, серьёзную угрозу для их ВМС представляют российские подлодки и перспективы вооружения российского флота гиперзвуковым оружием.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что «с точки зрения качества у нас прорыв колоссальный, с точки зрения количества мы отстаём от американцев».

Последнее обстоятельство вызвано разными задачами, стоящими перед вооружёнными силами двух стран, пояснил собеседник RT.

«У нас другие задачи и цели — оборонительные: охранять границы, помогать союзникам, с которыми у нас есть соответствующие договоры. Но отнюдь не контролировать весь мир, как у США», — заявил Кнутов.

Гиперзвуковая гонка

10 декабря вице-президент американской военно-промышленной компании Raytheon Missile Systems Том Бассинг опубликовал на профильном интернет-портале Defense News статью под названием «Победа в гиперзвуковой гонке вооружений — одна из главных национальных задач».

Бассинг отметил, что Россия совсем недавно приняла на вооружение гиперзвуковой комплекс «Авангард», а также привлёк внимание к гиперзвуковой разработке КНР — комплексу Starry Sky 2.

«Гиперзвуковое оружие представляет одну из самых существенных новых угроз, и Соединённые Штаты должны сохранять первенство в деле разработки передового гиперзвукового оружия», — подчеркнул топ-менеджер Raytheon.

Американские официальные лица не раз признавали, что отстают от Москвы в области развития гиперзвуковых вооружений, то есть систем, скорость которых превышает 5 Махов. В России, кроме «Авангарда», уже стоит на вооружении комплекс воздушного базирования «Кинжал».

«В области гиперзвуковых технологий американцы отстали от нас лет на пять», — утверждает Юрий Кнутов.

В конце декабря на заседании коллегии Минобороны президент России заявил о планах разработки как морской, так и сухопутной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон». Сроки принятия её на вооружение глава государства не уточнил, однако эксперты считают, что речь идёт о 2020-х годах.

9 января Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал за применением ракет «Кинжал» и «Калибр» в ходе совместных учений Северного и Черноморского флотов.

Ранее Пентагон сообщил, что американская оборонная корпорация Lockheed Martin получила $1 млрд на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования». Планируется, что этот комплекс должен поступить на вооружение ВВС США уже в 2022 году.

Как заявил 8 января президент США Дональд Трамп, сейчас в Америке «на стадии производства находится множество гиперзвуковых ракет». Однако пока Вашингтон не смог предъявить миру ни одной работающей гиперзвуковой системы.

Занимаются в США и разработкой систем ПРО, способных противостоять гиперзвуковому оружию. Работу над проектом Glide Breaker ведёт Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA).

Изображение Falcon HTV-2, показывающее этап входа гиперзвукового аппарата в плотные слои атмосферы

© DARPA

На защиту от гиперзвукового оружия военный бюджет США 2020 года предусматривает выделение $157,425 млн, на создание прототипов гиперзвуковых систем — $576 млн.

«Огромные деньги в США тратились на содержание военных баз, на ведение конфликтов на Ближнем Востоке, на разветвление шпионских сетей. А Россия в это время сделала несколько резких технологических скачков», — объяснил причины отставания США Александр Михайлов.

Уход в отрыв

В конце 2019-го замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда» заявил о намерении увеличить скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до показателей выше 10 Махов.

При этом ранее в США отмечали и ряд других сфер, в которых Москва и Пекин бросают серьёзный вызов Вашингтону. По словам министра обороны США Марка Эспера, это искусственный интеллект и технологии связи 5G. Журнал The National Interest обращал внимание на превосходство российской полевой артиллерии над американской, а исследовательский центр The Heritage Foundation — на угрозу со стороны российских систем ПВО для американской армейской авиации.

На этом фоне в конце 2018 года в Соединённых Штатах были созданы космические войска. Через месяц после того, как они официально приступили к несению службы, в сентябре 2019 года, председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Джозеф Данфорд заявил, что Россия и Китай угрожают американцам в космосе.

А в конце декабря представители ВМС США заявили, что созданный для противодействия России Второй флот, который будет действовать в северной Атлантике, достиг состояния полной боеготовности.

«Сейчас США сделали ставку на гонку вооружений в космосе. Идёт совершенствование ядерного оружия, повышение его точности, переход на ядерные блоки малой мощности. Совершенствуется вся ядерная триада. Планируется строительство новых авианосцев класса Gerald R. Ford, атомных подводных лодок класса Columbia, новых бомбардировщиков B-21 Raider», — отмечает Юрий Кнутов.

По словам Александра Михайлова, оборонные планы Пентагона в значительной степени вызваны стремлением американского ВПК получить как можно больше денег. Но у России есть все возможности сохранить технологический паритет с американцами в долгосрочной перспективе.

«Если мы не прекратим финансировать эту сферу, если не прекратим вести полномасштабные испытания, если Россия не прекратит в таком же темпе работать в ракетном вооружении, Америка ещё долго нас не догонит», — уверен Михайлов.