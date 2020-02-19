Проблему Донбасса решат без Украины? Небензя заявил о саботаже Киева, военкор добавил прогноз

На заседании ООН российский дипломат указал, что урегулирование ситуации невозможно без учёта мнения жителей Донбасса, а украинские чиновники устроили саботаж Минских соглашений.

"На волну саботажа "Минска" настроены и многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшейся президентом Украины (Владимиром) Зеленским политической воли к урегулированию", - указал Небензя.

Он также подчеркнул, что одной воли недостаточно, нужны конкретные шаги. При этом работа "нормандского формата" даст результаты, только если Киев будет выполнять свои обязательства.

"Я так понял, всё движется к тому, что проблему Донбасса будут решать без Украины, так как она не собирается выполнять Минские соглашения", - прокомментировал в Telegram-канале Стешин.

По его словам, вместо реализации договорённостей "Украина привычно болеет о том, что "военные силы РФ готовятся к вторжению".

Журналист указал, что на шестой год это звучит уже совсем неубедительно, тем более от страны, которая якобы уже шесть лет ведёт боевые действия против России.