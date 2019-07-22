Проблема в персоне. Заменят ли американцы Эрдогана? • 97 • Аналитика Устным порицанием турки не отделаются

Международная пресса продолжает жестоко бичевать турецкое руководство, и не в последнюю очередь президента Реджепа Эрдогана, решение которого о покупке российского ЗРК С-400 спровоцировало ощутимый кризис внутри НАТО. Хотя волна показного гнева быстро начала затухать, все согласны с тем, что устным порицанием амбициозная держава не отделается. Хотя и полная изоляция ей также не грозит.









Например, Egypt Today написала, что Турция в рамках американского закона CAATSA может получить немало запретов. Очевидно, что и ни одна администрация Белого дома не может допустить «второго Ирана», то есть такого прецедента, когда ближайший союзник США в регионе вдруг стал столь же яростным врагом. Схожего мнения придерживается и пресса Персидского залива, где исторически отношение к туркам очень и очень предвзятое. Однако относительно конкретных мер единства у специалистов нет. Всё зависит от настроений в Конгрессе США.



«Иранское» наказание

Наказание для Анкары пока придумали вполне «иранское»: запрет на поставку американских истребителей пятого поколения F-35 практически полностью копирует аналогичное эмбарго 1979 года на передачу новейших на тот момент высокотехнологичных эсминцев, которые изначально строились в Штатах для Имперского флота Ирана, а ныне пополняют ВМС Тайваня.



Естественно, вслед за военными последуют и технологии двойного назначения, а также чисто гражданские продукты. Вспомним ту же иранскую АЭС «Бушер», которую начали строить западногерманские специалисты (как первую на Ближнем Востоке атомную электростанцию), а достраивали её уже россияне три десятилетия спустя.



В числе ответных мер со стороны Белого дома не исключено перемещение американского атомного оружия с турецкой авиабазы Инджирлик в хранилище на территории другой страны НАТО. Но и данный шаг маловероятен, так как лишение «ядерного зонтика» рискует побудить Анкару создать свой собственный арсенал.



«Султана» заменят?

Однако полностью «иранский набор» для Турции включать едва ли станут. Причины того весьма многочисленны и разнообразны.







Упомянем, пожалуй, только одну: Турция 2019 года не является настолько же важным элементом американской архитектуры глобальной безопасности, каким был шахский Иран года 1979, географическое положение которого покрывало область от советских границ до Персидского залива. «Предательство» Тегерана в тот период времени ,было бы, пожалуй, сравнимо по важности с гипотетическим выходом Западной Германии из НАТО или разрывом американо-японского пакта в разгар «холодной войны». Нынешний демарш турецкого президента, конечно, неприятность, но не очень большая. Эрдоган может уйти со своего поста, добровольно или не очень, уже завтра, а затем прозападный курс Анкары восстановится в полной мере.



Иными словами, в Турции проблема всего лишь в персоне, а Иран для американцев и аравийских монархий несёт угрозу системную. Это совершенно разные уровни.



Так что наиболее реальным сценарием остаётся замена Эрдогана на менее строптивого «султана». Причём не обязательно классическим для Турции путём переворота, но вполне демократическими механизмами. Международная пресса продолжает жестоко бичевать турецкое руководство, и не в последнюю очередь президента Реджепа Эрдогана, решение которого о покупке российского ЗРК С-400 спровоцировало ощутимый кризис внутри НАТО. Хотя волна показного гнева быстро начала затухать, все согласны с тем, что устным порицанием амбициозная держава не отделается. Хотя и полная изоляция ей также не грозит.Например, Egypt Today написала, что Турция в рамках американского закона CAATSA может получить немало запретов. Очевидно, что и ни одна администрация Белого дома не может допустить «второго Ирана», то есть такого прецедента, когда ближайший союзник США в регионе вдруг стал столь же яростным врагом. Схожего мнения придерживается и пресса Персидского залива, где исторически отношение к туркам очень и очень предвзятое. Однако относительно конкретных мер единства у специалистов нет. Всё зависит от настроений в Конгрессе США.Наказание для Анкары пока придумали вполне «иранское»: запрет на поставку американских истребителей пятого поколения F-35 практически полностью копирует аналогичное эмбарго 1979 года на передачу новейших на тот момент высокотехнологичных эсминцев, которые изначально строились в Штатах для Имперского флота Ирана, а ныне пополняют ВМС Тайваня.Естественно, вслед за военными последуют и технологии двойного назначения, а также чисто гражданские продукты. Вспомним ту же иранскую АЭС «Бушер», которую начали строить западногерманские специалисты (как первую на Ближнем Востоке атомную электростанцию), а достраивали её уже россияне три десятилетия спустя.В числе ответных мер со стороны Белого дома не исключено перемещение американского атомного оружия с турецкой авиабазы Инджирлик в хранилище на территории другой страны НАТО. Но и данный шаг маловероятен, так как лишение «ядерного зонтика» рискует побудить Анкару создать свой собственный арсенал.Однако полностью «иранский набор» для Турции включать едва ли станут. Причины того весьма многочисленны и разнообразны.Упомянем, пожалуй, только одну: Турция 2019 года не является настолько же важным элементом американской архитектуры глобальной безопасности, каким был шахский Иран года 1979, географическое положение которого покрывало область от советских границ до Персидского залива. «Предательство» Тегерана в тот период времени ,было бы, пожалуй, сравнимо по важности с гипотетическим выходом Западной Германии из НАТО или разрывом американо-японского пакта в разгар «холодной войны». Нынешний демарш турецкого президента, конечно, неприятность, но не очень большая. Эрдоган может уйти со своего поста, добровольно или не очень, уже завтра, а затем прозападный курс Анкары восстановится в полной мере.Иными словами, в Турции проблема всего лишь в персоне, а Иран для американцев и аравийских монархий несёт угрозу системную. Это совершенно разные уровни.Так что наиболее реальным сценарием остаётся замена Эрдогана на менее строптивого «султана». Причём не обязательно классическим для Турции путём переворота, но вполне демократическими механизмами. Александр Збитнев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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