«Проблема требует решения»: в Госдуму могут внести поправки в статью о телефонном терроризме

В Госдуму могут внести проект поправок в законодательство, касающееся ответственности за телефонный терроризм. Об этом RT заявил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Поводом послужил недавний инцидент в Санкт-Петербурге. Правоохранители задержали мужчину, который сообщал в экстренные службы о якобы произошедших терактах и ЧП. Однако его пришлось отпустить, поскольку формально УК РФ предусматривает наказание только за ложные сообщения о готовящихся, а не совершённых взрывах и поджогах.

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы отпустили на свободу мужчину, который на протяжении более чем недели звонил в оперативные службы города, сообщая о якобы совершившихся терактах и ЧП. Несмотря на то что в Уголовном кодексе есть статья, предполагающая наказание за действия такого рода, прокуратура выяснила, что формально он не нарушал закон.

Как сообщал портал 47news.ru, звонки с ложными сообщениями о происшествиях начали поступать в конце января. Поначалу неизвестный говорил о серьёзных «пожарах» в центре Санкт-Петербурга.

Однако 31 числа мужчина заявил о «взрыве» на станции метро «Владимирская» и 15 пострадавших, а затем ещё об одном «теракте» — в ТЦ «Галерея». Стоит отметить, что в тот день у экстренных служб было и без того много работы — при демонтаже обрушилась крыша СКК, в результате погиб человек.

В дальнейшем злоумышленник ещё несколько раз сообщал о «взрывах» и «пожарах», и каждый раз службы были вынуждены проверять предоставленную информацию.

При этом поиск «телефонного террориста» осложнялся тем, что он использовал телефон без sim-карты: большинство аппаратов дают возможность позвонить в экстренные службы и без неё.

Впрочем, правоохранительным органам в итоге удалось запеленговать телефон, и 4 февраля, после очередного сообщения о «взрыве», мужчину задержали сотрудники «Центра Э». На тот момент против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Задержанным оказался 26-летний приезжий из Сызрани Иван Найдёнов. В полицейском участке мужчина на камеру признал вину, а также рассказал о своих мотивах. По словам Найдёнова, таким образом он хотел привлечь внимание к своей ситуации.

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Мужчина сбивчиво объяснил, что он с детства инвалид II группы, родители якобы бросили его, когда ему было два месяца. Приёмные родители, по словам Найдёнова, присвоили его деньги. И теперь Иван «шляется по всей России», поскольку получить жильё как сироте ему, как он утверждает, не удалось.

Найдёнов, по его словам, надеялся, что после ложных сообщений о минировании на него обратят внимание и помогут ему решить проблемы.

Впрочем, несмотря на то, что мужчина признался в противоправных действиях, его отпустили. 5 февраля прокуратура Центрального района города неожиданно опротестовала возбуждение уголовного дела. В ходе проверки ведомство установило, что формально Найдёнов невиновен, а ложные сообщения о якобы уже случившихся пожарах и терактах не подпадают под действие статьи 207 УК РФ.

Дело в том, что в статье речь идёт об ответственности за заведомо ложные сообщения именно о готовящихся взрывах, поджогах и т.д. При этом мужчина неизменно сообщал о ЧП, которые якобы уже произошли, а потому вменить ему статью 207 невозможно.

Из-за этого спустя два дня его освободили из-под стражи и даже вернули мобильный телефон.

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Впрочем, на этот инцидент уже обратили внимание в Госдуме. Там заявили, что намерены изучить проблему и в случае необходимости внести коррективы в существующее законодательство.

«Откровенно говоря, с этой проблемой нам сталкиваться раньше не приходилось. Но очевидно, что она есть, а значит, требует своего решения. Поэтому вместе с коллегами из профильных ведомств, совместно с коллегами из Генпрокуратуры и МВД мы проработаем возможность и необходимость внесения такой поправки», — заявил RT глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Схожую позицию в пятницу озвучил и первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков. По его мнению, необходимо внести поправки в соответствующие нормативные акты, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

Напомним, что проблема «телефонного терроризма» стала особенно актуальной в 2019 году. Тогда по России прокатились несколько волн ложных сообщений о минированиях, которые поступали не только в виде звонков, но и как электронные письма. Последняя из них началась в конце ноября. Роскомнадзор заблокировал несколько зарубежных почтовых сервисов, с которых осуществлялась рассылка, поскольку их администраторы отказались сотрудничать с российскими правоохранительными органами.

В связи с этим Хинштейн в беседе с RT отметил, что в первую очередь необходимо принимать меры, которые позволят более эффективно выявлять преступников и привлекать их к ответственности за подобные действия.