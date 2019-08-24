Проблема России - "работающие бедные": Бизнес-аналитик поспорил с Медведевым о четырёхдневке

В разговоре с экономическим обозревателем Царьграда Юрием Пронько о предложенном кабмином переходе на четырёхдневку бизнес-аналитик напомнил об актуальной в России проблеме работающих бедных.

По его словам, сокращение рабочей недели оправдано в странах с высокой производительностью труда и, как следствие, высокой безработицей. Такая система позволяет занять большее количество работников и снять с государства нагрузку по выплате пособий безработным.

Однако в России, настаивает Самиев, есть проблема, которой нет в Европе, - это работающие бедные.

Юрий Пронько согласился с гостем передачи, что в России не обсуждается гарантированный на государственном уровне доход, который позволил бы решить многие социальные проблемы.