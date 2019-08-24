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Проблема России - "работающие бедные": Бизнес-аналитик поспорил с Медведевым о четырёхдневке
24 августа 2019, 14:24 • 111 • Политика
Гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев в эфире передачи "Пронько. Экономика" заочно поспорил с премьер-министром Дмитрием Медведевым о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. В России, напомнил он, в отличие от многих других стран, есть такая проблема, как "работающие бедные".
В разговоре с экономическим обозревателем Царьграда Юрием Пронько о предложенном кабмином переходе на четырёхдневку бизнес-аналитик напомнил об актуальной в России проблеме работающих бедных.
По его словам, сокращение рабочей недели оправдано в странах с высокой производительностью труда и, как следствие, высокой безработицей. Такая система позволяет занять большее количество работников и снять с государства нагрузку по выплате пособий безработным.
Однако в России, настаивает Самиев, есть проблема, которой нет в Европе, - это работающие бедные.
Юрий Пронько согласился с гостем передачи, что в России не обсуждается гарантированный на государственном уровне доход, который позволил бы решить многие социальные проблемы.
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