Проблема мигрантов. Солдаты для России • 144 • Война Кончим вуз и по глухим селеньям

Разлетимся в дальние края.

Ты уедешь к северным оленям,

В жаркий Туркестан уеду я.



Я увижу голубую речку



И, поддавшись требованью лет,

Полюблю красивую узбечку,

А тебя полюбит самоед.

А. Берман, «Весна на Заречной улице»



От чего пала могучая Римская империя? Всего лишь от того, что римские женщины перестали рожать в достатке детей обоего пола. А эта напасть с чего с ними приключилась? Да оттого, что римлянам нравился вкус вина, которое хранили в свинцовых сосудах, волосы «металлического цвета» (и они красили их, причесываясь свинцовыми гребнями), а вода к ним в дома поступала по свинцовым трубам. В итоге – массовое сокращение населения, поскольку отравление свинцом поражает в первую очередь копулятивную сферу организма… То есть не стало мужчин, не стало и солдат, а рабы и наемники – это не войско!







Почему японские самураи не смогли отразить экспансию европейских держав и США? Да просто потому, что за 250 лет своего господства они просто-напросто выродились. А почему? Да потому, что японки – жены и наложницы самураев белили лицо и грудь белилами на основе ртути. И младенцы слизывали ртуть вместе с молоком матери. И опять-таки повреждалась воспроизводящая сфера… Приходилось самураям, чтобы поддержать свой род, массово усыновлять детей крестьян и торговцев. Вот только тем еще и держались. Конечно, отдельные личности среди них встречались. Но в целом они не могли уже должным образом реагировать на вызовы времени. Вот и сменили их лавочники и торговцы, женщинам которых этикет белиться не приказывал.



Ну, а какие процессы имели место в нашей стране? Я родился, например, в 1954 году и жил в Пензе на улице Пролетарской. И вот, если считать только «эту» сторону улицы (противоположная «та» стороны находилась с нами в недружественных отношениях), то от одного конца «этой стороны и до другого, включая и наш конец улицы Мирской, с ребятами которой мы знались, получится следующая картина: 19 домов, в которых жило множество семей, но было всего 11 детей – мальчиков примерно одного возраста и 1(!) девочка. И только в одной семье было 2 ребенка-мальчика. А теперь еще раз задумаемся: 19 домов и 12 детей, и только 2 ребенка в одной семье! Так что сокращение населения СССР началось отнюдь не при Горбачеве, а практически вскоре же после войны. Причем, надо думать, что происходило нечто подобное и в других местах. А прирост, имевший место в нашей стране в те годы, осуществлялся за счет… ну, конечно, за счет народов Кавказа и Средней Азии.



Теперь посмотрим, кто сколько из этих 11 человек отставил детей. За всех не скажу, но те, кого я знаю, также имели всего по одному ребенку. У меня один ребенок, у моего ребенка – один ребенок… Между тем, как хорошо известно, что для воспроизводства населения необходимо, чтобы семья имела троих детей!



После окончания учебы в институте я с женой и дочкой отправились на работу в деревню, «отрабатывать» бесплатное образование. В принципе мы могли бы там остаться и навсегда, но демографию бы это не изменило никак. А вот одиноким «направленкам», понятное дело, «поддавшись требованью лет», хотелось размножаться, а для этого нужно было вступить в брак. За те три года, что мы проработали в этой деревне, таких браков было заключено два на 4 молодых учителей женского пола. Две проработали всего по одному году и уехали, а вот две оставшиеся вышли замуж за собственных учеников! Один работал скотником и имел прозвище «Шамок», а его жена сразу же стала – «Шамкова баба». Было забавно наблюдать, как он утром везет ее на работу в своей навозной телеге… стоя! Потому как одета она была «по-городскому», с портфелем, и сесть не могла. Вот она и балансировала в ней, как в цирке, да, это собственно, для всех деревенских и был цирк! Что у них было общего, кроме разве что крестьянского происхождения и постели, я до сих пор не могу понять. Но важен итог – один ребенок. Со второй учительницей повторилось все то же самое, но ее избранник хотя бы закончил техникум и работал механизатором. И тоже все ограничилось одним ребенком, хотя потом, когда мы потеряли друг друга из вида, ну может быть появился и второй. Но не больше!



«Порошенко позорит ветеранов АТО»



За этот же трехлетний срок самоубийством покончили с жизнью две учительницы, одна наша ученица, забеременевшая от «летнего» шофера, и бывший ученик, выгнанный за пьянство из сельскохозяйственного техникума. То есть два человека репродуктивного возраста.



А теперь давайте посмотрим на современную миграционную ситуацию в стране. Начнем с нашего пензенского университета… Сегодня в нем обучаются представители 47 стран мира, начиная с Туркменистана и заканчивая Габоном. Вечером, во вторую смену, когда в коридорах тушат 50% лампочек, а то и вообще все, случалось пугаться: идет навстречу белая рубашка и штаны, а рук и лица просто нет. Большинство учится по целевому направлению и должны, обязаны, вернуться к себе на родину. Но те, кто учится за свои деньги, на вопрос о дальнейших планах обычно отвечают так: «Хочу уехать в Москву, Петербург». Кстати, у нас учится много девушек, включая девушек из Турции, Бангладеш, Индии, а уж про солнечную Среднюю Азию можно и не говорить. И это, кстати, хорошо. Потому, что в отношении других мигрантов картина совершенно обратная.



Как правило, на заработки к нам едут мужчины. Они никоим образом не хотят перенимать нашу культуру, вписываться в образ жизни, а лишь «поднять бабла» побольше и вернуться назад. Другие, напротив, привозят и женщин своих, и детей, и как-то вписываются в нашу жизнь. Медленно, с трудом, однако их дети пойдут в наши школы и постепенно станут другими людьми. Однако среди мигрантов по-прежнему непрестижно «становится русским». Непрестижно!



«Украинцы специально завели НАТОвцев на минное поле»



Между тем демографическая ситуация в России носит очень специфический характер. У нас избыток женщин пенсионного возраста при нехватке женщин самого репродуктивного возраста – 18 – 27 лет. То есть по статистике все не так и страшно: женщин много. Но с половозрастной точки зрения их катастрофически не хватает.



То есть… нужно осуществлять в стране продуманную миграционную политику! И приглашать на заработки не мужиков, а баб детородного возраста! Вам не все ли равно, кто красил вам квартиру? Мужик-турмен или женщина-узбечка? Важно, чтобы была хорошо покрашена. И так практически во всем. Совсем нетрудно составить список работ, на которые из тех же солнечных республик можно приглашать не мужчин, а женщин вполне определенных возрастов. Далее нужно обеспечить им «условия» репродуктивности… То есть, чтобы им было выгодно вступать брак с русскими, а русским жениться на «женщинах Востока». Например, выдавать разовое пособие на обустройство, поскольку «корней у нее здесь нет». Ребенок, родившийся у нее в России, автоматически должен получать гражданство РФ, но вот если она захочет его увести назад, «домой», то за лишение России ее несовершеннолетнего гражданина пусть платит, ну, скажем, 10 тысяч долларов. Призадумается она от таких денег, понятно. А нам – лишний гражданин или гражданка!



Как такое обеспечить? А вот как: в каждой стране – «потенциальном инвесторе живой силы» открыть «Русский дом» и пусть там, на месте, работающие там местные русские, показывают, что у нас едят, пьют, что носят, какие книги читают, сколько зарабатывают… Чтобы местным аборигенам было видно, что быть русским – престижно! Чтобы уже с детского возраста в их сердцах зарождалась мысль уехать в Россию и там устраивать свою жизнь. Естественно, что «призовые деньги» для образованных женщин-мигрантов должны быть больше, чем для простых «рабочих рук», что также будет стимулировать въезд к нам образованной части их населения, ну, а пастухи пусть остаются у себя. То есть должен быть стимул для того, чтобы к нам приезжали А – женщины детородного возраста, и Б – чтобы среди них были не просто женщины, а еще и достаточное количество женщин с образованием.



«Россия слишком сильна»



Важно иметь ввиду и еще одно обстоятельство. Преступность! Среди мигрантов она есть, но… опять-таки важно какова ее структура. Как правило, помимо сугубо иммиграционных правонарушений, на долю которых подает основное число противоправных действий, приезжающие к нам на заработки «люди с Востока» совершают их дважды. Первый раз при пересечении границы. То есть «они везут». Что везут – известно! И для чего везут известно тоже – создать на первое время «подушку безопасности». Потом они сидят тише воды ниже травы. Семьи дома кормить надо! Но вот перед ними маячит отъезд и 1-2 дня перед ним бывают самые криминальные. Вышел в парк, пару мобильных телефонов у пацанят отнял… и на родину «с вещами». Никто не догонит и не поймает, а затем все по новому кругу.



С женщинами будет не так. И везти они будут меньше… и, главное, при отъезде уровень правонарушений снизится в разы. А в итоге… в итоге у нас будет больше людей и детей, а еще и рабочих, и солдат, и вырастет налогооблагаемая база! От чего пала могучая Римская империя? Всего лишь от того, что римские женщины перестали рожать в достатке детей обоего пола. А эта напасть с чего с ними приключилась? Да оттого, что римлянам нравился вкус вина, которое хранили в свинцовых сосудах, волосы «металлического цвета» (и они красили их, причесываясь свинцовыми гребнями), а вода к ним в дома поступала по свинцовым трубам. В итоге – массовое сокращение населения, поскольку отравление свинцом поражает в первую очередь копулятивную сферу организма… То есть не стало мужчин, не стало и солдат, а рабы и наемники – это не войско!Почему японские самураи не смогли отразить экспансию европейских держав и США? Да просто потому, что за 250 лет своего господства они просто-напросто выродились. А почему? Да потому, что японки – жены и наложницы самураев белили лицо и грудь белилами на основе ртути. И младенцы слизывали ртуть вместе с молоком матери. И опять-таки повреждалась воспроизводящая сфера… Приходилось самураям, чтобы поддержать свой род, массово усыновлять детей крестьян и торговцев. Вот только тем еще и держались. Конечно, отдельные личности среди них встречались. Но в целом они не могли уже должным образом реагировать на вызовы времени. Вот и сменили их лавочники и торговцы, женщинам которых этикет белиться не приказывал.Ну, а какие процессы имели место в нашей стране? Я родился, например, в 1954 году и жил в Пензе на улице Пролетарской. И вот, если считать только «эту» сторону улицы (противоположная «та» стороны находилась с нами в недружественных отношениях), то от одного конца «этой стороны и до другого, включая и наш конец улицы Мирской, с ребятами которой мы знались, получится следующая картина: 19 домов, в которых жило множество семей, но было всего 11 детей – мальчиков примерно одного возраста и 1(!) девочка. И только в одной семье было 2 ребенка-мальчика. А теперь еще раз задумаемся: 19 домов и 12 детей, и только 2 ребенка в одной семье! Так что сокращение населения СССР началось отнюдь не при Горбачеве, а практически вскоре же после войны. Причем, надо думать, что происходило нечто подобное и в других местах. А прирост, имевший место в нашей стране в те годы, осуществлялся за счет… ну, конечно, за счет народов Кавказа и Средней Азии.Теперь посмотрим, кто сколько из этих 11 человек отставил детей. За всех не скажу, но те, кого я знаю, также имели всего по одному ребенку. У меня один ребенок, у моего ребенка – один ребенок… Между тем, как хорошо известно, что для воспроизводства населения необходимо, чтобы семья имела троих детей!После окончания учебы в институте я с женой и дочкой отправились на работу в деревню, «отрабатывать» бесплатное образование. В принципе мы могли бы там остаться и навсегда, но демографию бы это не изменило никак. А вот одиноким «направленкам», понятное дело, «поддавшись требованью лет», хотелось размножаться, а для этого нужно было вступить в брак. За те три года, что мы проработали в этой деревне, таких браков было заключено два на 4 молодых учителей женского пола. Две проработали всего по одному году и уехали, а вот две оставшиеся вышли замуж за собственных учеников! Один работал скотником и имел прозвище «Шамок», а его жена сразу же стала – «Шамкова баба». Было забавно наблюдать, как он утром везет ее на работу в своей навозной телеге… стоя! Потому как одета она была «по-городскому», с портфелем, и сесть не могла. Вот она и балансировала в ней, как в цирке, да, это собственно, для всех деревенских и был цирк! Что у них было общего, кроме разве что крестьянского происхождения и постели, я до сих пор не могу понять. Но важен итог – один ребенок. Со второй учительницей повторилось все то же самое, но ее избранник хотя бы закончил техникум и работал механизатором. И тоже все ограничилось одним ребенком, хотя потом, когда мы потеряли друг друга из вида, ну может быть появился и второй. Но не больше!За этот же трехлетний срок самоубийством покончили с жизнью две учительницы, одна наша ученица, забеременевшая от «летнего» шофера, и бывший ученик, выгнанный за пьянство из сельскохозяйственного техникума. То есть два человека репродуктивного возраста.А теперь давайте посмотрим на современную миграционную ситуацию в стране. Начнем с нашего пензенского университета… Сегодня в нем обучаются представители 47 стран мира, начиная с Туркменистана и заканчивая Габоном. Вечером, во вторую смену, когда в коридорах тушат 50% лампочек, а то и вообще все, случалось пугаться: идет навстречу белая рубашка и штаны, а рук и лица просто нет. Большинство учится по целевому направлению и должны, обязаны, вернуться к себе на родину. Но те, кто учится за свои деньги, на вопрос о дальнейших планах обычно отвечают так: «Хочу уехать в Москву, Петербург». Кстати, у нас учится много девушек, включая девушек из Турции, Бангладеш, Индии, а уж про солнечную Среднюю Азию можно и не говорить. И это, кстати, хорошо. Потому, что в отношении других мигрантов картина совершенно обратная.Как правило, на заработки к нам едут мужчины. Они никоим образом не хотят перенимать нашу культуру, вписываться в образ жизни, а лишь «поднять бабла» побольше и вернуться назад. Другие, напротив, привозят и женщин своих, и детей, и как-то вписываются в нашу жизнь. Медленно, с трудом, однако их дети пойдут в наши школы и постепенно станут другими людьми. Однако среди мигрантов по-прежнему непрестижно «становится русским». Непрестижно!Между тем демографическая ситуация в России носит очень специфический характер. У нас избыток женщин пенсионного возраста при нехватке женщин самого репродуктивного возраста – 18 – 27 лет. То есть по статистике все не так и страшно: женщин много. Но с половозрастной точки зрения их катастрофически не хватает.То есть… нужно осуществлять в стране продуманную миграционную политику! И приглашать на заработки не мужиков, а баб детородного возраста! Вам не все ли равно, кто красил вам квартиру? Мужик-турмен или женщина-узбечка? Важно, чтобы была хорошо покрашена. И так практически во всем. Совсем нетрудно составить список работ, на которые из тех же солнечных республик можно приглашать не мужчин, а женщин вполне определенных возрастов. Далее нужно обеспечить им «условия» репродуктивности… То есть, чтобы им было выгодно вступать брак с русскими, а русским жениться на «женщинах Востока». Например, выдавать разовое пособие на обустройство, поскольку «корней у нее здесь нет». Ребенок, родившийся у нее в России, автоматически должен получать гражданство РФ, но вот если она захочет его увести назад, «домой», то за лишение России ее несовершеннолетнего гражданина пусть платит, ну, скажем, 10 тысяч долларов. Призадумается она от таких денег, понятно. А нам – лишний гражданин или гражданка!Как такое обеспечить? А вот как: в каждой стране – «потенциальном инвесторе живой силы» открыть «Русский дом» и пусть там, на месте, работающие там местные русские, показывают, что у нас едят, пьют, что носят, какие книги читают, сколько зарабатывают… Чтобы местным аборигенам было видно, что быть русским – престижно! Чтобы уже с детского возраста в их сердцах зарождалась мысль уехать в Россию и там устраивать свою жизнь. Естественно, что «призовые деньги» для образованных женщин-мигрантов должны быть больше, чем для простых «рабочих рук», что также будет стимулировать въезд к нам образованной части их населения, ну, а пастухи пусть остаются у себя. То есть должен быть стимул для того, чтобы к нам приезжали А – женщины детородного возраста, и Б – чтобы среди них были не просто женщины, а еще и достаточное количество женщин с образованием.Важно иметь ввиду и еще одно обстоятельство. Преступность! Среди мигрантов она есть, но… опять-таки важно какова ее структура. Как правило, помимо сугубо иммиграционных правонарушений, на долю которых подает основное число противоправных действий, приезжающие к нам на заработки «люди с Востока» совершают их дважды. Первый раз при пересечении границы. То есть «они везут». Что везут – известно! И для чего везут известно тоже – создать на первое время «подушку безопасности». Потом они сидят тише воды ниже травы. Семьи дома кормить надо! Но вот перед ними маячит отъезд и 1-2 дня перед ним бывают самые криминальные. Вышел в парк, пару мобильных телефонов у пацанят отнял… и на родину «с вещами». Никто не догонит и не поймает, а затем все по новому кругу.С женщинами будет не так. И везти они будут меньше… и, главное, при отъезде уровень правонарушений снизится в разы. А в итоге… в итоге у нас будет больше людей и детей, а еще и рабочих, и солдат, и вырастет налогооблагаемая база! Автор: В.Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 144 Источник Похожие новости Проблема мигрантов. Солдаты для России «Американская» часть Сирии: создадут ли боевики новый халифат В «Азове» выразили неуважение Порошенко

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