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Проблема ликвидности: «Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве закупок газа из-за нехватки средств

07 июня 2019, 01:09  •  69 • Украина
Украина может столкнуться с трудностями при закупке необходимых для «качественной» подготовки к отопительному сезону 20 млрд кубометров газа. Такое мнение выразил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, компании может помешать дефицит оборотных средств. Такая ситуация складывается из-за того, что украинские потребители платят за поставленный газ по факту и имеют многомиллиардные долги, а «реверсные» закупки топлива у европейских трейдеров осуществляются по предоплате, отмечают эксперты. В итоге «Нафтогазу» уже несколько лет приходится брать кредиты на закупку газа. Аналитики полагают, что облегчить ситуацию мог бы переход на покупку российского газа напрямую у «Газпрома». Однако пока на месте стоит даже переговорный процесс о возможном продлении контракта на транзит через территорию Украины, который истечёт 31 декабря 2019 года.
 
Инфраструктура подземного хранилища газа в Львовской области Reuters © Valentyn Ogirenko
 

Украина может столкнуться с трудностями при выходе на необходимый уровень в 20 млрд кубометров накопленного газа к началу отопительного сезона. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, сложности могут возникнуть из-за дефицита средств на закупку топлива.

Председатель правления украинской госкомпании сообщил, что по состоянию на 1 июня в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находилось 11,5 млрд кубометров топлива, что на 1,8 млрд кубов больше, чем в 2018 году. Кроме того, начав закачку газа в первых числах апреля, к настоящему моменту Киев импортировал на 20% больше газа, чем год назад.

«Если продолжим накапливать газ такими темпами, к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень 20 млрд кубометров... Но этому может помешать дефицит оборотных средств у «Нафтогаза», — заявил Коболев.

Он пояснил, что украинские газосбытовые компании и производители тепла задолжали «Нафтогазу» 61,4 млрд гривен ($2,3 млрд). При этом, по словам Коболева, для «качественной» подготовки к зиме Украине нужно порядка $1 млрд. Ещё одним фактором дефицита средств глава «Нафтогаза» назвал требование кабмина до конца июня выплатить 90% прибыли компании в качестве дивидендов.

«Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать: дивиденды сейчас или защита от кризиса. Части государственных предприятий правительство разрешило платить лишь 30% прибыли. Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнём продавать газ», — заявил Коболев.

В качестве альтернативного варианта он назвал привлечение кредитных средств, для чего необходимо разрешение и активное участие правительства Украины как единственного акционера «Нафтогаза».

«Пока в наполнении подземных хранилищ мы движемся по графику. Но если не решить проблему ликвидности в ближайшие недели, закупить газ в достаточных объёмах будет невозможно. Ситуация срочно требует внимания на самом высоком уровне», — подчеркнул Коболев.

  • Динамика запасов газа ПХГ Украины за 2017-2019 годы
  • © naftogaz.com

«Критично всё станет в конце лета — начале осени»

Повышенные объёмы закачки газа в украинские ПХГ связаны прежде всего с опасениями относительно возможных проблем с поставками голубого топлива, после того как 31 декабря 2019 года истечёт действующий контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Именно из прокачиваемых в Европу объёмов Киев закупает у европейских поставщиков российский же газ так называемым реверсным способом.

При этом, согласно опубликованным 5 июня данным «Нафтогаза», задолженность контрагентов, которые получают газ от компании на льготных условиях, составляет 63,9 млрд гривен. Практически всю эту сумму «Нафтогазу» должны предприятия теплокоммунальной энергетики, ТЭЦ и региональные газосбытовые компании.

Как объяснил RT директор Фонда экономического развития Сергей Пикин, дефицит «Нафтогаза» складывается из того, что расчёты за поставляемый газ со стороны потребителей идут с задержками, тогда как закупки газа у европейских трейдеров проводятся по предоплате. Причём параллельно с ростом тарифов снижается платёжеспособность потребителей, а «реверсный» газ обходится дороже, чем если бы Киев покупал его напрямую у «Газпрома».

«Таким образом, деньги они собирают по факту, а вот платить для покупки газа нужно уже сейчас», — отметил эксперт.

Он полагает, что самым очевидным вариантом экономии средств в сложившейся ситуации был бы переход к поставщику, предлагающему более дешёвый газ («Газпрому»), однако в любом случае российская компания, так же как и европейские трейдеры, продаёт «Нафтогазу» углеводороды только по предоплате. Таким образом, украинской компании придётся занимать деньги для закупки сырья.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с RT констатировал, что ситуация с дефицитом оборотных средств не нова для «Нафтогаза».

«Такое происходило каждый год, они перезанимали деньги в Европе на разных условиях. Возможно, и в этот раз они будут пытаться как-то перекредитовываться. Но, может быть, сложность данного вопроса станет дополнительным стимулом для того, чтобы попытаться договориться с «Газпромом», найти компромиссы. Мы заинтересованы и в сохранении транзита, и в нормальном сотрудничестве. Но вопрос в условиях. Пока переговоры не состоялись, непонятна позиция нового президента по данному вопросу», — рассказал парламентарий.

По словам Сергея Пикина, переговорный процесс о возможном продлении контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины пока стоит на месте. Обсуждался вариант организации встречи в трёхстороннем формате («Нафтогаз», «Газпром» и Еврокомиссия) после президентских выборов на Украине, однако пока эти переговоры не состоялись.

Более того, после выборов в Европарламент в ЕС сменится целый ряд чиновников, из-за чего вероятные переговоры также отодвигаются на более поздний срок.

«Только после этого можно будет понять, насколько стороны близки в своих позициях. Встреча в очном формате была одна — в начале года, но там ничего досконально не обсуждалось, — отметил эксперт. — Время у «Нафтогаза» пока есть. Сейчас пока ничего критичного не происходит. Критично всё станет в конце лета — начале осени».

«Условный дедлайн, к которому пришли, — условное 1 ноября, начало отопительного сезона. Там будет понимание того, достаточно ли они запаслись. Время ещё есть и позволяет принимать все необходимые меры», — подытожил Пикин.

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