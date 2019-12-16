Проблема Донбасса будет решена не при Зеленском, а при следующем президенте Украины

Автор:

Иванов Борис

Украинские фантазёры, уподобившись нерадивому мужу, который изобретает сотни способов и причин отлынить от забивания гвоздя в стену на протяжении нескольких месяцев, так же неистощимо придумывают всё новые и новые способы прекратить/урегулировать конфликт в Донбассе. Наиболее характерно это проявилось в последние несколько недель, до, во время и после встречи лидеров четырёх государств в «нормандском формате».

Оставим в стороне перманентный бред воинствующих радикалов, периодически восклицающих о скорой и неизбежной победе над ЛДНР. Если бы у них были хоть какие-то реальные шансы, они бы уже вовсю воевали всем, что только у них есть. Но, с одной стороны, против украинских частей там стоят не мальчики, вчера отложившие авторучки, чтобы взять в руки автомат. В частях ЛДНР идут постоянные учения по боевому слаживанию, на днях закончились работы по вводу в эксплуатацию новой системы ПВО. С другой – в Киеве не забыли предостережение Владимира Путина о том, что в случае военной эскалации конфликта со стороны Киева это выйдет боком, и очень сильно, украинской государственности. Так что, кроме вялотекущей «окопной войны» (при всём цинизме этого термина, поскольку чуть ли не каждый день в Донбассе гибнут люди), здесь вряд ли что изменится.

В Киеве не забыли предостережение Владимира Путина о том, что в случае военной эскалации конфликта со стороны Киева это выйдет боком. Фото: President of Russia / Globallookpress

Однако президент Владимир Зеленский ещё в период предвыборной кампании обещал добиться мира в Донбассе. А поскольку решиться на выполнение Минских соглашений ни он, ни его команда просто не в силах (нет ни сил, ни смелости, ни, по всей видимости, желания), то фантазия у представителей украинского политикума стала работать с интенсивностью белки, скачущей в колесе, выдавая на-гора одну идею креативнее и вычурнее другой.

Например, Киев озвучил мысль о создании некоей совместной «муниципальной стражи», в которой бы на равных были представлены Нацгвардия Украины, бойцы ополчения ЛДНР и представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Представляете себе патруль из эсэсовцев дивизии «Галичина» и партизан Сидора Ковпака, например? И не ухмыляйтесь – это сопоставление буквально одного ряда.

Другой идеей Киева было проведение неких переговоров, но не с руководством ЛДНР, а с некими неизвестными переселенцами из Донбасса на Украину. Что это за люди, кого они представляют, каким реальным авторитетом пользуются среди местного населения и, самое главное, как они смогут (если смогут) обеспечить выполнение достигнутых договорённостей – на все эти вопросы даже подобия какого-то внятного ответа из Киева не прозвучало.

Наконец, перед прошедшими выходными глава МИД Украины Пристайко озвучил «старую песню о главном» по-новому. По его словам, когда Киев увидит, что выполнить Минские договорённости нереально, наступит время плана Б – ввода контингента миротворцев ООН. Причём не по линии соприкосновения враждующих частей, а на всю неподконтрольную территорию Донбасса. Мысль не новая. В 2017-м о возможном вводе миротворцев говорил Владимир Путин. Но речь тогда шла только о линии соприкосновения. Позже идею перехватил Порошенко, но переиначил её по-своему. В этом виде её сейчас пытается реанимировать команда Зеленского. Миротворцы ООН по всей территории Донбасса, по задумке властей Украины, должны не только контролировать границу с Россией, осуществлять полицейские функции, но и разоружить Вооружённые силы ЛДНР, оставив местное население беззащитным.

По словам главы МИД Украины Пристайко, когда Киев увидит, что выполнить Минские договорённости нереально, наступит время плана Б – ввода контингента миротворцев ООН. Фото: Danil Shamkin / Globallookpress

Фантазии и горячечный бред – так можно расценить данную идею. Поскольку ООН посылает своих миротворцев исключительно для разведения враждующих вооружённых сторон. И при добровольном согласии всех участников конфликта. И это не говоря о том, что в бюджете ООН просто нет сейчас денег на столь масштабное миротворчество. И о том, что Москва никогда не даст согласие на такую формулу миротворчества в Донбассе. Без чего тоже реализовать эту идею не получится. Тем более что Совбез ООН единогласно проголосовал за разрешение конфликта в Донбассе путём реализации Минских соглашений, и пересматривать своё же решение у него нет никаких оснований. При этом надо ещё учесть, что невыполнение даже одного пункта из этого далеко не полного перечня необходимых условий ставит крест на всей затее.

Не понимать всего букета стоящих проблем в команде Зеленского не могут. Фото: Serg Glovny / Globallookpress

Не понимать всего букета стоящих проблем в команде Зеленского не могут. В конце концов, не окончательные же они дебилы, которым свидомость полностью заместила логику и здравый смысл. Тогда почему они продолжают свои ритуальные пляски и заклинания в разгар засухи, понимая, что благословенный дождь от их усилий так и не пойдёт? Почему уже после саммита в Париже Киев пытается пересмотреть его итоги, выдать свои желания за якобы принятые там решения, переписать «Минск-2», попытавшись превратить его в «Минск-3» или во что-либо ещё? И ведь Москва готова не просто обсуждать, но и способствовать решению проблемы, ставя всего одно непререкаемое условие – сначала политическое урегулирование, потом всё остальное (оставим в стороне бред про «российские оккупационные войска», в который уже не только в Киеве, но и во Львове верят только окончательно сошедшие с ума). Условие непререкаемо по той причине, что только оно гарантирует наступление мира в регионе. А всё остальное – от лукавого.

Ответ весьма прост. Зеленский лавирует сейчас между всеми политическими силами на Украине. Его позиции трудно назвать прочными. Чуть ли не каждый день находится кто-либо, кто грозит ему в лучшем случае преждевременной отставкой. В худшем – никто не даст гарантий ему даже в плане физического выживания. И с каждым днём перспектива Зеленского доработать до конца президентского срока, при условии, что он и дальше будет болтаться между двумя прорубями – позволить скатиться Украине в оголтелый национализм в качестве государственной политики или прижать радикалов к ногтю и строить вменяемое государство, становится всё призрачнее.

Логика Ходжи Насреддина, заключившего с ханом соглашение, что научит ишака разговаривать за 25 лет, в надежде, что из трёх субъектов соглашения за этот период кто-нибудь отправится в мир иной, – вот модус операнди Зеленского в разрешении конфликта в Донбассе. Но Донбасс не ишак и столько ждать не будет. Стоит честно признать, что даже при условии выполнении Минских соглашений ЛДНР не пылают, мягко говоря, желанием вернуться в состав Украины. Ну а без этого условия такого не произойдёт никогда. Что касается нынешней Украины, то для неё «Минск» и «поражение» – не просто слова, а синонимы.

Для Украины «Минск» и «поражение» – не просто слова, а синонимы. Фото: Pavlo Gonchar / Globallookpress

Какими бы думками ни богатели сейчас «дурни» в Киеве, пытаясь нащупать тропинку среди болота, есть только один путь – идти по тем вешкам, которые поставили проводники. Но именно этого они делать не хотят. При этом с каждым днём они всё больше должны понимать, что время выполнения «домашнего задания», данного в Париже, до следующего саммита в апреле сокращается, в отличие от перечня поставленных задач.

До сих пор не прозвучало ни слова о подготовке обмена удерживаемыми лицами. До сих пор Киев ничего не обозначил – в отличие, кстати, от ЛДНР, – в качестве следующих пунктов для разведения войск и разминирования. Не говоря уже о более масштабных решениях, которые тоже проговаривались. Вместо этого продолжается фонтанирование идеями, в соответствии с украинской же мудростью «дурень думкой богатеет». И исключительно в собственных глазах. «Нормандской четвёрке» в апреле, скорее всего, не останется ничего, кроме констатации провала Украиной «домашнего задания». А уговоры Зеленского «войти в его положение» уже никого интересовать не станут.

По всей видимости, проблема Донбасса не будет решена при нынешнем главе Украины, а перейдёт по наследству к следующему президенту этого государства. И уже тот, имея между собой и «кровавым» Порошенко некую прокладку, будет гораздо свободнее в решениях и действиях. Да и Украина к тому времени окончательно устанет от конфликта и любое решение воспримет без патриотической экзальтации и гораздо спокойнее.