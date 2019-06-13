Проблема 2024 года. К чему придёт Россия в год выборов • 59 • Аналитика Проект «ЗЗ». 2024 год. Россия. Хаос, «красно-коричневые» политики, война с прибалтийскими республиками и даже с Казахстаном. Это будет происходить на фоне экологической катастрофы, вызванной ростом числа свалок и лесными вырубками. Что касается Путина, то он потерял властный контроль уже сегодня. Об этом пишет европейская пресса.









Красно-коричневые вместо либералов

Когда в мае 2024 года будет избран новый Европейский парламент, новые люди возглавят Европейскую комиссию, Европейский совет и дипломатию ЕС, пишет Вацлав Радзивинович в статье, опубликованной на сайте газеты «Gazeta Wyborcza». Но не надо забывать, что всё это случится после другого события: в России, если «там всё пойдет в соответствии с конституцией», уже состоятся выборы и станет ясно, кто преемник Владимира Путина.



Уже сегодня, несмотря на то, что до 2024 года времени осталось много, на Россию легла глубокая тень «проблемы 2024» — проблемы передачи (или непередачи) власти в новые руки. Грядёт ли новая смута?



В эпоху Б. Ельцина были похожие размышления: о «проблеме 2000», то есть «о поиске и возведении на трон преемника», в России принялись размышлять тотчас после выборов 1996 г., когда стартовал последний президентский срок тогдашнего лидера. По мнению Радзивиновича, Б. Ельцин, подбирая преемника, склонялся то к либералам, то к силовикам. Избранником президента стал В. Путин. Но разве кто-то догадывался об этом? Такое вряд ли кому приходило в голову, полагает Радзивинович.



Впрочем, те перемены во власти (2000 г.) не сильно беспокоили соседние страны. Ныне же в России в ходу особая «домашняя одежда», сиречь военная форма, а тон в Кремле задают силовики, чьи усилия направлены «на милитаризацию общества». Уже даже русские дошколята переодеваются в военную форму, подростки привлекаются в Юнармию, в ходу лозунги типа «можем повторить».







И вот эти тенденции могут позволить выдвинуться на пост президента как раз человеку в мундире. Идеальный кандидат — генерал Алексей Дюмин, экс-командующий силами спецопераций. Ныне он тульский губернатор. Он пользуется поддержкой Путина.



Но как создать преемнику ореол легитимности? Путин уже не тот: он теряет свою былую популярность из-за повышения пенсионного возраста, инфляции, снижения реальных доходов…



И тут автор возвращается к теме военных декораций. Дюмин, известный по военным операциям, мог бы обратиться в национального героя посредством проведения новой «украинской экспедиции». Другим вариантом пан Радзивинович считает «вооружённый набег» на Нарву в Эстонии. Военный энтузиазм, особенно если струхнувшие натовцы не встали бы на защиту Прибалтики, дал бы ему соответствующую легитимность.



Но только ли Прибалтика?



Нет. То руководство ЕС, которое примет бразды правления в 2024 году, должно быть готовым к тому, что «сценическое ружьё» Москвы в предвыборной пьесе выстрелит или в Грузии, или в Белоруссии, а то и в Казахстане.



Этим сценарии не исчерпываются. В страну может прийти хаос: шанс взять власть у либералов, занимающих посты в экономическом блоке правительства и удерживающих экономику РФ от краха, крайне мал, и на арену борьбы выйдут какие-нибудь политики красно-коричневого цвета…



Пятнадцать лет осталось до пустыни



Если и выйдут, то на фоне экологической катастрофы. Таковая случится в России отчасти по вине Китая.



Об экологической катастрофе увлекательно рассказывает Йиржи Юст в сетевом издании «Tiscali».



Россия страдает от настолько серьёзных экологических проблем, что иные из них превратились в политический спор между обществом и властью, полагает автор. Уже несколько лет россияне восстают против свалок, и дошло до того, что «проблему вонючей горы под Москвой» рассматривал «сам президент Владимир Путин».



Однако око Путина не видит проблему с другой стороны. В Архангельскую область на севере России тащат «тонны мусора из столицы». Недавно активисты-экологи, пишет Юст, столкнулись с омоновцами, в результате чего несколько человек получили ранения.



Далеко за пределами Москвы люди борются за сохранение лесов. Лесное богатство энергетической сверхдержавы постепенно вымирает. Причина: вмешательство человека.



Всемирный фонд охраны природы заявляет, что в России ежегодно утрачивается до полумиллиона гектаров естественных лесов.



(Приведём информацию из первоисточника: по итогам исследования Всемирного фонда дикой природы России, из-за рубок и создания лесной инфраструктуры скорость утраты первозданных лесов в России в 2016-2017 гг. превысила отметку в 500.000 гектаров за год. В 2001-2002 гг. от лесозаготовительной деятельности в РФ терялось ежегодно около 100.000 га экологически ценных лесов; в последние годы скорость их утраты выросла в пять раз.)



Директор Института леса Сибирского отделения РАН Александр Онучин предупреждает: «Думаю, нам хватит [лесного покрова] только на следующие пятнадцать лет».



Руководитель лесной программы российского отделения «Гринпис» Алексей Ярошенко указывает, что бензопилы слышны по всей России. По словам эксперта, наиболее интенсивно вырубка лесов идёт на северо-западе европейской части России, на юге Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, в двух последних упомянутых регионах леса постоянно страдают от сильных пожаров.



Основным импортёром необработанной российской древесины является Китай: на его долю приходится 66% иностранных поставок. На втором месте — Финляндия, за ней следуют Швеция, Казахстан и Япония. В прошлом году Россия поставила не менее 13 миллионов кубометров необработанной древесины соседям из Китая, пишет автор.



Контролирует ли что-либо в стране президент Путин?



Дела за спиной власти?

Павел Локшин в немецкой газете «Die Welt» рассказывает о «двойной утрате» Путиным контроля.



В статье рассказывается о деле журналиста Ивана Голунова. Что стоит «за преследованием журналиста»? «Имеет ли Кремль какое-либо отношение к этому?» Автор допускает, что президент Владимир Путин «утрачивает власть над своим аппаратом безопасности». По мнению Локшина, Путин «сосредотачивается на внешней политике», а «свой репрессивный механизм предоставляет самому себе». И следует вывод: есть признаки того, что за делом журналиста стоит вовсе не правительство, а «люди среднего звена из разведывательных служб». И преследуют они собственные цели.



Есть и другие признаки того, что удар по Голунову не был «кремлёвской операцией». Дело в том, что предполагаемый торговец наркотиками был помещён под домашний арест.



Наконец, на стороне Голунова выступили не только «обычные критики Кремля», но и «верные кремлёвские журналисты, такие, как глава «RT» Маргарита Симоньян и многие ведущие государственных телеканалов.



(Процитируем госпожу Симоньян: «Что нужно сделать прямо сейчас — это отпустить Голунова под домашний арест. Учитывая здоровье и вообще. А потом уже предъявлять обществу доказательства — если таковые имеются. Чтобы окончания этого разбирательства человек ждал не в вонючей камере, а хотя бы дома».)



«Значит ли это, что скоро ожидается освобождение Голунова?» Таким вопросом задаётся Локшин. И даёт ответ: «Необязательно». Пусть Кремль и не имеет к делу никакого отношения, но быстрое освобождение «приведёт к потере лица». Вдобавок возникнет ясное признание того, что «российские органы безопасности и судебная власть используются для целевых интересов».



* * *



Если верить журналистам из Европы, аналитикам и экологам, то признаков катастрофы в России становится всё больше. Кто-то считает, что хаос может посеять смуту уже к 2024 году, другие переносят неминуемую катастрофу лет на пятнадцать — когда в стране не останется лесов, зато вырастут «вонючие горы». Третьи полагают, что верховная власть утратила контроль над ситуацией уже сегодня, и это хорошо просматривается на деле журналиста Голунова.



Запад с тревогой наблюдает за развитием событий в России. Эксперты уже сегодня предлагают Европе готовиться к русским сценариям 2024 года… 2024 год. Россия. Хаос, «красно-коричневые» политики, война с прибалтийскими республиками и даже с Казахстаном. Это будет происходить на фоне экологической катастрофы, вызванной ростом числа свалок и лесными вырубками. Что касается Путина, то он потерял властный контроль уже сегодня. Об этом пишет европейская пресса.Когда в мае 2024 года будет избран новый Европейский парламент, новые люди возглавят Европейскую комиссию, Европейский совет и дипломатию ЕС, пишет Вацлав Радзивинович в статье, опубликованной на сайте газеты «Gazeta Wyborcza». Но не надо забывать, что всё это случится после другого события: в России, если «там всё пойдет в соответствии с конституцией», уже состоятся выборы и станет ясно, кто преемник Владимира Путина.Уже сегодня, несмотря на то, что до 2024 года времени осталось много, на Россию легла глубокая тень «проблемы 2024» — проблемы передачи (или непередачи) власти в новые руки. Грядёт ли новая смута?В эпоху Б. Ельцина были похожие размышления: о «проблеме 2000», то есть «о поиске и возведении на трон преемника», в России принялись размышлять тотчас после выборов 1996 г., когда стартовал последний президентский срок тогдашнего лидера. По мнению Радзивиновича, Б. Ельцин, подбирая преемника, склонялся то к либералам, то к силовикам. Избранником президента стал В. Путин. Но разве кто-то догадывался об этом? Такое вряд ли кому приходило в голову, полагает Радзивинович.Впрочем, те перемены во власти (2000 г.) не сильно беспокоили соседние страны. Ныне же в России в ходу особая «домашняя одежда», сиречь военная форма, а тон в Кремле задают силовики, чьи усилия направлены «на милитаризацию общества». Уже даже русские дошколята переодеваются в военную форму, подростки привлекаются в Юнармию, в ходу лозунги типа «можем повторить».И вот эти тенденции могут позволить выдвинуться на пост президента как раз человеку в мундире. Идеальный кандидат — генерал Алексей Дюмин, экс-командующий силами спецопераций. Ныне он тульский губернатор. Он пользуется поддержкой Путина.Но как создать преемнику ореол легитимности? Путин уже не тот: он теряет свою былую популярность из-за повышения пенсионного возраста, инфляции, снижения реальных доходов…И тут автор возвращается к теме военных декораций. Дюмин, известный по военным операциям, мог бы обратиться в национального героя посредством проведения новой «украинской экспедиции». Другим вариантом пан Радзивинович считает «вооружённый набег» на Нарву в Эстонии. Военный энтузиазм, особенно если струхнувшие натовцы не встали бы на защиту Прибалтики, дал бы ему соответствующую легитимность.Но только ли Прибалтика?Нет. То руководство ЕС, которое примет бразды правления в 2024 году, должно быть готовым к тому, что «сценическое ружьё» Москвы в предвыборной пьесе выстрелит или в Грузии, или в Белоруссии, а то и в Казахстане.Этим сценарии не исчерпываются. В страну может прийти хаос: шанс взять власть у либералов, занимающих посты в экономическом блоке правительства и удерживающих экономику РФ от краха, крайне мал, и на арену борьбы выйдут какие-нибудь политики красно-коричневого цвета…Если и выйдут, то на фоне экологической катастрофы. Таковая случится в России отчасти по вине Китая.Об экологической катастрофе увлекательно рассказывает Йиржи Юст в сетевом издании «Tiscali».Россия страдает от настолько серьёзных экологических проблем, что иные из них превратились в политический спор между обществом и властью, полагает автор. Уже несколько лет россияне восстают против свалок, и дошло до того, что «проблему вонючей горы под Москвой» рассматривал «сам президент Владимир Путин».Однако око Путина не видит проблему с другой стороны. В Архангельскую область на севере России тащат «тонны мусора из столицы». Недавно активисты-экологи, пишет Юст, столкнулись с омоновцами, в результате чего несколько человек получили ранения.Далеко за пределами Москвы люди борются за сохранение лесов. Лесное богатство энергетической сверхдержавы постепенно вымирает. Причина: вмешательство человека.Всемирный фонд охраны природы заявляет, что в России ежегодно утрачивается до полумиллиона гектаров естественных лесов.(Приведём информацию из первоисточника: по итогам исследования Всемирного фонда дикой природы России, из-за рубок и создания лесной инфраструктуры скорость утраты первозданных лесов в России в 2016-2017 гг. превысила отметку в 500.000 гектаров за год. В 2001-2002 гг. от лесозаготовительной деятельности в РФ терялось ежегодно около 100.000 га экологически ценных лесов; в последние годы скорость их утраты выросла в пять раз.)Директор Института леса Сибирского отделения РАН Александр Онучин предупреждает: «Думаю, нам хватит [лесного покрова] только на следующие пятнадцать лет».Руководитель лесной программы российского отделения «Гринпис» Алексей Ярошенко указывает, что бензопилы слышны по всей России. По словам эксперта, наиболее интенсивно вырубка лесов идёт на северо-западе европейской части России, на юге Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, в двух последних упомянутых регионах леса постоянно страдают от сильных пожаров.Основным импортёром необработанной российской древесины является Китай: на его долю приходится 66% иностранных поставок. На втором месте — Финляндия, за ней следуют Швеция, Казахстан и Япония. В прошлом году Россия поставила не менее 13 миллионов кубометров необработанной древесины соседям из Китая, пишет автор.Контролирует ли что-либо в стране президент Путин?Павел Локшин в немецкой газете «Die Welt» рассказывает о «двойной утрате» Путиным контроля.В статье рассказывается о деле журналиста Ивана Голунова. Что стоит «за преследованием журналиста»? «Имеет ли Кремль какое-либо отношение к этому?» Автор допускает, что президент Владимир Путин «утрачивает власть над своим аппаратом безопасности». По мнению Локшина, Путин «сосредотачивается на внешней политике», а «свой репрессивный механизм предоставляет самому себе». И следует вывод: есть признаки того, что за делом журналиста стоит вовсе не правительство, а «люди среднего звена из разведывательных служб». И преследуют они собственные цели.Есть и другие признаки того, что удар по Голунову не был «кремлёвской операцией». Дело в том, что предполагаемый торговец наркотиками был помещён под домашний арест.Наконец, на стороне Голунова выступили не только «обычные критики Кремля», но и «верные кремлёвские журналисты, такие, как глава «RT» Маргарита Симоньян и многие ведущие государственных телеканалов.(Процитируем госпожу Симоньян: «Что нужно сделать прямо сейчас — это отпустить Голунова под домашний арест. Учитывая здоровье и вообще. А потом уже предъявлять обществу доказательства — если таковые имеются. Чтобы окончания этого разбирательства человек ждал не в вонючей камере, а хотя бы дома».)«Значит ли это, что скоро ожидается освобождение Голунова?» Таким вопросом задаётся Локшин. И даёт ответ: «Необязательно». Пусть Кремль и не имеет к делу никакого отношения, но быстрое освобождение «приведёт к потере лица». Вдобавок возникнет ясное признание того, что «российские органы безопасности и судебная власть используются для целевых интересов».Если верить журналистам из Европы, аналитикам и экологам, то признаков катастрофы в России становится всё больше. Кто-то считает, что хаос может посеять смуту уже к 2024 году, другие переносят неминуемую катастрофу лет на пятнадцать — когда в стране не останется лесов, зато вырастут «вонючие горы». Третьи полагают, что верховная власть утратила контроль над ситуацией уже сегодня, и это хорошо просматривается на деле журналиста Голунова.Запад с тревогой наблюдает за развитием событий в России. Эксперты уже сегодня предлагают Европе готовиться к русским сценариям 2024 года… Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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