«Проблем не создало»: почему Варшава и Москва не стали перезаключать контракт на транзит газа

Действовавший с начала 1990-х годов контракт на транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» завершился. Стороны не стали перезаключать договор, хотя в прошлом году Варшава заявляла, что ждёт от Москвы предложения о его продлении. Теперь стоимость транзита через польскую территорию в ФРГ будет определяться по итогам аукционов, на которых польская сторона будет продавать свободные мощности газопровода. Однако новый порядок поставок топлива не даст Варшаве никаких ценовых преимуществ, поскольку спрос будет создавать всё тот же «Газпром», подчёркивают эксперты.

17 мая истек долгосрочный контракт на транзит российского природного газа через польский участок газопровода «Ямал —Европа». Информация о том, что договор прекратил своё действие в воскресенье в 08:00 утра по местному времени (09:00 мск) была размещена на сайте компании-оператора польской газотранспортной системы GAZ-SYSTEM.

Компания отмечает, что с этого момента оператор польских ГТС будет располагать более 90% технической мощности в пункте «Кондратки» на границе с Белоруссией и 100% мощности в пункте «Мальнов», в месте выхода газовой магистрали на территорию ФРГ. Резервирование транзитных объёмов на польском участке газопровода «Ямал — Европа» будет производиться на регулярных аукционах, отмечается в сообщении оператора ГТС.

Как ранее заявила представитель компании GAZ-SYSTEM Ивона Доминяк в интервью РИА Новости, аукционы по продаже доступа к транзитным мощностям «Ямал — Европа» на период с 18 мая по 1 июля будут проходить ежедневно.

При этом на транзит и порядок проведения аукционов будет распространяться законодательство Европейского союза в газовой сфере.

Газокомпрессорная станция «Минская» — одна из пяти станций на белорусском участке газопровода «Ямал — Европа»

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© Андрей Александров

В GAZ-SYSTEM сообщили, что по итогам проведённого в начале мая аукциона было забронировано 80% газотранспортных мощностей польского участка магистрали «Ямал — Европа» на третий квартал 2020 года. Тариф за транзит топлива в период с 1 июля по 1 октября составит порядка 30 польских злотых ($7,2) за 1 тыс. кубометров. Для сравнения, в прошлом году тариф составлял около $7 за прокачку тысячи кубометров российского газа.

Как отметил в беседе с RT эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, скорее всего, именно «Газпром» и забронировал свободные мощности газопровода «Ямал — Европа» в третьем квартале текущего года.

На самом деле «Газпром» — единственный участник этих аукционов. У него нет никакой конкуренции, поэтому российская компания может платить польской стороне ровно столько же за транзит газа, как и прежде. Никаких проблем для российской стороны прекращение долгосрочного контракта не создало», — пояснил эксперт.

При этом у самого «Газпрома» скоро появится альтернативный маршрут поставок газа в Германию, когда будет запущен в эксплуатацию морской газопровод «Северный поток — 2». На это в разговоре с RT обратил внимание ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Также есть газопровод «Турецкий поток» и транзитный контракт с Украиной. Так что, если Польша окончательно разорвёт отношения с Россией в газовой сфере, она скорее ударит по своим экономическим интересам, но не получит никакого серьёзного стратегического преимущества», — пояснил эксперт.

«Контракт века»

Напомним, в 1993 году Москва и Варшава заключили межправительственное соглашение о поставках российского природного газа, а также прокладке транзитного газопровода для поставок сырья через польскую территорию в западноевропейские страны. Вскоре российский «Газпром» и польская энергетическая компания PGNiG подписали два долгосрочных контракта: на поставку топлива польским потребителям, а также транзит газа.

В соответствии с этими договорённостями в 1994 году было начато строительство транснационального газопровода «Ямал — Европа», по которому газ из России должен был поставляться через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Как сообщается на сайте «Газпрома», Европейский союз отнёс этот газотранспортный договор к приоритетным инвестиционным проектам. Сегодня мощность газовой магистрали составляет 32,9 млрд куб. м в год, а общая протяжённость превышает 2 тыс. километров.

Собственно польский участок магистрали насчитывает 683 км трубы, а также включает пять компрессорных станций. На сегодняшний день этим участком газопровода «Ямал — Европа» владеет совместное предприятие «Газпрома» и PGNiG — компания EuRoPol Gaz, а GAZ-SYSTEM выступает в качестве оператора.

На момент заключения российско-польских контрактов единственный маршрут для транзита российского природного газа на европейский рынок пролегал через территорию Украины. Варшава с большим энтузиазмом восприняла тогда возможность принять участие в транзите сырья, а занимавшая в те годы пост премьер-министра Польши Ханна Сухоцкая назвала сделку «контрактом века».

Что интересно, изначально стороны подразумевали, что магистраль будет состоять из двух веток. В апреле 2013 года российский президент Владимир Путин даже поручил руководству «Газпрома» вернуться к проработке проекта второй ветки газопровода «Ямал — Европа». Однако в итоге проект не был реализован.

В последние годы Польша стала всё чаще предъявлять претензии России и по действующему договору на транзит газа, традиционно сетуя на низкие, по её мнению, тарифы на прокачку топлива.

Так, стоимость транзита российского газа через Украину составляет порядка $31,7 за тысячу кубометров, в то время как Польша получает только $7 за тысячу кубометров.

В августе 2019 года уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о планах польской стороны существенно поднять тарифы на транзит российского газа.

«Сейчас огромное количество газа передается через Польшу, фактически говоря, бесплатно, так не должно происходить. Двадцать один миллион злотых (примерно, $5,5 млн по курсу того периода) против миллиардов кубометров, отправленных на запад на участке 660 километров, — это ничего», — заявил тогда польский чиновник.

По словам Игоря Юшкова, причина такой диспропорции проста: дело в том, что газопровод «Ямал — Европа» строился исключительно на средства «Газпрома».

«Именно поэтому стороны подписали тогда контракт на таких условиях», — пояснил эксперт.

Эту же причину назвал и Станислав Митрахович.

«Газпром» реализовывал проект на свои средства, поэтому тариф на транзит газа был такой низкий», — сказал эксперт.

Политические мотивы

В декабре 2019 года глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Возняк сообщил, что Варшава готова к возможной остановке транзита, однако ждёт, что Москва захочет подписать новый контракт на его продление.

По мнению Игоря Юшкова, «Газпром» мог был пойти на подписание нового долгосрочного контракта с польскими партнёрами, но при условии комплексного соглашения. Как напомнил эксперт, ранее Польша подала иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть задним числом цены поставлявшегося польской стороне газа. Тогда суд встал на сторону Варшавы и обязал «Газпром» выплатить порядка $1,4 млрд.

Офисное здание компании «Газпром» в Москве

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© Виталий Белоусов

«Если бы поляки согласились на мировое соглашение, где «Газпром» не выплачивает эти деньги, но подписывает новый контракт на более выгодных для Польши условиях, то договор, скорее всего, был бы заключён. Но Польша не пошла на это. Ей важен был именно имиджевый эффект победы над «Газпромом» и Россией», — пояснил эксперт.

В итоге, у «Газпрома» просто не было мотивации для того, чтобы перезаключать с польскими партнёрами транзитный контракт, добавил Юшков.

«Зато Польше теперь придётся постоянно выставлять лоты на аукционах, и никто не гарантирует польской стороне, что транзит будет продолжаться. Риск потерять транзит для Польши заметно вырос, в то время как денег она больше, чем прежде, не получит», — подчеркнул Юшков.

Похожей точки зрения придерживается и Станислав Митрахович.

«Действуя таким образом, Польша во многом руководствовалась политическими мотивами, стремилась дистанцироваться от России. Однако в экономическом смысле эта стратегия не имеет никакого смысла. Не исключаю, что когда у России будут достроены свои каналы поставки, Польша будет более сговорчива и вернётся к кооперациям с Россией по транзиту, потому что он ей выгоден», — подытожил эксперт.