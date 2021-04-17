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Пробки в Суэцком канале сделали британцев несчастными. Страна скорбит по гномам

17 апреля 2021, 07:00  •  218 • В мире
Недавний инцидент с контейнеровозом Ever Given обернулся неприятностями для многих людей. Пробки в Суэцком канале сделали британцев несчастными. Страна скорбит по гномам, без которых совсем беда.
Глава Ассоциации садовых центров Великобритании Иэн Уайли рассказал, что с садовыми гномами ситуация хуже некуда. Они не входят в рейтинг самых востребованных товаров для сада, но спрос на них значительно превышает предложение.
Британцы и так называют одним из своих самых популярных хобби садоводство, а локдауны, из которых страна практически не выходит вот уже целый год, ещё более распространили такой способ времяпрепровождения.
Пробки в Суэцком канале сделали британцев несчастными. Гномы, как и другие садовые скульптуры и мебель, стояли в контейнерах и никак не могли дойти до конечного потребителя. По словам Уайли, в магазинах забавных человечков для украшения газонов и клумб в продаже не видно уже полгода, а ведь у садовых центров сейчас настоящий бум. Глава ассоциации сравнил показатели за март 2020 года и март 2021-го. Оказалось, что оборот увеличился на 97%, сообщает BBC.
Причём проблема с садовыми гномами есть не только в Великобритании, но и в европейских странах. Магазины пытаются разыскать нужный товар на других рынках, даже на китайском, сделали акцент британские журналисты, но в дефиците даже сырьё для садовых скульптур - пластик, бетон, камень.

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