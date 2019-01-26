Пробивает 4-х мм лист металла с 50 метров: В России представили новейший пистолет "Удав" - видео

В России представили новый пистолетный комплекс "Удав". Оружие способно пробивать пробивает 4-х миллиметровый лист металла с расстояния 50 метров, удобно лежит в руке и выдерживает температуры от -50 до +70 градусов по Цельсию. Возможности пистолета Царьграду продемонстрировал испытатель оружия Николай Голуб.

Пистолетный комплекс был разработан инженерами ЦНИИТОЧМАШа. Рукоять и спусковой крючок оружия выполнены из особого пластика, поэтому не доставляют дискомфорта при стрельбе ни в холод, ни в жару, как это бывает с металлическими аналогами. Двойной предохранитель позволяет одинаково удобно пользоваться оружием как правшам, так и левшам. Кроме того, эргономика рукояти пистолета позволяет комфортно использовать его даже при надетых на руки перчатках.

Другим достоинством "Удава" является его пробивная мощь. Пистолет способен точно поражать цели на расстоянии в 50 метров, и пробивать с этого расстояния 4-х миллиметровый лист металла. Это наглядно продемонстрировал на видео испытатель оружия Николай Голуб.