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Пробивает 4-х мм лист металла с 50 метров: В России представили новейший пистолет "Удав" - видео
26 января 2019, 22:24 • 85 • Политика
Представлен новейший пистолет "Удав" для российской армии. Возможности оружия Царьграду продемонстрировал испытатель Николай Голуб. Пистолет пробил 4-х миллиметровый лист металла с расстояния 50 метров.
В России представили новый пистолетный комплекс "Удав". Оружие способно пробивать пробивает 4-х миллиметровый лист металла с расстояния 50 метров, удобно лежит в руке и выдерживает температуры от -50 до +70 градусов по Цельсию. Возможности пистолета Царьграду продемонстрировал испытатель оружия Николай Голуб.
Пистолетный комплекс был разработан инженерами ЦНИИТОЧМАШа. Рукоять и спусковой крючок оружия выполнены из особого пластика, поэтому не доставляют дискомфорта при стрельбе ни в холод, ни в жару, как это бывает с металлическими аналогами. Двойной предохранитель позволяет одинаково удобно пользоваться оружием как правшам, так и левшам. Кроме того, эргономика рукояти пистолета позволяет комфортно использовать его даже при надетых на руки перчатках.
Другим достоинством "Удава" является его пробивная мощь. Пистолет способен точно поражать цели на расстоянии в 50 метров, и пробивать с этого расстояния 4-х миллиметровый лист металла. Это наглядно продемонстрировал на видео испытатель оружия Николай Голуб.
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