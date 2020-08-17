Пробитые головы и зубы: Силовики Белоруссии показали неудобное провокаторам видео

"Акции, где люди получают увечья, не нужны никому. Потому как страдают все стороны конфликта", - под таким заголовком МВД Белоруссии опубликовало на своём официальном YouTube-канале несколько видео с пострадавшими во время протестов силовиками.

Напомним, акции протеста идут в Белоруссии уже неделю, с момента проведения выборов президента республики, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он же сообщил о том, что протесты подогреваются из-за рубежа, назвав "кукловодов".

По соцсетям активно распространяется видео избитых силовиками протестующих. Однако МВД опубликовало видео, которые явно неудобны для провокаторов. На записи силовики в больнице рассказывают о том, где и как получили травмы во время акций протестов.

Так, один из них рассказал о том, как, стоя позади цепочки коллег, получил удар стеклянной бутылкой в голову.

"Был болевой шок", - вспоминает страж порядка.

Как оказалось, разбита была не только голова, но и выбит один зуб, а второй оказался отколот.

У другого силовика в трёх местах оказалась сломана лодыжка, и теперь в его ноге "много металла".

"Некоторые из граждан бросились на нас, - вспоминает пострадавший страж порядка. - При задержании я подвернул ногу, доставили в госпиталь, прооперировали".

Там-то и выяснилось, что нога не просто подвернулась, речь идёт о переломе.