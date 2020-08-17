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Пробитые головы и зубы: Силовики Белоруссии показали неудобное провокаторам видео

17 августа 2020, 23:30  •  73 • В мире
На YouTube-канале МВД Белоруссии опубликовано неудобное для минских провокаторов видео, на котором один из силовиков рассказывает, как получил травмы во время протестов. Пробитой оказалась голова, повреждены зубы.
"Акции, где люди получают увечья, не нужны никому. Потому как страдают все стороны конфликта", - под таким заголовком МВД Белоруссии опубликовало на своём официальном YouTube-канале несколько видео с пострадавшими во время протестов силовиками.
Напомним, акции протеста идут в Белоруссии уже неделю, с момента проведения выборов президента республики, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он же сообщил о том, что протесты подогреваются из-за рубежа, назвав "кукловодов".
По соцсетям активно распространяется видео избитых силовиками протестующих. Однако МВД опубликовало видео, которые явно неудобны для провокаторов. На записи силовики в больнице рассказывают о том, где и как получили травмы во время акций протестов.
Так, один из них рассказал о том, как, стоя позади цепочки коллег, получил удар стеклянной бутылкой в голову.
"Был болевой шок", - вспоминает страж порядка.
Как оказалось, разбита была не только голова, но и выбит один зуб, а второй оказался отколот.
У другого силовика в трёх местах оказалась сломана лодыжка, и теперь в его ноге "много металла".
"Некоторые из граждан бросились на нас, - вспоминает пострадавший страж порядка. - При задержании я подвернул ногу, доставили в госпиталь, прооперировали".
Там-то и выяснилось, что нога не просто подвернулась, речь идёт о переломе.

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