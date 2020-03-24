Пробито очередное дно: Пропал калабуховский дом! В Киеве жители повадились исполнять ночью гимн









В Киеве жители одного из жилищных комплексов спели гимн Украины в честь введённого в стране карантина. Соответствующий видеоролик опубликовал на YouTube-канале Денис Станиславский.В ролике видно, как из окон дома выглядывают люди, слышно несколько голосов, исполняющих гимн. В конце ролика автор заключает: "Вместе мы — большая сила".Украина и так называемые "украинцы" великие учителя для каждого нормального и адекватного человека! Дело в том, что в воспитании большое значение имеет не только положительный пример, но и отрицательный. Каждый из нас в детстве говорил себе: я хочу быть таким как тот! А таким как этот я никогда не буду! Ни за что! Это я к тому, что надо быть тупым, конченным мудаком, чтобы после всего того, что утворили так называемые "украинцы" со своей страной и собой, хотеть быть "украинцем". Быть "украинцем" – ё…ый стыд!