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Пробирки кончились

10 августа 2018, 16:09  •  150 • В России

Все это, конечно, очень веселые шутки про "поутру они проснулись и спустя три месяца решили повторить санкции за Скрипалей". Но больше всего в этой истории впечатляет не появление каких-то новых мер к России, а то, что Вашингтон даже не стал по этому поводу выдумывать новые «хайли лайкли». А решил, что вполне сойдут и старые.

И ничего, что за «новичок» уже выслали кучу дипломатов, что с апреля следствие не продвинулось ни на шаг и даже Тереза Мэй поутихла. Выяснилось, что для силового воздействия больше не нужны пробирки с белым порошком. Не нужны расследования. Не нужны доказательства.

Достаточно просто желания продвинуть свои интересы.

Сейчас даже не важно, в чем здесь интересы США - в угрозе марша за дедолларизацию мировой экономики, наборе джентльменами внутренних очков перед выборами в Конгресс, попытке выдавить Россию из Совбеза ООН или еще в чем-то. Главное, что международного права, как ни крути, больше нет.

Мандат Совбеза ООН давно уже полуформальность, но теперь и он абсолютное ничто. Не осталось ни одного инструмента, ограничивающего мужика с дубинкой.

То есть мы возвращаемся в мир с правом сильного. В тот, в котором имеющий возможность не имеет больше резонов себе этого не позволить. Почему нет?

Собственно, к этому все и шло: обвинения неугодных с каждым разом становились все абсурдней, вплоть до вмешательства в выборы, которых еще не было. Просто не выглядело настолько явно. Если двадцать лет назад бомбардировка Белграда хотя бы считалась предосудительной, то сейчас можно запросто бомбить Дамаск. И его счастье, если сумеет защитить себя. А если не сумеет, то никто атаковавшего не осудит. Потому что в мире больше нет такого суда. Есть чье-то мнение, с которым можно не считаться, объявив его неправильным. На том основании, что оно принадлежит кому-то неправильному. А почему он неправильный - много говорилось в предыдущих сериях.

И все промолчат. Все понимают, что, если подобную штуку можно проделать с Россией (все же не последней страной на глобусе), то что случится с условной Чехией, вздумай она чихнуть без команды?

Предварительная стадия диалога ("Ты кто такой?", "С какого ты района?" и "Че ты сказал?") теперь опускается за ненадобность. Сразу переходят к выводам - "а че ты такой дерзкий?"

А что будет дальше? Почему, например, нельзя сбросить атомную бомбу на Москву, если она такая дерзкая? А даже если не дерзкая прямо сейчас, то собиралась быть дерзкой. Или могла бы быть таковой. Есть такие данные, просто они засекречены.

Единственное, почему нельзя это сделать - можно получить сдачи. В Вашингтоне в принципе догадываются, что Россия не может бесконечно отступать, но не очень понимают - где проходит черта, за которую она уже не шагнет. В Москве, наверное, тоже не очень четко это знают. Вот выяснению расположению этого объекта и будет посвящена международная политическая жизнь в ближайшее время.

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