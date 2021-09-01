Пробили оборону: "Талибан"* сообщил о прорыве вглубь Панджшера

Талибы* сообщают, что им удалось пробить оборону Панджшера и захватить 6 аванпостов.

"Талибан" сообщил, что их боевикам удалось прорвать "пояс безопасности" сил сопротивления в Панджшере.

Талибы говорят, что им удалось захватить несколько аванпостов. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

Агентство сообщает, что боевикам удалось захватить шесть контрольно-пропускных пунктов в провинции.

В соцсетях также есть видео о том, что они якобы прорвали зону безопасности. Талибы утверждают, что сделали это в 3 часа ночи.

Ранее им удалось захватить район Шутул, где они убили десять бойцов сопротивления.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.