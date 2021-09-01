Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и...
Главная / Политика

Пробили оборону: "Талибан"* сообщил о прорыве вглубь Панджшера

01 сентября 2021, 21:20  •  103 • Политика
Талибы* сообщают, что им удалось пробить оборону Панджшера и захватить 6 аванпостов.
"Талибан" сообщил, что их боевикам удалось прорвать "пояс безопасности" сил сопротивления в Панджшере.
Талибы говорят, что им удалось захватить несколько аванпостов. Об этом сообщает агентство Pajhwok.
Агентство сообщает, что боевикам удалось захватить шесть контрольно-пропускных пунктов в провинции.
В соцсетях также есть видео о том, что они якобы прорвали зону безопасности. Талибы утверждают, что сделали это в 3 часа ночи.
Ранее им удалось захватить район Шутул, где они убили десять бойцов сопротивления.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





103
Источник
Похожие новости
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?"
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Теперь перезимуют"
01 сентября 2021, 15:50
Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганистане
01 сентября 2021, 12:10
Президент Казахстана сделал заявление о русском языке после угроз националистов в расправе
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2021, 03:55
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?&qu...
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?&...
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Те...
01 сентября 2021, 15:50
Почему Байден отказал Зеленскому: Эксперт назвал три причины
01 сентября 2021, 00:15
В МИД России назвали "грязнейшей подлостью" слова генсека НАТО об Афганиста...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2021, 00:55
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
30 августа 2021, 06:05
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипломат
27 августа 2021, 02:55
Жители Турции из-за Крыма напомнили министру о главном: "Мы не можем рисковать"
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.