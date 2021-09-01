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Пробили оборону: "Талибан"* сообщил о прорыве вглубь Панджшера
01 сентября 2021, 21:20 • 103 • Политика
Талибы* сообщают, что им удалось пробить оборону Панджшера и захватить 6 аванпостов.
"Талибан" сообщил, что их боевикам удалось прорвать "пояс безопасности" сил сопротивления в Панджшере.
Талибы говорят, что им удалось захватить несколько аванпостов. Об этом сообщает агентство Pajhwok.
Агентство сообщает, что боевикам удалось захватить шесть контрольно-пропускных пунктов в провинции.
В соцсетях также есть видео о том, что они якобы прорвали зону безопасности. Талибы утверждают, что сделали это в 3 часа ночи.
Ранее им удалось захватить район Шутул, где они убили десять бойцов сопротивления.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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