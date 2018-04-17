|
Пробили дно
17 апреля 2018, 13:54 • 250 • Карикатуры
Британская подводная лодка не участвовала в военной операции против Сирии, так как ей пришлось маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами и уплывать от двух фрегатов и противолодочного самолета, сообщила газета Times.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
250
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
14 апреля 2018, 04:09
|
14 апреля 2018, 18:24
|
13 апреля 2018, 07:09
|
12 апреля 2018, 08:24
|
16 апреля 2018, 06:40
|
13 апреля 2018, 07:09
|
11 апреля 2018, 03:09