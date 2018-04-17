Пробили дно

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Британская подводная лодка не участвовала в военной операции против Сирии, так как ей пришлось маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами и уплывать от двух фрегатов и противолодочного самолета, сообщила газета Times.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий