Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Совбез РФ: ради мира Россия готова сотрудничать со всеми странами, независимо от...
Остановили лодку: как Россия блокировала удар Лондона по Сирии
«Сталинский букварь» и будущее России
«Борьба с американским истеблишментом»: остановит ли Трамп введение новых санкци...
Главная / Карикатуры

Пробили дно

17 апреля 2018, 13:54  •  250 • Карикатуры

Британская подводная лодка не участвовала в военной операции против Сирии, так как ей пришлось маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами и уплывать от двух фрегатов и противолодочного самолета, сообщила газета Times.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

250
Источник
Похожие новости
16 апреля 2018, 21:39
Промазали
13 апреля 2018, 13:39
Ушел от бабушки: Порошенко хочет выйти из СНГ
12 апреля 2018, 20:09
В свободное плавание

13 апреля 2018, 18:54
И так сойдет!
13 апреля 2018, 18:54
Приоритетное финансирование
11 апреля 2018, 21:24
Горе от ума
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 апреля 2018, 04:09
Аналитик Сергей Хапров: То, что мы вышли на равный конфликт с Америкой — уже наш выигрыш
14 апреля 2018, 18:24
Ракеты США ударили, но получили мощный отпор
13 апреля 2018, 07:09
Война с Америкой в Сирии: на грани или уже за гранью?
12 апреля 2018, 08:24
Удар по Сирии: детали подготовки масштабной агрессии
16 апреля 2018, 06:40
Записки Колорадского Таракана. Мы дошли. Вопрос: кто и куда?
13 апреля 2018, 07:09
И смех и Греф! Целились в ВТБ, а попали в Сбербанк
11 апреля 2018, 03:09
Значит, война: американские эсминцы у российской базы (РАКЕТА.News)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.