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Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике
10 марта 2020, 20:35 • 261 • Политика
Американская подводная лодка всплыла в Арктике рядом с российской военной базой "Арктический трилистник". Показательное всплытие прошло в рамках военных учений США в регионе.
Атомная субмарина Toledo ВМС США сумела пробить лёд и всплыла на поверхность в Арктике. Это произошло неподалёку от российской военной базы "Арктический трилистник". Видеозапись всплытия подлодки на поверхность опубликовало издание Defense Media Activity.
Показательное всплытие атомной субмарины прошло в рамках американских военных учений под названием Ice Exercise 2020. Отмечается, что манёвры проводятся американцами для оценки оперативной готовности США и их стран-союзников действовать в регионе. Учения Министерства обороны США продлятся три недели. По их итогам Пентагон планирует оценить свою готовность к военным действиям в Арктике, сообщает URA.RU.
Всплытие произошло севернее российской военной базы "Арктический трилистник". На ней располагаются силы ПВО Северного флота. Корпуса базы имеют форму трёхлучевой звезды, из-за чего она получила своё название.
Следует отметить, что "Арктический трилистник" является вторым военным объектом России в Арктике. Первым стала военная база "Северный клевер" на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.
Фото: скриншот Twitter/@1Soldier71
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