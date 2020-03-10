Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике

Атомная субмарина Toledo ВМС США сумела пробить лёд и всплыла на поверхность в Арктике. Это произошло неподалёку от российской военной базы "Арктический трилистник". Видеозапись всплытия подлодки на поверхность опубликовало издание Defense Media Activity.

Показательное всплытие атомной субмарины прошло в рамках американских военных учений под названием Ice Exercise 2020. Отмечается, что манёвры проводятся американцами для оценки оперативной готовности США и их стран-союзников действовать в регионе. Учения Министерства обороны США продлятся три недели. По их итогам Пентагон планирует оценить свою готовность к военным действиям в Арктике, сообщает URA.RU.

Всплытие произошло севернее российской военной базы "Арктический трилистник". На ней располагаются силы ПВО Северного флота. Корпуса базы имеют форму трёхлучевой звезды, из-за чего она получила своё название.

Следует отметить, что "Арктический трилистник" является вторым военным объектом России в Арктике. Первым стала военная база "Северный клевер" на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.