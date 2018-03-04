ПРО ввели: США развернули против России 400 "дырявых зонтиков"

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США уже развернули свыше 400 ракет противовоздушной обороны, в ответ на демонстрацию Россией новейшего супероружия.

Военно-дипломатический источник сообщил СМИ, что в США уже подготовились к атаке стран-"изгоев" и развернули свыше 400 ракет ПРО. В сторону России.

Учитывая количество используемых американцами комплексов ПРО, для США и членов альянса НАТО - это событие глобального масштаба. По подсчетам источника, около 40 шахтных противоракет дальнего перехвата GBI развернуты на Аляске и в Калифорнии, корабли ВМС США снабжены еще 180 противоракетами Standart-3, плюс 24 ПРО Standart-3 в Румынии.

"Добавьте к этому более полутора сотен противоракет на развернутых шести батареях THAAD", - уточнил все тот же источник, назвав все уверения различных представителей США в том, что развернутые системы ПРО не направлены против России "чистым лукавством".

Ведь, по мнению все того же источника, у "стран-"изгоев" еще десятки лет просто не будет таких ракетных комплексов, против которых стоит разворачивать системы американских ПРО в таком количестве, передает ТАСС.