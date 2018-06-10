«Про Украину там не вспоминали»: почему Порошенко поблагодарил лидеров G7 за «мощный сигнал поддержки»

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил лидеров G7 за «поддержку», выраженную по итогам саммита в Канаде. По его словам, Кремлю направлен «чёткий консолидированный месседж» о необходимости выполнять свои обязательства. Однако политологи подчёркивают, что в ходе саммита «семёрки» её лидерам не удалось прийти к согласию по целому ряду проблем, а украинский вопрос был далеко не центральным. Эксперты отмечают, что именно Киев как участник конфикта в Донбассе должен уже четыре года вести переговоры с Донецком и Луганском, однако саботирует этот процесс.

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил лидеров стран «Большой семёрки» за поддержку, выраженную в итоговом коммюнике саммита G7. Он также отметил, что Украина входит в число ключевых приоритетов «свободного мира».

«Благодарен лидерам «Большой семёрки» и ЕС за мощный сигнал поддержки Украины. Саммит в Шарлевуа и мои контакты с руководством «cемёрки» накануне этой встречи подтверждают, что Украина находится среди ключевых приоритетов свободного мира», — написал он в Facebook.

«Приветствую чёткий консолидированный месседж наших партнёров о том, что Кремлю стоит избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства», — отметил Порошенко.

«Условия предельно чёткие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии в Донбассе и возвращение Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за её агрессию против Украины и вмешательства во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти», — заявил он.

Под «чётким консолидированным месседжем» украинский президент мог иметь в виду посвящённый России раздел коммюнике по итогам саммита лидеров «Большой семёрки» в Квебеке. Напомним, главы государств G7 призвали Россию «прекратить своё дестабилизирующее поведение с целью подрыва демократических систем».

Помимо слов поддержки британской позиции касательно обвинения России в якобы причастности к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также осуждения сотрудничества Москвы и Дамаска, «семёрка» коснулась и украинской тематики.

«Мы сохраняем нашу приверженность оказанию помощи Украине в осуществлении масштабных и необходимых реформ», — говорится в документе.

Лидеры G7 также напрямую связали продолжающийся режим антироссийских санкций с «неспособностью России продемонстрировать полное выполнение своих обязательств по Минским соглашениям и уважение суверенитета Украины».

Вместе с этим в коммюнике выражается полная поддержка усилий в рамках нормандского формата и ОБСЕ по урегулированию конфликта на востоке Украины.

«Если потребуется, мы готовы принять дальнейшие ограничительные меры, чтобы увеличить издержки для России», — сказано в документе.

При этом лидеры «семёрки» отметили, что будут продолжать работать с Москвой в рамках урегулирования региональных кризисов и глобальных вызовов там, «где это отвечает интересам» стран G7.

Добавим, что текст итогового коммюнике саммита G7 в итоге не подписала американская сторона. Досрочно покинувший Квебек президент США Дональд Трамп связал это с «ложными заявлениями» премьер-министра Канады Джастина Трюдо по экономическим вопросам.

Ранее американский лидер сначала заявил, что хотел бы видеть Россию в «Большой восьмёрке», а затем на полях саммита ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли признать Крым российским.

«Обама может говорить что угодно, но именно он позволил России забрать Крым. Возможно, я бы отнёсся к этому совсем иначе... Как бы то ни было, с тех пор прошло уже немало времени», — заявил Трамп.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам работы саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) скептически отнёсся к заявлению «семёрки» о дестабилизирующих действиях Москвы.

«Так же, как в отношении некоторых других событий (в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери), ничего конкретного опять сказано не было. Говорится о том, что с большой степенью вероятности это событие произошло. Солидарность в этой связи возникает на какой‑то очень зыбкой почве. Мне кажется, надо прекратить всю эту «творческую» болтовню и перейти конкретно к вопросам, связанным с реальным сотрудничеством», — подчеркнул Путин.

«В поддержку Украины ничего заявлено не было»

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, говоря о «мощном сигнале поддержки», который страны G7 якобы оказали Украине, Порошенко пытается выдать желаемое за действительное.

«Я не вижу никаких оснований, чтобы воспринимать происходившее на G7 как сигнал в поддержку Украины. Довольно странно интерпретировать так заявление того же Трампа о том, что он хотел бы возвращения России в G8, или слова Макрона о том же, пусть и с оговорками. Если эти лидеры при конфронтации с нашей страной признают её самостоятельной силой и желают нашего возвращения в клуб G8, то это говорит только о том, что в России видят достаточно мощного геополитического игрока, который достоин уважения и определённых договорённостей. Об Украине здесь как-то вообще никто не вспоминал», — отметил он.

По словам собеседника RT, прошедший саммит G7 запомнится «скандальностью» и отсутствием консолидации среди его участников.

«Американцы отказались подписывать окончательное коммюнике по указанию Трампа. То есть здесь ни единой позиции, ни уж тем более единогласия в поддержку Украины нигде заявлено не было. Единственное, что по-прежнему остаётся фактом, может быть, обнадёживающим Порошенко, — Россия не входит в состав клуба G7», — заявил политолог.

«Никакого курса на поддержку Киева я не вижу. Наоборот, ООН направляет на Украину экспертов расследовать исчезновения людей. Порошенко лучше бы как-то побеспокоиться о собственной безопасности, чем заявлять, что G7 якобы является проукраинской структурой», — подчеркнул Безпалько.

Напомним, 11 июня три независимых эксперта, входящих в Рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям, направятся в Киев для оценки ситуации в стране. В частности, специалисты изучат предпринимаемые государством меры в этой области и встретятся с родственниками пропавших без вести людей, общественниками и должностными лицами.

«Эксперты будут изучать меры, принятые государством с целью недопущения и искоренения насильственных исчезновений, в том числе вопросы, касающиеся правды, справедливости и компенсации жертвам, и собирать информацию о соответствующих случаях», — сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

В состав делегации войдут вице-председатель Рабочей группы кореец Таэ-Ёнг Байк, литовец Хенрикас Микевичус и аргентинец Лучано Хазан. 20 июня в Киеве пройдёт пресс-конференция по итогам визита, а окончательный доклад будет представлен Совету ООН по правам человека в Женеве в сентябре 2019 года.

Reuters

«Попытка исказить реальную ситуацию»

В свою очередь, профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта заявил, что в выступлениях Петра Порошенко на внешнеполитические темы чаще всего можно услышать трактовку событий, которую хотели бы видеть киевские власти, а не происходящее на самом деле.

В беседе с RT эксперт отметил, что это можно отнести и к оценке украинским лидером итогов саммита в Квебеке. По его словам, в ходе оказавшейся конфликтной встречи на высшем уровне обнаружились очень серьёзные противоречия между Дональдом Трампом и лидерами других стран «семёрки» — в частности, по поводу отношения к России.

«Трамп высказал пожелание, чтобы Россия вернулась в «Большую восьмёрку». Европейские участники в основном выступали против этого и говорили, что Россия может вернуться, только если выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. Но дело в том, что минские договорённости не выполняет прежде всего Киев как участник конфликта», — отметил политолог.

«То есть Порошенко, высказывая благодарность своим западным союзникам, как всегда, искажённо трактует суть Минских соглашений», — подчеркнул Почта.

«По ним Украина должна была уже четыре года вести переговоры с Луганском и Донецком, чего нет в принципе. То есть Луганск и Донецк не принимаются как равные партнёры для переговоров. А Россию Киев называет участником конфликта. То есть Россия должна прекратить всякое участие в этой ситуации — и вот тогда Киев военным путём решит проблему, и Минские соглашения оказываются просто не нужны», — добавил собеседник RT.

По его словам, в данном случае можно говорить о попытке со стороны украинского лидера исказить реальную ситуацию, поскольку саммит лидеров G7 был намного более сложным и противоречивым, чем Порошенко пытается это представить.