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Про украинцев в США забыл даже Киев: Россия эвакуирует братские народы из Штатов - правозащитник

15 мая 2020, 18:55  •  89 • Политика
Россия эвакуирует представителей братских народов из Штатов, уверен правозащитник Александр Ионов. В интервью Царьграду он заметил, что, например, про украинцев, находящихся в США, забыл даже Киев. На поддержку со стороны Вашингтона они тем более не могут рассчитывать.
Эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов рассказал в интервью, данном Царьграду, почему иностранные граждане просят помощи у посольства РФ в США.
Напомним, ранее российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов сообщил о поступлении большого количества обращений от иностранных граждан помочь им эвакуироваться из США. Соответствующие просьбы русским дипломатам направили казахи, белорусы, а также украинцы.
"Это никакие не иностранцы, а братские народы - представители стран СНГ и Таможенного союза, таких как Казахстан, Белоруссия, и даже граждане Украины, которая, к сожалению, не может на сегодняшний день позаботиться о возвращении своих граждан на родину даже из США, считающихся дружественной страной", - подчеркнул Ионов.
Он добавил, что данные просьбы граждан бывших советских республик будут учитываться при комплектации следующих вывозных рейсов из Штатов.
Правозащитник отметил, что Вашингтон в настоящее время оказывает поддержку только своим гражданам или людям с видом на жительство в стране. В связи с этим те, кто находился там в командировке или по рабочей визе, на какую-либо помощь со стороны властей рассчитывать не могут.
"Например, граждане Украины вообще не получают никакой помощи даже от своего государства и, соответственно, пребывают в самом плачевном состоянии, потому и обратились в загранучреждения РФ. Конечно, содействие им и всем остальным нуждающимся будет оказано", - отметил Ионов.

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