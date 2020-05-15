Про украинцев в США забыл даже Киев: Россия эвакуирует братские народы из Штатов - правозащитник

Эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов рассказал в интервью, данном Царьграду, почему иностранные граждане просят помощи у посольства РФ в США.

Напомним, ранее российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов сообщил о поступлении большого количества обращений от иностранных граждан помочь им эвакуироваться из США. Соответствующие просьбы русским дипломатам направили казахи, белорусы, а также украинцы.

"Это никакие не иностранцы, а братские народы - представители стран СНГ и Таможенного союза, таких как Казахстан, Белоруссия, и даже граждане Украины, которая, к сожалению, не может на сегодняшний день позаботиться о возвращении своих граждан на родину даже из США, считающихся дружественной страной", - подчеркнул Ионов.

Он добавил, что данные просьбы граждан бывших советских республик будут учитываться при комплектации следующих вывозных рейсов из Штатов.

Правозащитник отметил, что Вашингтон в настоящее время оказывает поддержку только своим гражданам или людям с видом на жительство в стране. В связи с этим те, кто находился там в командировке или по рабочей визе, на какую-либо помощь со стороны властей рассчитывать не могут.