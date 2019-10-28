Про украинскую логику и «легальное оружие безоружной нелегальной группы «ветеранов АТО»

ЛЕГАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

История с общением президента Украины Владимира Зеленского с украинскими националистами-ветеранами в Золотом, получившим название «42 года не лох», не осталась без продолжения.

Зеленский добровольцу в Золотом: Я президент страны, а не лох.

Сначала пресс-центре Объединенных сил (ООС) заявили, что добровольцы, перед которыми «быковал» Верховный главнокомандующий в Золотом Луганской области, находятся с оружием в зоне операции ООС нелегально, поскольку там нет ни одного легального подразделения ВСУ, Нацгвардии или полиции. Потом прошли заявления, что у этих мирных людей нет при себе даже рогатки, чтобы отпугивать хищных оголодавших ворон и бродячих, а не то что какого иного оружия.

И, наконец, замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко утром понедельника заявил на своей странице в соцсети: «Оружие, которого вчера якобы «не было», сегодня изъяли сотрудники МВД. Изъяли и вывезли из Золотого». Подтвердили это и в Нацполиции Украины, заявив, что добровольцы «сдали свое легальное оружие» после переговоров с МВД, и теперь в Золотом «находится только группа легальных волонтеров без оружия».

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чувствуете весь угар украинской логики? Легальное оружие безоружной нелегальной группы «ветеранов АТО». А я вам еще один вопрос задам. Если вот такое могло быть, то ведь и у легальных волонтеров может оказаться и нелегальное оружие? Разве не так? Это же Украина.

А ВОТ И НЕ ПУТИН!

Пять с небольшим лет украинские власти пугают украинцев «вторжением Путина» и «войной с Россией», которые по их словам, все это время происходят, и Украина с ними героически борется, отбивая «атаки». Но, как оказалось не в коня корм. Путина украинцы в упор не видят на своих улицах, как и российских солдат, а вот по соседу Грицу, уехавшему в Польшу или Россию, скучают реально.

Исследовательская группа «Рейтинг» опубликовала перечень страхов, которых украинцы боятся сейчас больше всего. На первом месте эмиграция населения в другие страны - это главная беда для 56% жителей страны. Обнищание и экономический кризис внушают ужас еще 45% украинцев. Далее по нисходящей (от 40% до 30%) респондентов страшат болезни, преступность, экологические катастрофы, деградация и вымирание населения. И только после этого - война с Россией. Хоть в чем-то реалисты.

ЧЕЙ КРЫМ? ЛЮДЕЙ!

Так ответила на каверзный вопрос от «укропатриотов» победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2019» харьковчанка Маргарита Паша.

- Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям, - ответила она без тени смущения. Напомним, ранее она отказалась давать интервью на украинском языке, предложив тем, кого не устраивает, отписаться от нее в соцсетях. За что ее тут же начали травить. Но заткнуть ее, как видно, так и не смогли.

Обладательница звания «Мисс Украина-2019» харьковчанка Маргарита Паша.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ДИЛЕММА МЕЖДУ КРЕСТОМ И ТРУСАМИ

Президент Украины Владимир Зеленский все больше напоминает мужчину из старого анекдота, которому в бане посоветовали либо надеть трусы, либо снять нательный крестик. В понедельник он поздравил всех своих сограждан с 75-летием освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Именно в этот день Красная армия вышла на государственную границу СССР на Украине.

Однако Зеленский был бы не Зеленским, если бы не выкинул фортель и тут. Свое поздравление он закончил практически бандеровским лозунгом, только поменяв фразы приветствия местами.

- Слава героям! Украине слава! - написал он на своей странице в соцсети. А как же иначе? А то ведь нацики и побить могут, если что им не понравится.