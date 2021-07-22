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Про русских ни слова. Зеленский утвердил закон о коренных народах

22 июля 2021, 00:30  •  81 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им закон о коренных народах.
В Незалежной сообщили, что закон о коренных народах утверждён президентом страны. В офисе Зеленского напомнили, что закон вступает в силу со дня его подписания.
Ранее инициированный лидером Украины закон одобрили в Раде. Его поддержали 325 депутатов.
Согласно документу, к коренным народам, которые сформировались на территории Крымского полуострова, относятся крымские татары, крымчаки и караимы. Отмечается, что эти народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках конституции и законов страны.
Также в документе перечислено, что коренным народам позволено участвовать в международном представительстве, вести сотрудничество с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории и культуры.
Примечательно, что о русских в этом перечне не упоминается, передаёт РИА ФАН.

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