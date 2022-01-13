Про "отравление" Навального выйдет фильм: Тема трусов будет раскрыта?

CNN Films и HBO Max выпустят документальный фильм про "отравление" Алексея Навального. "Надеюсь, что тема трусов будет наконец-то раскрыта", - комментируют в Сети.

Стриминговый сервис HBO Max и CNN Films готовят к выпуску фильм про "отравление" Алексея Навального со слоганом "Яд всегда оставляет след". В этой связи у пользователей Сети возникли неприличные вопросы к картине.

Как сообщил сам Навальный, фильм состоит из съёмок, которые начались ещё в больнице и завершились после возвращения "борца с режимом" в Россию. Вначале всё снимала на телефон вышедшая из тени Мария Певчих. Затем к процессу подключился молодой режиссёр, с которым Навальный якобы случайно познакомился во время своего лечения за границей.

В этой связи очень надеюсь, что тема трусов будет наконец-то раскрыта,

- прокомментировала выход фильма журналистка и блогер Юлия Витязева.

Напомним, что соратники Навального не смогли сразу придумать единую версию "отравления" своего лидера. Вначале утверждали, что яд "борцу с режимом" подлили в чай. Потом была детективная история с бутылочкой воды. А затем и вовсе выяснилось, что "Новичок" Навальному насыпали прямо в трусы, причём конкретно в район гульфика.

Примечательно, что Навальный придерживается именно последней версии. Он даже записал видео со звонком своему "отравителю". В разговоре тот подробно описывает, как подкладывал яд в трусы Навального.