ПРО прорвана, а что осталось нашему флоту? • 238 • Аналитика Мы печем ракеты как сосиски.

Н.С. Хрущев. 1960 г.



Из послания президента стало ясно, что в России в «обстановке секретности» был разработан ряд средств ядерного сдерживания, на что было выделено не малое финансирование. Неясным осталось только то, зачем было предупреждать американцев, что их усилия по построению ПРО окажутся совершенно бесполезными. Пусть бы себе расходовали свой военный бюджет и дальше. Заверения американцев о том, что их система ПРО способна отразить налет менее одного процента наших МБР, мы упорно игнорируем и укрепление ядерного щита продолжается. Видимо работает логика – «сегодня можете один процент, а завтра и все десять». Осталось разобраться, так ли хорошо финансируются наши обычные вооружения, как и ядерный щит…







Рис. 1. Основной ударный ВМФ России — фрегат «Адмирал Горшков»



Автор в советское время занимался разработкой РЛС для корабельных ЗРК, а затем стал заниматься противоположной задачей — разработкой методов атаки нашими самолетами кораблей противника. В настоящее время, выйдя на пенсию, решил рассмотреть состояние программы строительства ударных надводных кораблей. Предлагаемый обзор составлен по открытым источникам и личное мнение автора выражается только при обсуждении состояния ПВО кораблей.



1. Строительство авианосцев



В 2016 году к Сирии прибыл наш «Адмирал Кузнецов». Ничем особенным кроме фактов падения двух самолетов этот поход не запомнился. Если первый самолет упал по техническим причинам, то второй – из-за разрыва аэрофинишера, то есть из-за неисправности авианосца. В результате поход обошелся в 10 млрд. руб, а сейчас корабль вернулся в Мурманск и уже больше года ожидает проведения ремонта. Специальная комиссия объявила стоимость ремонта и модернизации в 65 млрд. руб. Затем озаботились тем, что на такую сумму можно построить 2 фрегата, и решили сократить ее до 40 млрд. Корабль был построен на Николаевских верфях, и отремонтировать его там сейчас невозможно. В России в настоящее время нет свободных доков, способных провести ремонт такого корабля. Например, на Северной верфи для того чтобы завести корабль в заводской бассейн, потребуется расширять ворота и провести углубление дна. К тому же этот бассейн занят ремонтом другого тяжелого крейсера «Адмирал Нахимов». Только сейчас Президент ОСК Рахманов объявил, что контракт на ремонт, наконец заключен, срок ремонта – 3 года. Однако, он не сообщил ни объем ремонта, ни финансирование, ни даже место ремонта. Срок продления службы корабля тоже не объявлен. Пока что ясно, что традиционно будет производиться замена котлов.



В 2007 году при цене нефти 120$ президент объявил Россию «энергетической сверхдержавой». Вслед за этим представители Минобороны стали делать заявления, что России необходимо построить 6 авианосцев, объяснение цифры 6 не приводилось. Видимо, считалось, что если в США 12 авианосцев, то нам необходимо иметь хотя бы половину. Затем наступил кризис, и, несмотря на то, что Россия была объявлена островком стабильности, планы строительства авианосцев исчезли.



В настоящее время стали появляться бумажные проекты новых авианосцев. Крыловский центр предъявил проект полноразмерного авианосца «Шторм», эквивалентного американским авианосцам, но поскольку помимо разработки самого авианосца потребуется разработать и новый самолет ДРЛО Як-44, и построить верфь соответствующего размера, то цена единственного авианосца может значительно превзойти 10 млрд. $. (В США авианосец «Нимиц» выпущен серией 10 штук)



Из-за нехватки денег появилось предложение о строительстве легкого авианосца водоизмещением 30-40 тыс. тонн, но для него требуется применить самолеты короткого взлета и вертикальной посадки (КВВП) Як-141. Разработка их велась 30 лет назад, и возобновить ее очень сложно из-за отсутствия специалистов, поэтому и такой проект окажется не дешевым. Кроме того, необходимо будет оценить их практическую надежность — на предыдущей модели Як-38 погибло много наших летчиков. К тому же английское Минобороны осталось недовольно эффективностью своего легкого авианосца «Инвинсибл» и его самолетами «Харриер». ОКБ Яковлево в 90-е попыталось разработать улучшенный вариант самолета КВВП – Як-201, однако, дальше аванпроекта дело не пошло и опытных образцов не строилось. Учитывая то с какими трудностями столкнулись американца при разработке своего КВВП F-35B, наше Минобороны не торопится профинансировать программу Як-201. Вопрос армянский, но виновата Россия



Выходом из сложившейся ситуации была бы разработка авианесущего эсминца. Автор разработал концепцию такого эсминца водоизмещением 15 тыс. тонн, на котором размещаются до 35 беспилотных самолета массой 2 тонны. Эти самолеты обеспечили бы нанесение ударов на дальности до 500-600 км. Кроме того, они могли бы обеспечивать ПВО корабля. Естественно, для них потребуется разработка специализированных РЛС и управляемых ракет. К сожалению, Минобороны такие проекты не рассматривает.



2. Исходные данные, использованные для анализа строительства ударных кораблей



2.1. Классификация кораблей



В настоящее время среди экспертов нет единого мнения относительно наименования кораблей различных классов. Далее будем называть эсминцами корабли океанской зоны стандартным водоизмещением порядка 8 тыс. тонн, фрегатами – корабли порядка 4 тыс. тонн для ближней океанской зоны, корветами – корабли ближней морской и двухсотмильной морской зоны порядка 2 тыс. тонн. В тех случаях, где в справочниках приводится полное водоизмещение, оно превышает стандартное на 15-20%. Стоимость корпуса корабля обычно составляет менее 30% общей цены. Поэтому провозглашенная министерством Обороны концепция, уменьшение водоизмещение корабля при сохранении полного набора вооружений, не дает существенной экономии стоимости.



2.2. Двигательные установки (ДУ)



Для всех трех типов применяются ДУ на базе газовых турбин или дизелей. Дизели имеют существенно большую массу, но они в 1,5-2 раза экономичнее, чем турбины. Поэтому наиболее перспективным считается оборудование корабля дизелем умеренной мощности, дающим кораблю возможность совершать длительные переходы, на не высокой экономичной скорости. В критически важных ситуациях, когда требуется развивать максимальную скорость, к дизелю подключается турбина в3-4 разабольшей мощности. Государственные долги? Их платят только трусы!



В 2013 году Украина должна была заключить договор с Евросоюзом. Поэтому Д.О. Рогозин стал совершать интенсивные поездки по Украине и раздавать обещания о массовой закупке турбин для вертолетов и кораблей и даже обещал восстановить заброшенные Николаевские верфи и разместить на них заказы. В 2014 году после известных событий эти планы рухнули. В результате вместо того чтобы получать качественные украинские турбины и дизели немецкой фирмы NTU, мы вынуждены были заняться импортозамещением ДУ всех строящихся кораблей.



Производством турбин занимается НПО «Сатурн», но выпускаемая им номенклатура пока недостаточна для обеспечения всех кораблей. Дизели выпускает Коломенский завод, имеющий опыт строительства тепловозных дизелей. Освоение судовых дизелей сейчас только начинается, и их надежность уступает немецким.



2.3. Использование технологии «стелс»



Наибольшую опасность для надводных кораблей представляет авиация и ракеты противника. Поэтому технология «стелс» имеет важнейшее значение в обеспечении ПВО корабля. Радиолокационная заметность корабля измеряется площадью его эффективной поверхности рассеивания (ЭПР), которая характеризует величину отраженного от корабля сигнала. Корабли предыдущих поколений из-за наличия большого числа внешних отражающих элементов – антенн разных типов, артустановок, а так же бортов корабля с наклоном наружу – имели повышенную ЭПР. В среднем считалось, что ЭПР корабля класса эсминец 3 тыс. м2, а фрегат или корвет 1 тыс. м2. При использовании технологии «стелс» все выступающие элементы прячутся под плоскими поверхностями надстроек корабля. Если РЛС самолета облучает большую плоскость с боку, то сигнал отразится от этой плоскости по закону зеркального отражения и к РЛС не вернется. Следовательно, такую плоскость РЛС не увидит. Снижение ЭПР значительно уменьшает дальность обнаружения корабля самолетными РЛС. Вторым преимуществом уменьшения корабля является то,что самолет должен обнаруживать корабли на фоне сигналов, отраженных от морских волн. Если ЭПР корабля снизить до 10-30 м2, то обнаружить его при волнениях моря боле 2- 3-х баллов, становится крайне трудно. Поэтому современные корабли должны иметь ЭПР меньше этих значений, то есть ЭПР старых советских кораблей должна быть уменьшена в десятки-сотни раз. Киберучения НАТО: Берилия vs. Кримзония



Если самолет приблизился на столько близко к кораблю, что может его обнаружить несмотря на малозаметность, то дальнейшая маскировка корабля осуществляется за счет излучения помех в строну РЛС самолета. Мощность помехи должна быть пропорциональна ЭПР корабля, то есть снижение ЭПР в n раз позволит снизить мощность помехи так же в n раз. Это позволит не только упростить конструкцию передатчика помех, но и уменьшит вредное влияние помех на остальные радиосистемы корабля.



2.4. Информационное обеспечение кораблей



Корабельная РЛС способна обнаружить корабль противника на дальностях не более 30-40 км. Для более полного обзора обстановки используют вертолеты. Имеющийся в России корабельный противолодочный вертолет Ка-27 разработан 40 лет назад, и имеет очень большую массу (11 тонн), габариты и высокий расход топлива (1т/ч). Поэтому, как правило, на корабле располагается только один вертолет. Обзорная РЛС вертолета располагалась в барабане под носовым обтекателем, что не давало возможности установить достаточно большую антенну. В 2000 году было принято решение модернизировать эту РЛС с тем, чтобы обнаруживать хотя бы большие корабли на дальности порядка 200 км. Эта РЛС только сейчас устанавливается на вертолеты и из-за малости антенны очень плохо может обнаруживать воздушные цели, корабли «стелс» и противокорабельные ракеты. Малое время дежурства в воздухе (3 часа) и длительность подготовки к новому полету не позволяет организовать круглосуточное дежурство Ка-27. Светлое экономическое будущее Болгарии



В итоге ВМФ остро нуждается в разработке нового вертолета дальнего радиолокационного обнаружения ДРЛО. Можно предложить разработать беспилотный вертолет (БЛА) массой не более 2 тонн, который смог бы обеспечивать обнаружение кораблей «стелс» и самолетов на дальности 200 км, а ПКР на дальности 65 км, и обеспечивал бы время дежурства в воздухе 6-7 ч. Однако Минобороны не заинтересовалось подобными предложениями.



3. Программа построения эсминцев



В составе ВМФ сейчас осталось полтора десятка старых эсминцев возраста от 25 до 40 лет, из них на ходу находится 8 штук. В современных флотах эсминец является основным ударным кораблем с типичным водоизмещением 6-10 тыс. тонн.



В 2009 году было объявлено о программе строительства ударных эсминцев «Лидер». Проект первого эсминца водоизмещением 9 тыс. тонн должен был быть выпущен к 2012 году. Однако проектирование затянулось.



Из-за отсутствия соответствующего двигателя для эсминца «Лидер» было решено применить на нем атомную ДУ от ледокола. В результате водоизмещение эсминца с изначальных 9 тыс. тонн возросло до 17 тыс. тонн, то есть эсминец стал приближаться по водоизмещению к крейсеру «Петр Великий». Денег для строительства таких громадных кораблей у Миноборны не нашлось, и в настоящее время эсминец сохранился только на бумаге. Но даже в бумажном виде технология «стелс» соблюдена явно недостаточно — сохранились вращающиеся антенны РЛС устаревших типов и наклон бортов наружу. В частности РЛС ЗРК «Кортик» разрабатывалась 40 лет назад и, не обладая высокими характеристиками, значительно повышает ЭПР корабля. Кроме того, наличие целых пяти типов РЛС существенно увеличивает стоимость корабля. Автор предлагал варианты разработки унифицированного ряда РЛС, позволяющего решать все задачи ПВО и стрельбы по морским целям, одной РЛС, но данное предложение так же было проигнорировано Минобороны. В госпрограмме вооружений ГПВ 2018-2027 строительство эсминцев не предусмотрено. Форточка Овертона, или Как узаконить военную агрессию США



4. Программа построения фрегатов



4.1. Фрегат 22350 «Адмирал Горшков»



В 2017 году С.К. Шойгу заявил, что нам нет необходимости строить большие океанские корабли, а достаточно иметь фрегаты проекта 22350, которые будут действовать в ближнеокеанской зоне. При этом заявляется, что по вооружению этот фрегат водоизмещением 4,5 тыс. тонн эквивалентен современному эсминцу. Действительно, на нем имеются и противокорабельные ракеты, и ЗРК «Полимент-Редут», и гидроакустический комплекс, и торпедные аппараты, но все это оборудование уступает соответствующему оборудованию современных эсминцев. ЗРК «Полимент-Редут» является корабельным вариантом устаревшего ЗРК С-350. При этом сама РЛС «Полимент» имеет антенны в виде четырёх дорогостоящих фазированных решеток, неподвижно расположенных на гранях надстройки. Каждое антенное полотно имеет очень большую площадь – порядка 10 м2 . Однако больших дальностей обнаружения в этой РЛС достигнуть не удается из-за того, что для нее выбран 3 см. диапазон длин волн. Недостатком этого диапазона является сильное затухание радиоволн в облаках, тумане и дожде, при расстояниях до цели превышающих 100-200 км. Но главным недостатком этой РЛС является то, что ее не сделали многофункциональной, то есть она используется только для сопровождения целей и наведения на них ЗУР. Обнаружение воздушных целей делается с помощью РЛС «Фуркэ-4» с вращающейся антенной. Площадь антенны этой РЛС тоже близка к 10 м2 и для вращения требует мощного привода. Кроме этих РЛС ПВО, на корабле предусмотрено наличие РЛС «Монумент», предназначенной для обзора водной поверхности и наведения противокорабельных ракет, а также РЛС «Пума» корректировки артиллерийской стрельбы. Использование четырех РЛС показывает, что они разрабатывались несколько десятилетий назад, и не соответствуют уровню современной радиолокации. Например, РЛС «Полимент» могла бы решать задачи РЛС «Монолит» и «Пума», а если длину рабочей волны выбрать равной 6 см, то РЛС «Полимент» могла бы заменить собой все 4 РЛС. Стоимость же установленных четырех РЛС существенно повышает стоимость корабля. В результате цена фрегата оказывается не намного меньше, чем цена типового эсминца. Северная Корея прикрывает Трампа в его войне с «глубинным государством»



На этом фрегате размещены торпеды калибра 324 мм, которые уступают торпедам основного калибра 533 мм по дальности и скорости. Видимо, общая перегрузка фрегата не позволила использовать тяжелые торпеды.



Внешний вид фрегата показывает, что технология «стелс» применена на нем в недостаточной степени. Следовательно, самолеты противника смогут его обнаруживать, но количество пусковых установок ЗУР на данном фрегате – всего 32, в то время как на типовых эсминцах от 64 до 128. В ЗРК «Полимент-Редут» используются ЗУР средней дальности 9М96 с дальностью стрельбы 50 км. Самолеты противника могут пускать противокорабельные ракеты (ПКР) с дальностей 120-250 км. Выдержать налет большого числа самолетов противника данный фрегат не сможет.



Помимо конструктивных дефектов, на фрегате имеются недоработки установленного оборудования. Например, ЗРК «Полимент — Редут» в течение последних пяти лет никак не может пройти госиспытания, из-за чего «Адмирал Горшков», заложенный в 2006 году, до сих пор не введен в состав флота. Во время опытной эксплуатации произошла серьезная поломка дизеля Коломенского завода, который сейчас подвергается крупному ремонту.



В результате корабль получился дорогой, а боевые качества его не высоки. Дальность плавания – 4 тыс. миль обеспечивается только на очень медленном экономичном ходу – 14 узлов. Водоизмещение 4.5 тыс. тонн, в условиях перегруженности вооружениями, не позволяет создать для экипажа такие же удобства, как и на эсминцах. А повышенная качка во время океанских штормов ухудшает работу экипажа и точность работы оборудования. В результате приходим к выводу, что корабль, который объявлен основным ударным кораблем ВМФ России, не отвечает современному уровню. Дороговизна корабля привела к тому, что, не смотря на то, что в ГПВ 2011-20 было предусмотрено строительство 8 фрегатов этой серии, в 2016 году было объявлено, что до 2025 года будет построено всего 4 штуки. Греко-турецкий кризис разжигают с обеих сторон



4.2. Удешевленные фрегаты проекта 11356 «Адмирал Макаров»



Одновременно с фрегатом «Адмирал Горшков» решено было построить 6 значительно более дешевых фрегатов проекта 11356 «Адмирал Макаров водоизмещением 3.6 тыс. тонн. Этот проект является модернизацией фрегатов, разработанных в 90-х годах для ВМФ Индии. Фрегат 11356 предназначен для Черноморского флота и демонстрации флага в Средиземном море. Боевые возможности его существенно меньше, чем у «Адмирала Горшкова». Поэтому демонстрировать флаг рядом с базами НАТО этот фрегат сможет только под прикрытием каких-либо эсминцев. На фрегате использован ЗРК «Штиль-1», в котором применен корабельный вариант ЗУР комплекса «Бук», однако РЛС наведения ракет, присутствующую в комплексе ЗРК «Бук», в состав ЗРК «Штиль-1» не ввели, видимо из-за экономии. В результате целеуказание ЗУРам поступает от обзорной РЛС «Фрегат –М2ЕМ». Точность целеуказания, обеспечиваемая этой РЛС, существенно меньше, чем у РЛС наведения ЗУР ЗРК «Бук», кроме того, производить командную коррекцию ЗУР во время полета будет нечем. Таким образом, в ЗРК «Штиль-1» ЗУР должна сама наводится на цель с помощью собственной полуактивной головки самонаведения с момента старта. Подсвет цели производится специальной антенной, установленной на корабле. Такой метод наведения дает хорошие результаты только при обстреле одиночной цели. Полуактивному методу присущ существенный недостаток — ЗУР измеряет углы на цель, но не измеряет дальность цели. При наведение, например, на пару целей, летящих с одинаковыми скоростями, ЗУР наводится на ту из них, которая имеет большую ЭПР. В процессе полета ЭПР целей постоянно меняется (флуктуирует) и ЗУР может перенацеливаться с одной цели на другую, что может привести к срыву сопровождения. Наихудший случай возникает тогда, когда дальняя цель имеет ЭПР гораздо большую, чем ближняя. В этом случае ЗУР пойдет на большую цель. Например, если в луч подсвета случайно попадет в пассажирский самолет, ЗУР перенацелится на него. Такое произошло с украинским С-200, сбившем Ту-154, да и с малазийским Боингом не все ясно. Появление самолетов «стелс» сделает почти невозможным захват их головками самонаведения ЗУР из-за малости размера их антенн. Следовательно, самолеты типа F-35 могут быть перехвачены на дальностях не более 10-15 км. То есть, характеристики наведения ЗРК «Штиль-1» окажутся значительно хуже, чем у ЗРК «Бук». Нет силы сильнее веры. Украина на пороге религиозных восстаний



На данном фрегате установлена упрощенная гидроакустическая станция, которая не позволит ему обнаруживать новейшие дизельные подводные лодки стран НАТО.



Первые три фрегата получили украинские ДУ, состоящие из одной турбины экономичного хода и одной турбины полного хода, а на последующие три – ДУ сейчас нет. Поэтому решили вместо украинских ДУ использовать две турбины одинаковой средней мощности российского производства. В результате экономичность ДУ существенно уменьшится. В итоге получаем, что фрегат хоть и получился удешевленным, но и качество его упало пропорционально. В утешение можно добавить, что все шесть фрегатов, запланированных в ГПВ 2011-2020, будут построены до окончания данной программы.



5. Программа построения корветов



Для охраны прибрежной зоны требуется иметь большое количество легких и дешевых кораблей. В ВМФ РФ осталось 29 устаревших кораблей такого типа. По ГПВ 2011-2020 предусматривалось строительство 35 корветов. К настоящему времени в строй введено 5 корветов проекта 20380 «Стерегущий» водоизмещением 1.8 тыс. тонн. На нем установлены 8 противокорабельных дозвуковых крылатых ракет Х-35. ПВО обеспечивает ЗРК «Редут», но, так же, как и у фрегата 11356, РЛС наведения ЗУР отсутствует. Ракетам дается целеуказание от обзорной РЛС «Фуркэ-2». ЗУР имеют активную ГСН, но так как диаметр корпуса ЗУР составляет всего 240 мм, антенна ГСН оказывается еще меньше. Поэтому дальность обнаружения цели оказывается очень не велика, и ЗУР надо приводить к цели с хорошей точностью. Такую точность РЛС обеспечивает только по не маневрирующей цели. Еще хуже активная ГСН ЗУР будет обнаруживать самолеты «стелс». Преимуществами ЗУР РРК «Редут» перед ЗУР ЗРК «Штиль-1» будет являться возможность различения групповой цели, а также меньшая масса ЗУР. Противолодочное вооружение: не смотря на наличие современной акустической станции «Заря», на нем установлены малые торпеды диаметром 324 мм, то есть дальность поражения подводных лодок будет не велика.



Наибольшим недостатком корвета является несоблюдение технологии «стелс». Наличие множества антенн и дополнительная мачта приводит к тому, что ЭПР корабля, по сравнению с кораблями советских проектов, снижено всего в 3 раза, что недопустимо мало.



Про лозунги, видео и карикатуры. Форумчане "ВО", держим планку высоко!



На корабле имеется всего 12 пусковых шахт ЗУР, так что в одиночку выдержать атаку даже пары самолетов будет сложно.



Первые пять корветов успели оснастить дизельной ДУ немецкой фирмы NTU, еще пять корветов заложены, но на них уже придется устанавливать дизели Коломенского завода, примирившись с их невысокой надежностью. Не смотря на недостатки данного проекта, его разработчики были представлены к государственным наградам. Для устранения выявленных недостатков- началось строительство модернизированного проекта 20385 «Громкий». Были проведены работы по снижению ЭПР корабля – ликвидирована задняя мачта и уменьшено число выступающих антенн. Однако до полного внедрения технологии «стелс» остается еще далеко. Противокорабельные ракеты Х-35 заменили на «Калибр-НК», а число пусковых контейнеров ЗУР увеличено до 16. Стоимость корабля при этом также возросла, что привело к ограничению серии 20385 до двух шт.



В 2016 году было решено заложить еще более модернизированный корвет проекта 20386 «Дерзкий». В этот раз министерство Обороны решило засекретить его параметры от назойливых интернет-комментаторов, и о нем ходят самые противоречивые слухи. Поэтому выносить какое-то мнение о нем преждевременно.



6. О месте ВМФ России в мире



В настоящие время вопрос о первом месте даже не обсуждается, проще сказать, что ВМФ США превосходит все остальные ВМФ мира и по качеству и по количеству, причем, по количеству втрое. Эсминец «Замволт» не зря получил название «супер эсминец» . На нем прекрасно выполнены требования технологии «стелс». На нем прекрасно выполнены требования технологии «стелс». Убраны все торчащие антенны, стволы артустановок и борта выполнены с наклоном внутрь.



Возьмёт ли Россия Балканы в свои руки?



Новейшая РЛС с АФАР ЗРК Инджис обеспечивает ПВО и ПРО. Две артустановки калибра 155 мм имеют широкий набор снарядов от обычных до активно-реактивных с дальностью стрельбы 110 км. Информационное обеспечение поддерживается обычным вертолетом и тремя вертолетными БЛА. Главным недостатком «Замволта» является высокая цена – 4 млрд. $.



Реальная борьба происходит только за второе место. Главный наш инозаказчик, благодаря которому, наше кораблестроение не погибло в 90-е годы – Китай, к настоящему времени уже произвел импортозамещение, и от наших кораблей отказался. По общему числу кораблей ВМФ Китая значительно превзошел ВМФ России. По качеству кораблей оба флота примерно сравнялись. Китай заканчивает строительство серии из 13 средних эсминцев 052D стандартным водоизмещением 6 тыс. тонн. По оборудованию этот эсминец напоминает наш фрегат «Адмирал Горшков», но по общему количеству пусковых установок – 128, значительно его превосходит. Кроме того, спущен на воду головной тяжелый эсминец новой серии из 16 штук тип 055 стандартного водоизмещения 10 тыс. тонн. На этом эсминце уже соблюдена технология «стелс» аналогичная эсминцу «Замволт», за исключением того, что наклон бортов остался традиционным. Все эсминцы оборудуются современными РЛС с активными ФАР, в чем они тоже превосходят наши корабли. В 2017 году спущен на воду первый авианосец китайской постройки, аналогичной нашему «Адмиралу Кузнецову» и имеются планы по строительству еще 5-6 более современных авианосцев. Следовательно, вопрос о втором месте в мире тоже уже решен. Эффект победителя и загадочная русская душа



Выйти на третье место по количеству мы смогли, но не по качеству. Знаменитая покупка двух французских Мистралей тому доказательство. Их покупали для того, чтобы перенять передовые технологии. При водоизмещении больше 20 тыс. тонн, он обслуживается экипажем в 160 человек. К техническим преимуществам относятся и поворотные винты и винт в киле, обеспечивающие высокую маневренность. Стоимость его – 0,5 млрд. $, так же меньше, чем ожидаемая цена российского аналога, когда тот будет создан.



7. Предлагаемые меры по повышению конкурентоспособности



Необходимо разработать методы, которые позволяют существенно повысить эффективность кораблей, но в настоящее время не используются на кораблях противника.



• Необходимо уменьшить количество типов кораблей – восстановить производство эсминцев океанской зоны и отказаться от фрегатов.



• Разработать унифицированный ряд многофункциональный ряд РЛС для кораблей всех типов. Каждая из этих РЛС должна решать все задачи ПВО. Для чего предлагается использовать РЛС с АФАР, работающей в диапазоне длин волн 5-6 см.



• Улучшить эффективность кораблей за счет совместной обработки сигналов радиолокационных комплексов группы кораблей. Для этого необходимо разработать стандарт сверхскоростной связи между кораблями группы с использованием активных ФАР радиолокаторов. Аналогично объединятся и гидроакустические комплексы.



• Разработка стандартов скрытной передачи информации между кораблями при соблюдении общего режима радиомолчания.



• Разработать методы подавления радиолокационных головок ПКР за счет совместного использования комплексов РЭБ группы.



• Разработка БЛА ДРЛО и БЛА постановщики помех.



• Разработать набор активно-реактивных и газогенераторных снарядов для основной артустановки эсминцев.



• Разработка методов защиты от крупнокалиберных снарядов противника.



Хотелось бы проводить и другие работы, но пять лет назад финансирование оборонных НИИР было уменьшено в несколько раз.



8. Выводы



Попытка проанализировать современное состояние кораблестроения в России приводит к печальным выводам. Финансирование надводного кораблестроения явно недостаточно, поэтому когда какой-то группе удается пробить проект своего корабля, то облик этого корабля определяется по принципу «не до жиру — быть бы живу». После испытания первых образцов результатом, как правило, остаются недовольны. Начинается модернизация проекта. В результате количество типов возрастает, а серии оказываются очень короткими с соответствующим ростом стоимости кораблей и их эксплуатации.



Импортозамещение тоже играет с нами злую шутку. Натовские конструкторские бюро могут выбирать любое ДУ, любого производителя, вплоть до китайского. Так же обстоит дело и с электронными компонентами. В России мы вынуждены разрабатывать все сами. В результате сроки разработки и стоимости существенно возрастают. Увеличить серийность проекта можно было бы за счет экспортных поставок, но традиционные покупатели наших кораблей – Китай и Индия значительно сократили закупки. Следовательно, улучшить ситуацию в кораблестроении можно только за счет поднятия конкурентоспособности наших кораблей, для чего требуется применять системный подход и уменьшить количество типов. К сожалению, все выше перечисленные наши корабли не являются лидерами в своих классах. Все попытки направить в Минобороны предложения по улучшению качества кораблей остаются без ответа. Видимо, раз выделенное финансирование не может отменяться. Длительность запрограммированного периода финансирования (10 лет) приводит к тому, что новые предложения к моменту начала их реализации успевают устареть.



Количество кораблей в ВМФ России более чем втрое уменьшилось по сравнению со временами СССР. Вновь вводимых кораблей хватает только на то, чтобы компенсировать выбывающие старые, то есть общее количество не возрастает. Программа ГПВ 2011-20 явно будет выполнена менее чем на 50%.



В противоположность России в США имеется основной эсминец Орли Бёрк, выпущенный серией более 70 штук. Предполагается продолжать выпуск до более, чем 100 штук. Противопоставлять этим эсминца наши четыре фрегата «Адмирал Горшков» бессмысленно. Фрегатов в США нет вообще.



Почти 60 лет назад Н.С. Хрущев заявил, что СССР печет ракеты как сосиски. Однако под шумок прекратили развитие ВМФ и даже порезали некоторые корабли на стапелях. По китайской «Книге перемен» цикл истории повторяется каждые 60 лет. Ждем. Из послания президента стало ясно, что в России в «обстановке секретности» был разработан ряд средств ядерного сдерживания, на что было выделено не малое финансирование. Неясным осталось только то, зачем было предупреждать американцев, что их усилия по построению ПРО окажутся совершенно бесполезными. Пусть бы себе расходовали свой военный бюджет и дальше. Заверения американцев о том, что их система ПРО способна отразить налет менее одного процента наших МБР, мы упорно игнорируем и укрепление ядерного щита продолжается. Видимо работает логика – «сегодня можете один процент, а завтра и все десять». Осталось разобраться, так ли хорошо финансируются наши обычные вооружения, как и ядерный щит…Рис. 1. Основной ударный ВМФ России — фрегат «Адмирал Горшков»Автор в советское время занимался разработкой РЛС для корабельных ЗРК, а затем стал заниматься противоположной задачей — разработкой методов атаки нашими самолетами кораблей противника. В настоящее время, выйдя на пенсию, решил рассмотреть состояние программы строительства ударных надводных кораблей. Предлагаемый обзор составлен по открытым источникам и личное мнение автора выражается только при обсуждении состояния ПВО кораблей.В 2016 году к Сирии прибыл наш «Адмирал Кузнецов». Ничем особенным кроме фактов падения двух самолетов этот поход не запомнился. Если первый самолет упал по техническим причинам, то второй – из-за разрыва аэрофинишера, то есть из-за неисправности авианосца. В результате поход обошелся в 10 млрд. руб, а сейчас корабль вернулся в Мурманск и уже больше года ожидает проведения ремонта. Специальная комиссия объявила стоимость ремонта и модернизации в 65 млрд. руб. Затем озаботились тем, что на такую сумму можно построить 2 фрегата, и решили сократить ее до 40 млрд. Корабль был построен на Николаевских верфях, и отремонтировать его там сейчас невозможно. В России в настоящее время нет свободных доков, способных провести ремонт такого корабля. Например, на Северной верфи для того чтобы завести корабль в заводской бассейн, потребуется расширять ворота и провести углубление дна. К тому же этот бассейн занят ремонтом другого тяжелого крейсера «Адмирал Нахимов». Только сейчас Президент ОСК Рахманов объявил, что контракт на ремонт, наконец заключен, срок ремонта – 3 года. Однако, он не сообщил ни объем ремонта, ни финансирование, ни даже место ремонта. Срок продления службы корабля тоже не объявлен. Пока что ясно, что традиционно будет производиться замена котлов.В 2007 году при цене нефти 120$ президент объявил Россию «энергетической сверхдержавой». Вслед за этим представители Минобороны стали делать заявления, что России необходимо построить 6 авианосцев, объяснение цифры 6 не приводилось. Видимо, считалось, что если в США 12 авианосцев, то нам необходимо иметь хотя бы половину. Затем наступил кризис, и, несмотря на то, что Россия была объявлена островком стабильности, планы строительства авианосцев исчезли.В настоящее время стали появляться бумажные проекты новых авианосцев. Крыловский центр предъявил проект полноразмерного авианосца «Шторм», эквивалентного американским авианосцам, но поскольку помимо разработки самого авианосца потребуется разработать и новый самолет ДРЛО Як-44, и построить верфь соответствующего размера, то цена единственного авианосца может значительно превзойти 10 млрд. $. (В США авианосец «Нимиц» выпущен серией 10 штук)Из-за нехватки денег появилось предложение о строительстве легкого авианосца водоизмещением 30-40 тыс. тонн, но для него требуется применить самолеты короткого взлета и вертикальной посадки (КВВП) Як-141. Разработка их велась 30 лет назад, и возобновить ее очень сложно из-за отсутствия специалистов, поэтому и такой проект окажется не дешевым. Кроме того, необходимо будет оценить их практическую надежность — на предыдущей модели Як-38 погибло много наших летчиков. К тому же английское Минобороны осталось недовольно эффективностью своего легкого авианосца «Инвинсибл» и его самолетами «Харриер». ОКБ Яковлево в 90-е попыталось разработать улучшенный вариант самолета КВВП – Як-201, однако, дальше аванпроекта дело не пошло и опытных образцов не строилось. Учитывая то с какими трудностями столкнулись американца при разработке своего КВВП F-35B, наше Минобороны не торопится профинансировать программу Як-201.Выходом из сложившейся ситуации была бы разработка авианесущего эсминца. Автор разработал концепцию такого эсминца водоизмещением 15 тыс. тонн, на котором размещаются до 35 беспилотных самолета массой 2 тонны. Эти самолеты обеспечили бы нанесение ударов на дальности до 500-600 км. Кроме того, они могли бы обеспечивать ПВО корабля. Естественно, для них потребуется разработка специализированных РЛС и управляемых ракет. К сожалению, Минобороны такие проекты не рассматривает.В настоящее время среди экспертов нет единого мнения относительно наименования кораблей различных классов. Далее будем называть эсминцами корабли океанской зоны стандартным водоизмещением порядка 8 тыс. тонн, фрегатами – корабли порядка 4 тыс. тонн для ближней океанской зоны, корветами – корабли ближней морской и двухсотмильной морской зоны порядка 2 тыс. тонн. В тех случаях, где в справочниках приводится полное водоизмещение, оно превышает стандартное на 15-20%. Стоимость корпуса корабля обычно составляет менее 30% общей цены. Поэтому провозглашенная министерством Обороны концепция, уменьшение водоизмещение корабля при сохранении полного набора вооружений, не дает существенной экономии стоимости.Для всех трех типов применяются ДУ на базе газовых турбин или дизелей. Дизели имеют существенно большую массу, но они в 1,5-2 раза экономичнее, чем турбины. Поэтому наиболее перспективным считается оборудование корабля дизелем умеренной мощности, дающим кораблю возможность совершать длительные переходы, на не высокой экономичной скорости. В критически важных ситуациях, когда требуется развивать максимальную скорость, к дизелю подключается турбина в3-4 разабольшей мощности.В 2013 году Украина должна была заключить договор с Евросоюзом. Поэтому Д.О. Рогозин стал совершать интенсивные поездки по Украине и раздавать обещания о массовой закупке турбин для вертолетов и кораблей и даже обещал восстановить заброшенные Николаевские верфи и разместить на них заказы. В 2014 году после известных событий эти планы рухнули. В результате вместо того чтобы получать качественные украинские турбины и дизели немецкой фирмы NTU, мы вынуждены были заняться импортозамещением ДУ всех строящихся кораблей.Производством турбин занимается НПО «Сатурн», но выпускаемая им номенклатура пока недостаточна для обеспечения всех кораблей. Дизели выпускает Коломенский завод, имеющий опыт строительства тепловозных дизелей. Освоение судовых дизелей сейчас только начинается, и их надежность уступает немецким.Наибольшую опасность для надводных кораблей представляет авиация и ракеты противника. Поэтому технология «стелс» имеет важнейшее значение в обеспечении ПВО корабля. Радиолокационная заметность корабля измеряется площадью его эффективной поверхности рассеивания (ЭПР), которая характеризует величину отраженного от корабля сигнала. Корабли предыдущих поколений из-за наличия большого числа внешних отражающих элементов – антенн разных типов, артустановок, а так же бортов корабля с наклоном наружу – имели повышенную ЭПР. В среднем считалось, что ЭПР корабля класса эсминец 3 тыс. м2, а фрегат или корвет 1 тыс. м2. При использовании технологии «стелс» все выступающие элементы прячутся под плоскими поверхностями надстроек корабля. Если РЛС самолета облучает большую плоскость с боку, то сигнал отразится от этой плоскости по закону зеркального отражения и к РЛС не вернется. Следовательно, такую плоскость РЛС не увидит. Снижение ЭПР значительно уменьшает дальность обнаружения корабля самолетными РЛС. Вторым преимуществом уменьшения корабля является то,что самолет должен обнаруживать корабли на фоне сигналов, отраженных от морских волн. Если ЭПР корабля снизить до 10-30 м2, то обнаружить его при волнениях моря боле 2- 3-х баллов, становится крайне трудно. Поэтому современные корабли должны иметь ЭПР меньше этих значений, то есть ЭПР старых советских кораблей должна быть уменьшена в десятки-сотни раз.Если самолет приблизился на столько близко к кораблю, что может его обнаружить несмотря на малозаметность, то дальнейшая маскировка корабля осуществляется за счет излучения помех в строну РЛС самолета. Мощность помехи должна быть пропорциональна ЭПР корабля, то есть снижение ЭПР в n раз позволит снизить мощность помехи так же в n раз. Это позволит не только упростить конструкцию передатчика помех, но и уменьшит вредное влияние помех на остальные радиосистемы корабля.Корабельная РЛС способна обнаружить корабль противника на дальностях не более 30-40 км. Для более полного обзора обстановки используют вертолеты. Имеющийся в России корабельный противолодочный вертолет Ка-27 разработан 40 лет назад, и имеет очень большую массу (11 тонн), габариты и высокий расход топлива (1т/ч). Поэтому, как правило, на корабле располагается только один вертолет. Обзорная РЛС вертолета располагалась в барабане под носовым обтекателем, что не давало возможности установить достаточно большую антенну. В 2000 году было принято решение модернизировать эту РЛС с тем, чтобы обнаруживать хотя бы большие корабли на дальности порядка 200 км. Эта РЛС только сейчас устанавливается на вертолеты и из-за малости антенны очень плохо может обнаруживать воздушные цели, корабли «стелс» и противокорабельные ракеты. Малое время дежурства в воздухе (3 часа) и длительность подготовки к новому полету не позволяет организовать круглосуточное дежурство Ка-27.В итоге ВМФ остро нуждается в разработке нового вертолета дальнего радиолокационного обнаружения ДРЛО. Можно предложить разработать беспилотный вертолет (БЛА) массой не более 2 тонн, который смог бы обеспечивать обнаружение кораблей «стелс» и самолетов на дальности 200 км, а ПКР на дальности 65 км, и обеспечивал бы время дежурства в воздухе 6-7 ч. Однако Минобороны не заинтересовалось подобными предложениями.В составе ВМФ сейчас осталось полтора десятка старых эсминцев возраста от 25 до 40 лет, из них на ходу находится 8 штук. В современных флотах эсминец является основным ударным кораблем с типичным водоизмещением 6-10 тыс. тонн.В 2009 году было объявлено о программе строительства ударных эсминцев «Лидер». Проект первого эсминца водоизмещением 9 тыс. тонн должен был быть выпущен к 2012 году. Однако проектирование затянулось.Из-за отсутствия соответствующего двигателя для эсминца «Лидер» было решено применить на нем атомную ДУ от ледокола. В результате водоизмещение эсминца с изначальных 9 тыс. тонн возросло до 17 тыс. тонн, то есть эсминец стал приближаться по водоизмещению к крейсеру «Петр Великий». Денег для строительства таких громадных кораблей у Миноборны не нашлось, и в настоящее время эсминец сохранился только на бумаге. Но даже в бумажном виде технология «стелс» соблюдена явно недостаточно — сохранились вращающиеся антенны РЛС устаревших типов и наклон бортов наружу. В частности РЛС ЗРК «Кортик» разрабатывалась 40 лет назад и, не обладая высокими характеристиками, значительно повышает ЭПР корабля. Кроме того, наличие целых пяти типов РЛС существенно увеличивает стоимость корабля. Автор предлагал варианты разработки унифицированного ряда РЛС, позволяющего решать все задачи ПВО и стрельбы по морским целям, одной РЛС, но данное предложение так же было проигнорировано Минобороны. В госпрограмме вооружений ГПВ 2018-2027 строительство эсминцев не предусмотрено.В 2017 году С.К. Шойгу заявил, что нам нет необходимости строить большие океанские корабли, а достаточно иметь фрегаты проекта 22350, которые будут действовать в ближнеокеанской зоне. При этом заявляется, что по вооружению этот фрегат водоизмещением 4,5 тыс. тонн эквивалентен современному эсминцу. Действительно, на нем имеются и противокорабельные ракеты, и ЗРК «Полимент-Редут», и гидроакустический комплекс, и торпедные аппараты, но все это оборудование уступает соответствующему оборудованию современных эсминцев. ЗРК «Полимент-Редут» является корабельным вариантом устаревшего ЗРК С-350. При этом сама РЛС «Полимент» имеет антенны в виде четырёх дорогостоящих фазированных решеток, неподвижно расположенных на гранях надстройки. Каждое антенное полотно имеет очень большую площадь – порядка 10 м2 . Однако больших дальностей обнаружения в этой РЛС достигнуть не удается из-за того, что для нее выбран 3 см. диапазон длин волн. Недостатком этого диапазона является сильное затухание радиоволн в облаках, тумане и дожде, при расстояниях до цели превышающих 100-200 км. Но главным недостатком этой РЛС является то, что ее не сделали многофункциональной, то есть она используется только для сопровождения целей и наведения на них ЗУР. Обнаружение воздушных целей делается с помощью РЛС «Фуркэ-4» с вращающейся антенной. Площадь антенны этой РЛС тоже близка к 10 м2 и для вращения требует мощного привода. Кроме этих РЛС ПВО, на корабле предусмотрено наличие РЛС «Монумент», предназначенной для обзора водной поверхности и наведения противокорабельных ракет, а также РЛС «Пума» корректировки артиллерийской стрельбы. Использование четырех РЛС показывает, что они разрабатывались несколько десятилетий назад, и не соответствуют уровню современной радиолокации. Например, РЛС «Полимент» могла бы решать задачи РЛС «Монолит» и «Пума», а если длину рабочей волны выбрать равной 6 см, то РЛС «Полимент» могла бы заменить собой все 4 РЛС. Стоимость же установленных четырех РЛС существенно повышает стоимость корабля. В результате цена фрегата оказывается не намного меньше, чем цена типового эсминца.На этом фрегате размещены торпеды калибра 324 мм, которые уступают торпедам основного калибра 533 мм по дальности и скорости. Видимо, общая перегрузка фрегата не позволила использовать тяжелые торпеды.Внешний вид фрегата показывает, что технология «стелс» применена на нем в недостаточной степени. Следовательно, самолеты противника смогут его обнаруживать, но количество пусковых установок ЗУР на данном фрегате – всего 32, в то время как на типовых эсминцах от 64 до 128. В ЗРК «Полимент-Редут» используются ЗУР средней дальности 9М96 с дальностью стрельбы 50 км. Самолеты противника могут пускать противокорабельные ракеты (ПКР) с дальностей 120-250 км. Выдержать налет большого числа самолетов противника данный фрегат не сможет.Помимо конструктивных дефектов, на фрегате имеются недоработки установленного оборудования. Например, ЗРК «Полимент — Редут» в течение последних пяти лет никак не может пройти госиспытания, из-за чего «Адмирал Горшков», заложенный в 2006 году, до сих пор не введен в состав флота. Во время опытной эксплуатации произошла серьезная поломка дизеля Коломенского завода, который сейчас подвергается крупному ремонту.В результате корабль получился дорогой, а боевые качества его не высоки. Дальность плавания – 4 тыс. миль обеспечивается только на очень медленном экономичном ходу – 14 узлов. Водоизмещение 4.5 тыс. тонн, в условиях перегруженности вооружениями, не позволяет создать для экипажа такие же удобства, как и на эсминцах. А повышенная качка во время океанских штормов ухудшает работу экипажа и точность работы оборудования. В результате приходим к выводу, что корабль, который объявлен основным ударным кораблем ВМФ России, не отвечает современному уровню. Дороговизна корабля привела к тому, что, не смотря на то, что в ГПВ 2011-20 было предусмотрено строительство 8 фрегатов этой серии, в 2016 году было объявлено, что до 2025 года будет построено всего 4 штуки.Одновременно с фрегатом «Адмирал Горшков» решено было построить 6 значительно более дешевых фрегатов проекта 11356 «Адмирал Макаров водоизмещением 3.6 тыс. тонн. Этот проект является модернизацией фрегатов, разработанных в 90-х годах для ВМФ Индии. Фрегат 11356 предназначен для Черноморского флота и демонстрации флага в Средиземном море. Боевые возможности его существенно меньше, чем у «Адмирала Горшкова». Поэтому демонстрировать флаг рядом с базами НАТО этот фрегат сможет только под прикрытием каких-либо эсминцев. На фрегате использован ЗРК «Штиль-1», в котором применен корабельный вариант ЗУР комплекса «Бук», однако РЛС наведения ракет, присутствующую в комплексе ЗРК «Бук», в состав ЗРК «Штиль-1» не ввели, видимо из-за экономии. В результате целеуказание ЗУРам поступает от обзорной РЛС «Фрегат –М2ЕМ». Точность целеуказания, обеспечиваемая этой РЛС, существенно меньше, чем у РЛС наведения ЗУР ЗРК «Бук», кроме того, производить командную коррекцию ЗУР во время полета будет нечем. Таким образом, в ЗРК «Штиль-1» ЗУР должна сама наводится на цель с помощью собственной полуактивной головки самонаведения с момента старта. Подсвет цели производится специальной антенной, установленной на корабле. Такой метод наведения дает хорошие результаты только при обстреле одиночной цели. Полуактивному методу присущ существенный недостаток — ЗУР измеряет углы на цель, но не измеряет дальность цели. При наведение, например, на пару целей, летящих с одинаковыми скоростями, ЗУР наводится на ту из них, которая имеет большую ЭПР. В процессе полета ЭПР целей постоянно меняется (флуктуирует) и ЗУР может перенацеливаться с одной цели на другую, что может привести к срыву сопровождения. Наихудший случай возникает тогда, когда дальняя цель имеет ЭПР гораздо большую, чем ближняя. В этом случае ЗУР пойдет на большую цель. Например, если в луч подсвета случайно попадет в пассажирский самолет, ЗУР перенацелится на него. Такое произошло с украинским С-200, сбившем Ту-154, да и с малазийским Боингом не все ясно. Появление самолетов «стелс» сделает почти невозможным захват их головками самонаведения ЗУР из-за малости размера их антенн. Следовательно, самолеты типа F-35 могут быть перехвачены на дальностях не более 10-15 км. То есть, характеристики наведения ЗРК «Штиль-1» окажутся значительно хуже, чем у ЗРК «Бук».На данном фрегате установлена упрощенная гидроакустическая станция, которая не позволит ему обнаруживать новейшие дизельные подводные лодки стран НАТО.Первые три фрегата получили украинские ДУ, состоящие из одной турбины экономичного хода и одной турбины полного хода, а на последующие три – ДУ сейчас нет. Поэтому решили вместо украинских ДУ использовать две турбины одинаковой средней мощности российского производства. В результате экономичность ДУ существенно уменьшится. В итоге получаем, что фрегат хоть и получился удешевленным, но и качество его упало пропорционально. В утешение можно добавить, что все шесть фрегатов, запланированных в ГПВ 2011-2020, будут построены до окончания данной программы.Для охраны прибрежной зоны требуется иметь большое количество легких и дешевых кораблей. В ВМФ РФ осталось 29 устаревших кораблей такого типа. По ГПВ 2011-2020 предусматривалось строительство 35 корветов. К настоящему времени в строй введено 5 корветов проекта 20380 «Стерегущий» водоизмещением 1.8 тыс. тонн. На нем установлены 8 противокорабельных дозвуковых крылатых ракет Х-35. ПВО обеспечивает ЗРК «Редут», но, так же, как и у фрегата 11356, РЛС наведения ЗУР отсутствует. Ракетам дается целеуказание от обзорной РЛС «Фуркэ-2». ЗУР имеют активную ГСН, но так как диаметр корпуса ЗУР составляет всего 240 мм, антенна ГСН оказывается еще меньше. Поэтому дальность обнаружения цели оказывается очень не велика, и ЗУР надо приводить к цели с хорошей точностью. Такую точность РЛС обеспечивает только по не маневрирующей цели. Еще хуже активная ГСН ЗУР будет обнаруживать самолеты «стелс». Преимуществами ЗУР РРК «Редут» перед ЗУР ЗРК «Штиль-1» будет являться возможность различения групповой цели, а также меньшая масса ЗУР. Противолодочное вооружение: не смотря на наличие современной акустической станции «Заря», на нем установлены малые торпеды диаметром 324 мм, то есть дальность поражения подводных лодок будет не велика.Наибольшим недостатком корвета является несоблюдение технологии «стелс». Наличие множества антенн и дополнительная мачта приводит к тому, что ЭПР корабля, по сравнению с кораблями советских проектов, снижено всего в 3 раза, что недопустимо мало.На корабле имеется всего 12 пусковых шахт ЗУР, так что в одиночку выдержать атаку даже пары самолетов будет сложно.Первые пять корветов успели оснастить дизельной ДУ немецкой фирмы NTU, еще пять корветов заложены, но на них уже придется устанавливать дизели Коломенского завода, примирившись с их невысокой надежностью. Не смотря на недостатки данного проекта, его разработчики были представлены к государственным наградам. Для устранения выявленных недостатков- началось строительство модернизированного проекта 20385 «Громкий». Были проведены работы по снижению ЭПР корабля – ликвидирована задняя мачта и уменьшено число выступающих антенн. Однако до полного внедрения технологии «стелс» остается еще далеко. Противокорабельные ракеты Х-35 заменили на «Калибр-НК», а число пусковых контейнеров ЗУР увеличено до 16. Стоимость корабля при этом также возросла, что привело к ограничению серии 20385 до двух шт.В 2016 году было решено заложить еще более модернизированный корвет проекта 20386 «Дерзкий». В этот раз министерство Обороны решило засекретить его параметры от назойливых интернет-комментаторов, и о нем ходят самые противоречивые слухи. Поэтому выносить какое-то мнение о нем преждевременно.В настоящие время вопрос о первом месте даже не обсуждается, проще сказать, что ВМФ США превосходит все остальные ВМФ мира и по качеству и по количеству, причем, по количеству втрое. Эсминец «Замволт» не зря получил название «супер эсминец» . На нем прекрасно выполнены требования технологии «стелс». На нем прекрасно выполнены требования технологии «стелс». Убраны все торчащие антенны, стволы артустановок и борта выполнены с наклоном внутрь.Новейшая РЛС с АФАР ЗРК Инджис обеспечивает ПВО и ПРО. Две артустановки калибра 155 мм имеют широкий набор снарядов от обычных до активно-реактивных с дальностью стрельбы 110 км. Информационное обеспечение поддерживается обычным вертолетом и тремя вертолетными БЛА. Главным недостатком «Замволта» является высокая цена – 4 млрд. $.Реальная борьба происходит только за второе место. Главный наш инозаказчик, благодаря которому, наше кораблестроение не погибло в 90-е годы – Китай, к настоящему времени уже произвел импортозамещение, и от наших кораблей отказался. По общему числу кораблей ВМФ Китая значительно превзошел ВМФ России. По качеству кораблей оба флота примерно сравнялись. Китай заканчивает строительство серии из 13 средних эсминцев 052D стандартным водоизмещением 6 тыс. тонн. По оборудованию этот эсминец напоминает наш фрегат «Адмирал Горшков», но по общему количеству пусковых установок – 128, значительно его превосходит. Кроме того, спущен на воду головной тяжелый эсминец новой серии из 16 штук тип 055 стандартного водоизмещения 10 тыс. тонн. На этом эсминце уже соблюдена технология «стелс» аналогичная эсминцу «Замволт», за исключением того, что наклон бортов остался традиционным. Все эсминцы оборудуются современными РЛС с активными ФАР, в чем они тоже превосходят наши корабли. В 2017 году спущен на воду первый авианосец китайской постройки, аналогичной нашему «Адмиралу Кузнецову» и имеются планы по строительству еще 5-6 более современных авианосцев. Следовательно, вопрос о втором месте в мире тоже уже решен.Выйти на третье место по количеству мы смогли, но не по качеству. Знаменитая покупка двух французских Мистралей тому доказательство. Их покупали для того, чтобы перенять передовые технологии. При водоизмещении больше 20 тыс. тонн, он обслуживается экипажем в 160 человек. К техническим преимуществам относятся и поворотные винты и винт в киле, обеспечивающие высокую маневренность. Стоимость его – 0,5 млрд. $, так же меньше, чем ожидаемая цена российского аналога, когда тот будет создан.Необходимо разработать методы, которые позволяют существенно повысить эффективность кораблей, но в настоящее время не используются на кораблях противника.• Необходимо уменьшить количество типов кораблей – восстановить производство эсминцев океанской зоны и отказаться от фрегатов.• Разработать унифицированный ряд многофункциональный ряд РЛС для кораблей всех типов. Каждая из этих РЛС должна решать все задачи ПВО. Для чего предлагается использовать РЛС с АФАР, работающей в диапазоне длин волн 5-6 см.• Улучшить эффективность кораблей за счет совместной обработки сигналов радиолокационных комплексов группы кораблей. Для этого необходимо разработать стандарт сверхскоростной связи между кораблями группы с использованием активных ФАР радиолокаторов. Аналогично объединятся и гидроакустические комплексы.• Разработка стандартов скрытной передачи информации между кораблями при соблюдении общего режима радиомолчания.• Разработать методы подавления радиолокационных головок ПКР за счет совместного использования комплексов РЭБ группы.• Разработка БЛА ДРЛО и БЛА постановщики помех.• Разработать набор активно-реактивных и газогенераторных снарядов для основной артустановки эсминцев.• Разработка методов защиты от крупнокалиберных снарядов противника.Хотелось бы проводить и другие работы, но пять лет назад финансирование оборонных НИИР было уменьшено в несколько раз.Попытка проанализировать современное состояние кораблестроения в России приводит к печальным выводам. Финансирование надводного кораблестроения явно недостаточно, поэтому когда какой-то группе удается пробить проект своего корабля, то облик этого корабля определяется по принципу «не до жиру — быть бы живу». После испытания первых образцов результатом, как правило, остаются недовольны. Начинается модернизация проекта. В результате количество типов возрастает, а серии оказываются очень короткими с соответствующим ростом стоимости кораблей и их эксплуатации.Импортозамещение тоже играет с нами злую шутку. Натовские конструкторские бюро могут выбирать любое ДУ, любого производителя, вплоть до китайского. Так же обстоит дело и с электронными компонентами. В России мы вынуждены разрабатывать все сами. В результате сроки разработки и стоимости существенно возрастают. Увеличить серийность проекта можно было бы за счет экспортных поставок, но традиционные покупатели наших кораблей – Китай и Индия значительно сократили закупки. Следовательно, улучшить ситуацию в кораблестроении можно только за счет поднятия конкурентоспособности наших кораблей, для чего требуется применять системный подход и уменьшить количество типов. К сожалению, все выше перечисленные наши корабли не являются лидерами в своих классах. Все попытки направить в Минобороны предложения по улучшению качества кораблей остаются без ответа. Видимо, раз выделенное финансирование не может отменяться. Длительность запрограммированного периода финансирования (10 лет) приводит к тому, что новые предложения к моменту начала их реализации успевают устареть.Количество кораблей в ВМФ России более чем втрое уменьшилось по сравнению со временами СССР. Вновь вводимых кораблей хватает только на то, чтобы компенсировать выбывающие старые, то есть общее количество не возрастает. Программа ГПВ 2011-20 явно будет выполнена менее чем на 50%.В противоположность России в США имеется основной эсминец Орли Бёрк, выпущенный серией более 70 штук. Предполагается продолжать выпуск до более, чем 100 штук. Противопоставлять этим эсминца наши четыре фрегата «Адмирал Горшков» бессмысленно. Фрегатов в США нет вообще.Почти 60 лет назад Н.С. Хрущев заявил, что СССР печет ракеты как сосиски. Однако под шумок прекратили развитие ВМФ и даже порезали некоторые корабли на стапелях. По китайской «Книге перемен» цикл истории повторяется каждые 60 лет. Ждем. Автор: Андрей Горбачевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 238 Источник Похожие новости Северная Корея прикрывает Трампа в его войне с «глубинным государством» Светлое экономическое будущее Болгарии Вопрос армянский, но виновата Россия

Эффект победителя и загадочная русская душа Киберучения НАТО: Берилия vs. Кримзония Нет силы сильнее веры. Украина на пороге религиозных восстаний Новости партнеров