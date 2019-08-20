Про повышение пенсионного возраста забудут через 3-4 года - эксперт

Пенсионный возраст в России повышать нужно, а высокообразованный компетентный специалист всегда найдет себе работу. Такое заявление на пресс-конференции сделал директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, каждый человек находит себе работу согласно своему уровню образования. Высококвалифицированные специалисты отлично зарабатывают в Москве, в Нижних Момырях, в Верхних Пыжмах, заявляет Остапкович.

"Если это высокообразованный компетентный специалист, он всегда найдёт работу", - сказал он в комментарии Царьграду.

Напрямую комментировать принятую в 2018 году пенсионную реформу Остапкович отказался. Тем не менее он отметил, что считает - повышать пенсионный возраст надо. По его словам, переход назрел. Он будет болезненным, но сделать это надо.

"Поверьте, через 3-4 года этот вопрос с повестки дня снимется", - заявил Остапкович на пресс-конференции.

Также он прокомментировал предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю и связанные с этим возможные проблемы. По его мнению, есть в России контингент, который не бросит пить, хоть он два дня будет работать, хоть семь дней, шесть. Поэтому Остапкович не боится увеличения алкоголизма в стране в связи с дополнительным выходным днем. Однако проблема нелегальной подработки в три свободных дня, считает Остапкович, вполне реальна.