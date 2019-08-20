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Про повышение пенсионного возраста забудут через 3-4 года - эксперт
20 августа 2019, 03:09 • 67 • Политика
Для высокообразованных людей не существует проблемы безработицы, а повышение пенсионного возраста - необходимо. Такие мысли высказал на пресс-конференции директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Пенсионный возраст в России повышать нужно, а высокообразованный компетентный специалист всегда найдет себе работу. Такое заявление на пресс-конференции сделал директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По его словам, каждый человек находит себе работу согласно своему уровню образования. Высококвалифицированные специалисты отлично зарабатывают в Москве, в Нижних Момырях, в Верхних Пыжмах, заявляет Остапкович.
Напрямую комментировать принятую в 2018 году пенсионную реформу Остапкович отказался. Тем не менее он отметил, что считает - повышать пенсионный возраст надо. По его словам, переход назрел. Он будет болезненным, но сделать это надо.
Также он прокомментировал предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю и связанные с этим возможные проблемы. По его мнению, есть в России контингент, который не бросит пить, хоть он два дня будет работать, хоть семь дней, шесть. Поэтому Остапкович не боится увеличения алкоголизма в стране в связи с дополнительным выходным днем. Однако проблема нелегальной подработки в три свободных дня, считает Остапкович, вполне реальна.
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