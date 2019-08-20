Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Она же не колхозница": Пригожин не увидел в поступке жены Нетаньяху &...
Путин — о Европе от Лиссабона до Владивостока: То, что сегодня кажется невозможн...
Как устроены мировые элиты. Дмитрий Перетолчин
"Моя победа больше, чем думали": Трамп нашел изъян у Google
Главная / Политика

Про повышение пенсионного возраста забудут через 3-4 года - эксперт

20 августа 2019, 03:09  •  67 • Политика
Для высокообразованных людей не существует проблемы безработицы, а повышение пенсионного возраста - необходимо. Такие мысли высказал на пресс-конференции директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Пенсионный возраст в России повышать нужно, а высокообразованный компетентный специалист всегда найдет себе работу. Такое заявление на пресс-конференции сделал директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По его словам, каждый человек находит себе работу согласно своему уровню образования. Высококвалифицированные специалисты отлично зарабатывают в Москве, в Нижних Момырях, в Верхних Пыжмах, заявляет Остапкович.
"Если это высокообразованный компетентный специалист, он всегда найдёт работу", - сказал он в комментарии Царьграду.
Напрямую комментировать принятую в 2018 году пенсионную реформу Остапкович отказался. Тем не менее он отметил, что считает - повышать пенсионный возраст надо. По его словам, переход назрел. Он будет болезненным, но сделать это надо.
"Поверьте, через 3-4 года этот вопрос с повестки дня снимется", - заявил Остапкович на пресс-конференции.
Также он прокомментировал предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю и связанные с этим возможные проблемы. По его мнению, есть в России контингент, который не бросит пить, хоть он два дня будет работать, хоть семь дней, шесть. Поэтому Остапкович не боится увеличения алкоголизма в стране в связи с дополнительным выходным днем. Однако проблема нелегальной подработки в три свободных дня, считает Остапкович, вполне реальна.
"То, что люди будут использовать этот день на подработку, я абсолютно уверен, это даже у меня никаких сомнений нет", - сказал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
19 августа 2019, 17:24
Вопрос связи: в правительстве не подготовились к распределению частот
19 августа 2019, 20:39
"Не приходит каждый третий": Калининградский министр упрекнул русских пациентов, сравнив их с европейскими
19 августа 2019, 23:54
"Но она же была в "жевто-блакитном": Премьер Израиля оправдал оскорбившую Украину жену
19 августа 2019, 23:54
"Это было сделано неумышленно": Офис Зеленского проглотил обиду от инцидента с караваем
20 августа 2019, 03:09
Путин заявил о готовности России к работе с Францией по климатическому соглашению
19 августа 2019, 23:54
Депутатов отзовут из отпусков для расследования вмешательства в дела РФ
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 августа 2019, 03:09
Очередная «протестная суббота» с позором провалилась (Руслан Осташко)
20 августа 2019, 02:54
Встреча в Форте Брегансон: как прошли переговоры между Путиным и Макроном во Франции
20 августа 2019, 03:09
"Сделано на профессиональном уровне": Британия похвалилась перехватом росси...
20 августа 2019, 03:09
"Применили "самое страшное оружие": ВСУ пожаловались на бойцов Донбасс...
20 августа 2019, 03:09
Резерв под боком: Поляки признались, на кого уповают, "если Россия нападет"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2019, 08:09
Причина развала СССР. Мнение инженера
15 августа 2019, 06:09
"Уж ты б, Зин, промолчала": Соболь обругала Соловьёва и получила ответку в стиле Высоцкого
16 августа 2019, 20:54
«Алгоритм США провалился»: почему Вашингтон не смог оставить под арестом иранский танкер Grace 1
17 августа 2019, 03:39
"Убило перед самым днём рождения": Бойцы Донбасса сообщили о новых смертях в ВСУ
14 августа 2019, 10:24
Вылет киевского «Динамо», трудности «Аякса» и 22 пенальти в Копенгагене: итоги ответных матчей квалификации ЛЧ
15 августа 2019, 02:39
«Один из лучших в мире сторожевых кораблей»: какими возможностями обладает российский фрегат нового поколения
19 августа 2019, 02:39
Республики, развалившие СССР, стали самыми «быстро исчезающими» странами мира
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.