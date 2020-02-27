Про похищение российских социологов в Ливии сняли фильм: Малькевич поделился деталями кинокартины

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич анонсировал выход фильма о Максиме Шугалее - социологе ФЗНЦ, который вместе с его коллегой переводчиком Самером Суэйфаном отправился в Ливию и попал в плен к членам местных террористических группировок. Перед выходом кинокартины Александр Малькевич поделился некоторыми деталями предстоящей премьеры.

Фильм должен выйти в мировой прокат в апреле 2020 года. Кинокартина расскажет всю историю пребывания сотрудников Фонда в Ливии, начиная с официального приглашения в страну и заканчивая задержанием и пытками в местной тюрьме.

Главную роль исполнил российский актёр Кирилл Полухин. Мы передали всю необходимую фактуру и те исследования по Ливии, которые были у Максима Шугалея. Некоторые дневниковые записи, которые он присылал... - рассказал глава ФЗНЦ в интервью Nation News.

Он напомнил, что реальные Шугалей и Суэйфан до сих пор удерживаются в ливийской тюрьме. При этом им до сих пор не предъявлено официальных обвинений. По мнению Малькевича, фильм об их судьбе - это новый действенный способ достучаться до людей, не только в России, но и в мире.