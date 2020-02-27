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Про похищение российских социологов в Ливии сняли фильм: Малькевич поделился деталями кинокартины
27 февраля 2020, 11:39 • 48 • Политика
Малькевич раскрыл детали фильма о похищении российского социолога Шугалея и его переводчика Суэйфана в Ливии. "Чтобы выпукло показать то, что происходит в Ливии, - необходимо прибегать к такому формату", - объяснил он.
Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич анонсировал выход фильма о Максиме Шугалее - социологе ФЗНЦ, который вместе с его коллегой переводчиком Самером Суэйфаном отправился в Ливию и попал в плен к членам местных террористических группировок. Перед выходом кинокартины Александр Малькевич поделился некоторыми деталями предстоящей премьеры.
Фильм должен выйти в мировой прокат в апреле 2020 года. Кинокартина расскажет всю историю пребывания сотрудников Фонда в Ливии, начиная с официального приглашения в страну и заканчивая задержанием и пытками в местной тюрьме.
Он напомнил, что реальные Шугалей и Суэйфан до сих пор удерживаются в ливийской тюрьме. При этом им до сих пор не предъявлено официальных обвинений. По мнению Малькевича, фильм об их судьбе - это новый действенный способ достучаться до людей, не только в России, но и в мире.
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