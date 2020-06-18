Pro Moldova спешит сменить правительство

Андриан Канду угрожает вывести людей на улицы

После выхода на свободу бизнесмена Вячеслава Платона, готового раскрыть все секреты «кражи века» – вывода из банковской системы Молдавии миллиарда долларов, политические события в стране ускорились.

В среду из парламентской фракции Демократической партии вышла ещё один депутат – Ефросиния Грецу, после чего парламентская коалиция утратила своё большинство, у неё осталось 50 голосов из 101. Грецу уже объявила, что присоединяется к группе Pro Moldova.

«Я восхищаюсь духом патриотизма и борцовским духом людей, сражающихся за нацию и страну. Pro Moldova – это сила, которая растёт и поднимает молдаван, стоящих на коленях под режимом Додона. Несмотря на огромное давление на людей из ДПМ, которые выступают против решений руководства партии, из-за которых Демократическая партия утратила свою опору и чувство ориентации, г-жа Грецу приняла решение для Молдовы, для народа. Добро пожаловать, дорогой коллега!»,

– приветствовал «перебежчицу» лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду.

Канду старается и спешит – необходимо срочно менять правительство, и, казалось бы, такая вероятность всё ближе и реальнее.

Однако Майя Санду заявила, что её партия «Действие и солидарность» (PAS) не поддержит вотум недоверия правительству Иону Кику, и не будет голосовать за новое правительство, тем более что формировать новое правительство не из кого.

«Платформа DA» сказала, что у них есть состав правительства, который они хотят предложить. Мне он неизвестен, так как никакой информации о возможном составе нового Кабмина нам не предоставляли»,

– заявила Санду, чем вызвала гнев со стороны бывших союзников по блоку ACUM.

Так, вице-председатель «Платформы DA» Александр Слусарь уже обвинил Майю Санду в том, что она «перешла на сторону Додона».

«Если мы не свергнем это правительство прямо сейчас, тогда этот избирательный штаб Додона будет управлять страной, по крайней мере, до весны 2021 г. и будет организовывать не только президентские выборы, но и досрочные парламентские выборы»,

– пугает Слусарь и просит, несмотря ни на что, Майю Санду поддержать «Платформу DA».

По мнению же премьер-министра Иона Кику, то, что из ДПМ вышел ещё один депутат, можно было предвидеть заранее, всё это связано «с продвижением прокуратуры в расследовании дела о краже миллиарда».

«В случае вотума недоверия, если будет 51 голос в поддержку такого решения, правительство останется в статусе исполняющего обязанности, пока парламент не утвердит новое. Как будут обстоять дела по формированию нового большинства или восстановлению старого, сложно говорить. Ясно, что политическая дестабилизация не поможет делу. Но если цена расследования кражи миллиарда – смена правительства, то я приветствую это. Прокуратура, наконец, стала независимой»,

– прокомментировал премьер вечером в среду события дня в интервью Sputnik Молдова.

Президент Игорь Додон считает, что большинство в парламенте всё ещё сохраняется, хотя и очень «хрупкое» – «за счёт поддержки правительства со стороны одного независимого депутата».

«Если ещё уйдут депутаты из парламентского большинства, то, скорее всего, будет миноритарное правительство (без поддержки большинства в парламенте) или исполняющее обязанности (в случае голосования более 51 депутата за отставку). Но в обоих случаях руководить правительством будет Ион Кику»,

– уверен президент.

А лидер группы Pro Moldova Андриан Канду не скрывает планов на будущее.

«Наша цель – добиться хороших результатов на следующих выборах, что позволит нам получить доступ к правительству. В противном случае мы рассматриваем вариант организации протестов. Сегодня трудно организовать акции протеста из-за пандемических ограничений. Однако в условиях, когда ситуация ухудшается, что уже произошло, протесты являются решением проблемы»,

– отметил Канду.

Похоже, что у правой оппозиции Молдовы запас времени и терпения подходит к концу…