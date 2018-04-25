Про лозунги, видео и карикатуры. Форумчане "ВО", держим планку высоко! • 40 • Аналитика







Через какое-то время пришла обнова. Отсутствие минусов – одно из главных введений. Сразу после ее выхода на сайте начало твориться нечто, мне не нравящееся. Качество комментариев упало на порядок. Сайт все больше начал напоминать «ЯП» (время от времени захожу и туда, не регистрируясь, иногда очень неплохие мнения и мысли там вылезают, среди огромного количества мусора). После обновления на «ВО», чтобы увидеть авторитетное (без издевок) аналитическое мнение, приходится просматривать фактически весь сайт, и то не факт, что мнение можно найти. Плевался и уходил. Считал, что минусы – один из самых серьезных сдерживающих факторов, ведь ранее за бессмысленный лозунг или глупый комментарий можно было скатиться ниже плинтуса.





Вообще, считаю, что карикатуры (демотиваторы, кажется, по-новому?), клипы на пару минут (никак не больше, иначе "моск" устанет), лозунги — это западное явление, для нас недопустимое. На видео вообще думать не надо: там за тебя все разжевали, завизуализировали. В книгах, допустим, тебе показывают одно из самых главных: мысли человека, мотивы поступков. Там показано, чем человек отличается от животного: умением размышлять. В видео в большинстве своем показывают реакцию: как у собаки Павлова.



Для примера рассмотрю кадры из известной киноленты – «Рэмбо». Первая часть. Сцена в полицейском участке. Без предыстории и объяснений. Человек (хороший, плохой, не важно, в данном случае не в этом суть) реагирует на внешние раздражители (насилие). Именно так и надо поступать, более того, надо учиться так делать.







Смысл утрированно: «зачморили» хиппи, он оказался «крутым» и разнес к чертям до батальона пехоты, город и т.д. Слава «зеленым беретам». Мне кажется, Д. Моррел, написавший книгу, по которой был снят фильм, немного ошизел, правда, потом передумал, увидев успех фильма, «воскресил» убитого и написал еще 2 части, но это совсем другие книги, это, по сути, продолжение фильма. В книге рассказано другое: ветеран войны, не нашедший себя в мирной жизни (его гнали отовсюду, кому нужны проблемы в виде бомжа?), в определенный момент немножко взбрыкнул, его задержали. Когда хотели обрить бороду (по распорядку положено задержанных привести в нормальный вид), не "прессуя", он увидел бритву (оружие – сработал наработанный рефлекс), выхватил ее из рук, дальше понесся снежный ком. Потом был показан человек, умеющий выживать. Хотел уйти, но его загнали в угол, пришлось действовать как на враждебной территории. В силу своих специфических навыков это у него получилось. В книге поднималась одна из серьезнейших проблем, фактически это и был ее смысл: как ветеранам войны, ничего не умеющим, кроме как воевать, адаптироваться к мирной жизни. Почему государство выкинуло их на обочину? И если государство не желает вспомнить о них — в результате может получить подобный сценарий.



Еще аналогии: видео – тот же ЕГЭ, тестирование, западная модель, а книги, обсуждение, живое общение – то же творчество, наши старые добрые устные экзамены. Мы учились общаться, размышлять (иногда даже не зная ответа на «троечку», можно было выкрутиться, пообщавшись с преподом, поразмышлять, поспорить и понять вопрос именно во время ответа). Западная модель тупо учит создавать из народа стадо: организмы, реагирующие на определенные внешние раздражители запрограммированным способом. Государственные долги? Их платят только трусы!



Стадом легче управлять, не спорю. Но если наше правительство не одумается, через некоторое время (это мое мнение, оно может быть и ошибочным) мы получим новое поколение, которому будет трудно не только творить, но и поддерживать на более-менее приличном уровне научно-техническое развитие государства.



Вернусь к обновлению, комментариям и т.д. Плевался я, плевался, изредка заходил, комментировал. И недавно посетили меня смутные мысли: а, может, все не так уж и плохо? Поясню. Запад усиливает давление в информационной среде, по сути, Запад перешел в активное наступление. Фактически идет война, и не только информационная. Не секрет, что многие соцсети, значимые сайты мониторят спецслужбы. Не только наши, но и оппоненты. Ведут подсчет, учет высказываний, настроений, просеивают и находят даже секретную информацию. Обобщают и передают ее наверх. Справки ложатся на стол руководству, я думаю, вплоть до президента. Сейчас интернет — значимая сила, и ею не стоит пренебрегать.



Так как мы, форумчане, по мере сил «воюем» в своих диванных войсках (ранее общались, сейчас практически воюем), может, надо делать это чуть более целенаправленно?



Троллить вероятных противников, «давить» засланных казачков. Учить и наставлять некоторых форумчан (не считаю себя лучше или умнее других, но могу я быть, допустим, более квалифицирован в каком-то специфическом вопросе?). Да и сам рад поучиться у знающего человека. Учитывая, что «недоброжелатели» понимают приоритетно картинки,видео, лозунги, использовать это как оружие против них. Тем более что это уже и так происходит. Но тут подхожу к главной мысли, ради чего практически и затеял статью.



Уважаемые форумчане! Мы все-таки позиционируемся как серьезный сайт с адекватным «населением», знающим, думающим, размышляющим. Давайте держать эту планку очень высоко. Не отвечать на вбросы вбросами. Если есть факты – предъявлять их. Нет – попытаться давить интеллектом, допустим, но не опускаться до уровня троллей. Не спорю, ставим себя изначально в невыгодную позицию. А кто говорил, что будет легко? Мы же не на «Цензоре». Не сыпать лозунгами (ну иногда без них никуда, бьющий в точку лозунг, если он несет в себе идею, может пресс-конференции стоить), а попытаться проанализировать новую ситуацию, проблему. Разъяснить тем, кто не понимает, убедить их (у нас вроде военно-патриотический сайт?).



Подведу черту: написал многовато, каюсь. Но, мне видится, без ссылок на причины-следствия получился бы как раз лозунг: а давайте их троллить!



Я за то, что бы мы развивались как люди, а не скатывались пониже, вниз лететь намного легче. Приветствую уважаемых форумчан! Зарегистрировался на «ВО» в 2014 году. Долго искал что-то похожее. Сайт, где собираются думающие люди, имеющие представление о том, что они пишут, без лозунгов, картинок, клипов и т.д. На тот момент сайт за редкими исключениями отвечал всем моим требованиям. Несколько месяцев просто заходил сюда просмотреть мнение по поводу тех или иных событий, выискивая комментарии знатоков. Потом решился зарегистрироваться. Для меня это было нехилым подвигом. До сих пор не люблю соц. сети, зарегистрирован в паре, но не захожу в них по году-два. А тут зацепило.Через какое-то время пришла обнова. Отсутствие минусов – одно из главных введений. Сразу после ее выхода на сайте начало твориться нечто, мне не нравящееся. Качество комментариев упало на порядок. Сайт все больше начал напоминать «ЯП» (время от времени захожу и туда, не регистрируясь, иногда очень неплохие мнения и мысли там вылезают, среди огромного количества мусора). После обновления на «ВО», чтобы увидеть авторитетное (без издевок) аналитическое мнение, приходится просматривать фактически весь сайт, и то не факт, что мнение можно найти. Плевался и уходил. Считал, что минусы – один из самых серьезных сдерживающих факторов, ведь ранее за бессмысленный лозунг или глупый комментарий можно было скатиться ниже плинтуса.Вообще, считаю, что карикатуры (демотиваторы, кажется, по-новому?), клипы на пару минут (никак не больше, иначе "моск" устанет), лозунги — это западное явление, для нас недопустимое. На видео вообще думать не надо: там за тебя все разжевали, завизуализировали. В книгах, допустим, тебе показывают одно из самых главных: мысли человека, мотивы поступков. Там показано, чем человек отличается от животного: умением размышлять. В видео в большинстве своем показывают реакцию: как у собаки Павлова.Для примера рассмотрю кадры из известной киноленты – «Рэмбо». Первая часть. Сцена в полицейском участке. Без предыстории и объяснений. Человек (хороший, плохой, не важно, в данном случае не в этом суть) реагирует на внешние раздражители (насилие). Именно так и надо поступать, более того, надо учиться так делать.Смысл утрированно: «зачморили» хиппи, он оказался «крутым» и разнес к чертям до батальона пехоты, город и т.д. Слава «зеленым беретам». Мне кажется, Д. Моррел, написавший книгу, по которой был снят фильм, немного ошизел, правда, потом передумал, увидев успех фильма, «воскресил» убитого и написал еще 2 части, но это совсем другие книги, это, по сути, продолжение фильма. В книге рассказано другое: ветеран войны, не нашедший себя в мирной жизни (его гнали отовсюду, кому нужны проблемы в виде бомжа?), в определенный момент немножко взбрыкнул, его задержали. Когда хотели обрить бороду (по распорядку положено задержанных привести в нормальный вид), не "прессуя", он увидел бритву (оружие – сработал наработанный рефлекс), выхватил ее из рук, дальше понесся снежный ком. Потом был показан человек, умеющий выживать. Хотел уйти, но его загнали в угол, пришлось действовать как на враждебной территории. В силу своих специфических навыков это у него получилось. В книге поднималась одна из серьезнейших проблем, фактически это и был ее смысл: как ветеранам войны, ничего не умеющим, кроме как воевать, адаптироваться к мирной жизни. Почему государство выкинуло их на обочину? И если государство не желает вспомнить о них — в результате может получить подобный сценарий.Еще аналогии: видео – тот же ЕГЭ, тестирование, западная модель, а книги, обсуждение, живое общение – то же творчество, наши старые добрые устные экзамены. Мы учились общаться, размышлять (иногда даже не зная ответа на «троечку», можно было выкрутиться, пообщавшись с преподом, поразмышлять, поспорить и понять вопрос именно во время ответа). Западная модель тупо учит создавать из народа стадо: организмы, реагирующие на определенные внешние раздражители запрограммированным способом.Стадом легче управлять, не спорю. Но если наше правительство не одумается, через некоторое время (это мое мнение, оно может быть и ошибочным) мы получим новое поколение, которому будет трудно не только творить, но и поддерживать на более-менее приличном уровне научно-техническое развитие государства.Вернусь к обновлению, комментариям и т.д. Плевался я, плевался, изредка заходил, комментировал. И недавно посетили меня смутные мысли: а, может, все не так уж и плохо? Поясню. Запад усиливает давление в информационной среде, по сути, Запад перешел в активное наступление. Фактически идет война, и не только информационная. Не секрет, что многие соцсети, значимые сайты мониторят спецслужбы. Не только наши, но и оппоненты. Ведут подсчет, учет высказываний, настроений, просеивают и находят даже секретную информацию. Обобщают и передают ее наверх. Справки ложатся на стол руководству, я думаю, вплоть до президента. Сейчас интернет — значимая сила, и ею не стоит пренебрегать.Так как мы, форумчане, по мере сил «воюем» в своих диванных войсках (ранее общались, сейчас практически воюем), может, надо делать это чуть более целенаправленно?Троллить вероятных противников, «давить» засланных казачков. Учить и наставлять некоторых форумчан (не считаю себя лучше или умнее других, но могу я быть, допустим, более квалифицирован в каком-то специфическом вопросе?). Да и сам рад поучиться у знающего человека. Учитывая, что «недоброжелатели» понимают приоритетно картинки,видео, лозунги, использовать это как оружие против них. Тем более что это уже и так происходит. Но тут подхожу к главной мысли, ради чего практически и затеял статью.Уважаемые форумчане! Мы все-таки позиционируемся как серьезный сайт с адекватным «населением», знающим, думающим, размышляющим. Давайте держать эту планку очень высоко. Не отвечать на вбросы вбросами. Если есть факты – предъявлять их. Нет – попытаться давить интеллектом, допустим, но не опускаться до уровня троллей. Не спорю, ставим себя изначально в невыгодную позицию. А кто говорил, что будет легко? Мы же не на «Цензоре». Не сыпать лозунгами (ну иногда без них никуда, бьющий в точку лозунг, если он несет в себе идею, может пресс-конференции стоить), а попытаться проанализировать новую ситуацию, проблему. Разъяснить тем, кто не понимает, убедить их (у нас вроде военно-патриотический сайт?).Подведу черту: написал многовато, каюсь. Но, мне видится, без ссылок на причины-следствия получился бы как раз лозунг: а давайте их троллить!Я за то, что бы мы развивались как люди, а не скатывались пониже, вниз лететь намного легче. Автор: Александр «С_Байкала» Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 40 Источник Похожие новости "Слил" ли Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу США или нет? (часть 1) Вопрос армянский, но виновата Россия Форточка Овертона, или Как узаконить военную агрессию США

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