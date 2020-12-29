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Про ЛГБТ пока не пишут, но...: Образование на Украине пошло по сценарию Европы. Начали с учебников
29 декабря 2020, 18:00 • 89 • В мире
Новый министр образования Украины Сергей Шкарлет рассказал о революции в образовательной программе. В том числе и о том, что образование в стране уже пошло по европейскому сценарию, делая упор на гендерное равенство. Про ЛГБТ пока не пишут, но уже готовятся учебники, где во фразе "мама мыла раму" ту самую раму моет уже папа.
Родителям школьников и дошкольников на Украине уже стоит всерьёз насторожиться. После того как Незалежная присоединилась к "Партнёрству Биарриц" (международной инициативе равных прав и возможностей для всех. - Ред.), в стране уже и образовательный процесс пошёл по толерантному европейскому сценарию.
В частности, новый министр образования Украины Сергей Шкарлет в интервью "Стране" рассказал о том, какие изменения коснутся учебников, чтобы выполнить условия гендерного равенства в соответствии с "Партнёрством Биарриц".
К слову, курируется оно, по словам министра, офисом первой леди Украины, Елены Зеленской.
Радует только то, что пока украинские власти не дошли до того, чтобы писать о ЛГБТ в учебниках, но, судя по словам Шкарлета, всё может статься. Хотя пока нет планов заменить традиционные термины "мама" и "папа" в украинских учебниках на "родитель 1" и "родитель 2", но где гарантия, что и не появится? Пока только "задач не ставили" по такой замене.
Так что теперь украинских малышей будут учить не только тому, что "мама мыла раму", но и папа. Украинские власти намерены ломать привычные стереотипы о роли мужчины и женщины в обществе и семье. И об этом министр говорит вполне открыто.
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