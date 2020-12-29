Про ЛГБТ пока не пишут, но...: Образование на Украине пошло по сценарию Европы. Начали с учебников

Родителям школьников и дошкольников на Украине уже стоит всерьёз насторожиться. После того как Незалежная присоединилась к "Партнёрству Биарриц" (международной инициативе равных прав и возможностей для всех. - Ред.), в стране уже и образовательный процесс пошёл по толерантному европейскому сценарию.

В частности, новый министр образования Украины Сергей Шкарлет в интервью "Стране" рассказал о том, какие изменения коснутся учебников, чтобы выполнить условия гендерного равенства в соответствии с "Партнёрством Биарриц".

К слову, курируется оно, по словам министра, офисом первой леди Украины, Елены Зеленской.

Радует только то, что пока украинские власти не дошли до того, чтобы писать о ЛГБТ в учебниках, но, судя по словам Шкарлета, всё может статься. Хотя пока нет планов заменить традиционные термины "мама" и "папа" в украинских учебниках на "родитель 1" и "родитель 2", но где гарантия, что и не появится? Пока только "задач не ставили" по такой замене.

Украина взяла на себя обязательства по обеспечению равенства. Не до такой степени, чтобы писать о ЛГБТ в учебниках, - отметил министр, - но Министерство образования является одним из субъектов этого соглашения.

Так что теперь украинских малышей будут учить не только тому, что "мама мыла раму", но и папа. Украинские власти намерены ломать привычные стереотипы о роли мужчины и женщины в обществе и семье. И об этом министр говорит вполне открыто.