Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессо...
Главная / В мире

Про ЛГБТ пока не пишут, но...: Образование на Украине пошло по сценарию Европы. Начали с учебников

29 декабря 2020, 18:00  •  89 • В мире
Новый министр образования Украины Сергей Шкарлет рассказал о революции в образовательной программе. В том числе и о том, что образование в стране уже пошло по европейскому сценарию, делая упор на гендерное равенство. Про ЛГБТ пока не пишут, но уже готовятся учебники, где во фразе "мама мыла раму" ту самую раму моет уже папа.
Родителям школьников и дошкольников на Украине уже стоит всерьёз насторожиться. После того как Незалежная присоединилась к "Партнёрству Биарриц" (международной инициативе равных прав и возможностей для всех. - Ред.), в стране уже и образовательный процесс пошёл по толерантному европейскому сценарию.
В частности, новый министр образования Украины Сергей Шкарлет в интервью "Стране" рассказал о том, какие изменения коснутся учебников, чтобы выполнить условия гендерного равенства в соответствии с "Партнёрством Биарриц".
К слову, курируется оно, по словам министра, офисом первой леди Украины, Елены Зеленской.
Радует только то, что пока украинские власти не дошли до того, чтобы писать о ЛГБТ в учебниках, но, судя по словам Шкарлета, всё может статься. Хотя пока нет планов заменить традиционные термины "мама" и "папа" в украинских учебниках на "родитель 1" и "родитель 2", но где гарантия, что и не появится? Пока только "задач не ставили" по такой замене.
Украина взяла на себя обязательства по обеспечению равенства. Не до такой степени, чтобы писать о ЛГБТ в учебниках, - отметил министр, - но Министерство образования является одним из субъектов этого соглашения.
Так что теперь украинских малышей будут учить не только тому, что "мама мыла раму", но и папа. Украинские власти намерены ломать привычные стереотипы о роли мужчины и женщины в обществе и семье. И об этом министр говорит вполне открыто.
Мол, за женщиной - дом, кухня, церковь. Так не будет, - решительно заявил Шкарлет. - Равные возможности для мужчин и женщин, мальчиков и девочек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
29 декабря 2020, 01:30
В трёх шагах от США: Россия ворвалась в список мировых аутсайдеров по COVID-19
29 декабря 2020, 01:30
«Эстония 200»: русские должны отказаться от Дня Победы
29 декабря 2020, 12:30
Четыре российские ракеты повергли Германию в ступор: "Тревогу даже не успеем поднять"
29 декабря 2020, 12:30
Генерал объяснил страхи немцев из-за России: Если дело дойдёт до "горячего"…
29 декабря 2020, 12:30
"Сегодня прививок не будет": В Германии на старте вакцинации начались проблемы
29 декабря 2020, 01:30
Советник Минобороны разоблачил Грефа: За экспериментами с искусственным интеллектом стоят глобалисты
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2020, 10:40
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сбылся,...
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomber...
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
29 декабря 2020, 10:40
"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Военкор ...
29 декабря 2020, 07:00
На Украине бьют тревогу: импорт российской электроэнергии убьёт целые регионы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 декабря 2020, 22:55
"Саша, мы проснулись!": Грандиозный провал Навального среди соратников попал на видео
27 декабря 2020, 09:10
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
26 декабря 2020, 01:05
Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа
22 декабря 2020, 22:50
Киев провалил спецзадание "Подарок Лаврову". Икона святого Николая не является достоянием Украины
26 декабря 2020, 14:50
"Нервно-паралитическая" атака Лондона заставила Марию Захарову рассказать правду об угрозах
25 декабря 2020, 09:30
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь
24 декабря 2020, 17:00
Дикие животные выходили умирать к людям: Раскрыты пугающие детали разработок США на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.